Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 08.03.19 – 14.03.19
На этой неделе началось «весенние» перемирие, это в продолжение «зимнего» перемирия. Так если посмотреть, то с 2015, после освобождения Дебальцево, вот уже 4 года у нас каждый квартал перемирие: «пасхальное», «хлебное», «школьное», «зимнее», «весенние». Не война, а сплошное перемирие. Но, к сожалению ВФУ (вооруженные формирования Украины) и не планировали его соблюдать, поэтому через 5 минут в 01:05 сорвали его минами калибром 120 мм. Республики же, соблюдают и не дают ответку, как последние две недели до этого, из-за чего к сожалению, гибнут наши военнослужащие и мирные жители.
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 52 раза. Обстрел производился по районам двадцати населенным пунктов Республики с применением минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ЛНР 17 раз. При обстрелах противник применял запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометов различных видов, вооружение БМП-1, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено более 260 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Лозовое, Калиновка, Золотое-5, Голубовское, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Пришиб и Смелое.
С 8 марта по 14 марта 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погиб один и ранено двое военнослужащих, ранен один мирный житель.
С 8 марта по 14 марта 2019 года на территории Луганской Народной Республики погибло двое и ранен один военнослужащий.
11 марта, прибывший лейтенант Павлович И.С 24-й механизированной бригады ВФУ. Во время проведения занятий по метанию боевых гранат РГД-5 в районе н.п. Невельское, грубо нарушил требование безопасности, допустив на рубеж метания сразу двух своих подчиненных, один из которых при выполнении упражнения уронил гранату в окоп. Результатом данного происшествия, два карателя получили осколочные ранения несовместимые с жизнью, руководитель занятия-лейтенант Павлович получил тяжелые ранения и в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь.
12 марта, в районе н.п. Золотое-4, при перевозке личного состава 54-й механизированной бригады ВФУ, автомобиль «ЗиЛ» совершил наезд на мину, установленную своими же карателями. В результате подрыва двое карателей погибли, трое получили ранения.
12 марта, в 19:30 в районе н.п. Желобок, диверсионно-разведывательная группа из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ в количестве 10 карателей, предприняла попытку проникновения на территорию ЛНР, но была замечена нашими военнослужащими. В ходе попытки прохода, противник зашел на минное поле и понес потери в количестве трех карателей. Тела двоих диверсанты спешно эвакуировали, тело еще одного осталось брошенным в ходе бегства. Противник предпринимает попытки его эвакуировать под прикрытием минометного и снайперского огня.
13 марта, в 11:45 во время проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи Васильевской насосной станции I подъема Южно-Донбасского водопровода, со стороны позиций 93 механизированной бригады попала под гранатометный обстрел оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада КП «Компания «Вода Донбасса». Несмотря на согласованный сторонами переговоров режим перемирия, а также на полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК, ВФУ целенаправленно вели обстрел по выполнявшим ремонт рабочим и жизненно важному объекту инфраструктуры. По счастливой случайности жертв среди сотрудников СЦКК и ремонтной бригады удалось избежать.
14 марта, в районе н.п. Авдеевка в 93-й отдельной механизированной бригаде, из-за неправильного обращения с гранатой РГД-5, произошел подрыв. В результате которого, один каратель получил осколочные ранения.
14 марта, силовыми ведомствами совместно с Народной милицией ЛНР успешно проведена операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54-й бригады рядового Магденко, пожелавшего перейти на сторону ЛНР.
Рядовой Магденко, осознавший несправедливость и подлость проводимой киевским режимом политики в отношении населения Донбасса, предоставил нам не только данные о положении войск противника, но и сообщил информацию, отражающую реальное положение дел в украинской армии.
За истекшую неделю потери противника составили: - 5 погибших и 8 раненных. Основную часть небоевых потерь по-прежнему составляют неосторожное обращение с оружием и подрывы на взрывных устройствах.
Тема дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих ВФУ по-прежнему остается головной болью для командования. По данным военной прокуратуры, только с начала года было зафиксировано 285 случаев совершения ДТП на личном и служебном транспорте украинскими военными. В результате более погибли 35 военных и 15 гражданских лиц.
Разведка ДНР:
Данных о передвижении л/с и техники нет.
Разведка ЛНР:
Наблюдатели СММ ОБСЕ регулярно фиксируют результаты обстрелов территории Республики со стороны ВСУ.
