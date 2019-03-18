Пятилетие исторического воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В день пятилетней годовщины исторического события, которым стало воссоединение Севастополя и Крыма с Россией, полуостров посетит президент Владимир Путин. Для севастопольцев сегодняшний день объявлен выходным, и у жителей Севастополя и Крыма появляется дополнительная возможность отметить подписание документа о вхождении в состав России. Этот документ, как известно, был подписан Владимиром Путиным пять лет назад, и то подписание с полной уверенностью можно назвать историческим.Праздничные мероприятия в Севастополе сегодня начинаются с 10 утра на Морском вокзале и площади Нахимова. Именно на площади Нахимова в марте 2014 года жители города с восторгом встретили решение властей РФ о воссоединении - после проведённого на полуострове референдума с однозначным результатом.Местные СМИ сообщают, что в праздничный день будут открыты для посещения корабли Черноморского флота России, в том числе МРК «Вышний Волочёк», БДК «Азов» и «Цезарь Куников», фрегат «Адмирал Макаров», РКВП «Самум» и др.На той же площади Нахимова молодёжные организации в 12:00 собираются развернуть огромный 70-метровый флаг России. В вечерней программе – праздничные концерты, которые пройдут по всему Крыму.На этом фоне, праздничном не только для крымчан и севастопольцев, но и для подавляющего большинства граждан России, президент Украины Порошенко заявил, что «после выборов Крым будет возвращён Украине без каких-либо условий». По этому поводу пошутили уже на самой Украине, отметив, что с удовольствием возвратят Порошенко после выборов тем, кто его продвигал в качестве главы государства.