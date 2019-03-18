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Египет купит у России больше двух десятков Су-35

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Ранее в египетских СМИ появлялась информация о том, что для ВВС Египта рассматривается возможность приобретения у России самолётов поколения 4++. Речь шла о многоцелевых истребителях Су-35. Сегодня материал о подписании контракта между Каиром и Москвой по поводу покупки Су-35 опубликовала газета «Коммерсантъ».

Египет купит у России больше двух десятков Су-35



Если верить этой публикации, то контракт заключён на реализацию египетским ВВС десятков новейших российских самолётов.

Газета, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что изначально соглашение от 2018 года оценивалось примерно в 2 млрд долларов. Если проанализировать стоимость самолётов и вооружений к ним, то речь может идти примерно о 22 истребителях российского производства. Официальные источники информацию об итоговой стоимости контракта на поставки Су-35 Каиру и о числе боевых самолётов пока не комментируют.

Напомним, что ранее самолёты Су-35 были поставлены для нужд военно-воздушных сил Китая. При этом китайские военные лётчики в интервью СМИ КНР высоко оценили возможности российских многоцелевых истребителей как в плане маневренности, так и по боевой мощи. В Китае отметили, что по ряду параметров этот российский самолёт смело можно отнести к самолётам 5-го поколения. Категорически с этой трактовкой не согласились в США, продолжая осуществлять попытки продвигать свои F-35 на мировой рынок.

Некоторое время назад (после покупки 35-х «Сушек» китайцами) в Индии тоже задумались над возможностью приобретения таких самолётов у России. Пока в Индии думают, в том же Египте уже покупают, отмечая возможности российских истребителей, с которыми познакомились в ходе нескольких авиасалонов.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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