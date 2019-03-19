Сибирская командировка «арктического» спецназа

Многие эксперты уверены, что в ближайшие годы Арктический регион может превратиться в арену, где столкнутся не только экономические, но и военные интересы ряда стран, включая и Россию.В этой связи нашей стране надо быть готовой к быстрому отражению возможных военных угроз, прежде всего, со стороны стран-участниц НАТО - в Арктике.По этой причине в российском оборонном ведомстве было создано одно из самых закрытых подразделений - Силы специальных операций (ССО), предназначенные для действий в условиях Арктики.У съёмочной группы программы «Военная приёмка» появилась уникальная возможность поучаствовать в выездном семинаре «арктического» спецназа и совершить 250-километровый марш-бросок на снегоходах по таёжной зоне в условиях лютых морозов, ни в чём не уступающих арктическому холоду. Местность с суровым климатом станет для бойцов ССО идеальным полигоном, где они отработают боевые и полевые задачи.Этот марш-бросок – не только итоговое занятие семинара, но и основная тренировка перед большой экспедицией, которая пройдёт совсем скоро, когда арктическому спецподразделению придётся пройти тысячи километров по берегам Ледовитого океана.Более подробно о пути бойца, для которого Север и Арктика – это район, не где выживают, а где живут и побеждают, - в выпуске программы «Военная приёмка».