БЛА Миссии зафиксировал боевую машину пехоты ВСУ в районе н.п. Золотое-4. Еще одну боевую бронированную машину представители спецмиссии зафиксировали вблизи н.п. Попасная и 7 единиц БМП в районе н.п. Муратово. В районе подконтрольного киевским силовикам н.п. Старый Айдар, в непосредственной близости от ЛБС, беспилотник миссии обнаружил ЗУ-23.
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено:
9 единиц САУ 122 мм «Гвоздика» в районе н.п. Новоайдар;
3 единицы САО «Нона-С» в районе н.п. Новоайдар;
1 единица ЗРК «Оса» в районе н.п. Новохтырка.
Кроме того, на этой неделе Миссия фиксировала отсутствие в местах отвода
57 единиц запрещенного Минскими соглашениями вооружения:
28 единиц САУ 152 мм «Акация»;
3 единицы САУ 122 мм «Гвоздика»;
22 единицы противотанковые пушки «Рапира»;
2 единицы САО «Нона-С»;
2 единицы РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
08.03.19, пятница
01:05-01:35 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 6 мин калибром 120 мм;
02:40-03:10 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
06:30-07:30 – н.п. Гнутово - н.п. Куликово: применялось стрелковое оружие;
07:15-07:45 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов БМП-1, 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущена 1 граната СПГ-9;
11:30 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
17:15 - н.п. Гнутово - н.п. Куликово: выпущено 10 гранат АГС;
19:45 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
20:45 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты РПГ;
21:25 - н.п. Павлополь - н.п. Украинское: выпущено 15 гранат АГС;
22:00 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС, 2 гранаты РПГ.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 10 раз, ЛНР обстрелов не было.
09.03.19, суббота
07:40 – 09:00 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущена 1 ракета ПТУР, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:25 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущено 9 гранат СПГ-9;
10:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:55 – н.п. Пески - н.п. Веселое, выпущено 5 мин калибром 120 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы;
13:05-13:35 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 6 выстрелов БМП-1, 25 выстрелов БМП-2, 4 гранаты СПГ-9, 10 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы;
16:50 - СПГ-9 (2) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
17:20 – н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, выпущено 1 граната СПГ-9, 5 гранат АГС;
17:25 - 82 мм (6) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
18:40-19:05 - н.п. Водяное - н.п. Дзержинское, выпущено 4 гранаты СПГ-9;
19:25 - ПТУР (1) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 8 раз, ЛНР 3 раза.
10.03.19, воскресенье
17:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 ракеты ПТУР;
19:20 - н.п. Пески - Аэропорт: выпущено 6 гранат АГС.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 2 раза, ЛНР обстрелов не было.
11.03.19, понедельник
10:35 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 12 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - 82 мм (10), БМП-1 (11) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
20:50 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также зафиксирована работа снайпера.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 3 раза, ЛНР 1 раз.
12.03.19, вторник
08:30 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, применяется стрелковое оружие, а также зафиксирована работа снайпера;
09:35 - РПГ (2) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
10:40 – н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка, применяется стрелковое оружие;
11:15-11:45 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 6 гранат СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
13:35 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущена 1 мина калибром 82 мм;
19:10 - 82 мм (12), СПГ-9 (10) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
19:30 - 82 мм (30), СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
19:50 - н.п. Павлополь - н.п. Сосновское, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:05 - 82 мм (5) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
20:40 - 82 мм (20), СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
21:10 – н.п. Пищевик - н.п. Октябрь, произведено 8 выстрелов АГС;
22:00 - 82 мм (17), АГС (29), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
22:05-22:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, применялось стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 7 раз, ЛНР 6 раз.
13.03.19, среда
11:10 - РПГ (15), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
11:45 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 10 гранат АГС, 2 гранаты СПГ-9;
14:55 - 120 мм (10) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
15:50 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
16:25 - РПГ (4) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
17:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 5 гранат СПГ-9;
17:20 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
18:40 - 82 мм (12) – с направления Крымское – в направлении Пришиб;
18:55 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 6 гранат АГС;
20:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 гранат СПГ-9;
21:25 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 10 выстрелов БМП-1;
21:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 29 гранат АГС;
22:30 - ш-та Южная - ш-та Гагарина: произведено 10 выстрелов БМП-2;
23:20 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты СПГ-9.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз и ЛНР 4 раза.
14.03.19, четверг
08:35-08:55 - н.п. Водяное – н.п. Саханка, выпущено 7 гранат СПГ-9;
11:05 – н.п. Широкино – н.п. Саханка, выпущена 1 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
12:25 – н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка, выпущено 35 гранат АГС;
13:50 - РПГ (5), АГС (29), КК – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
14:20 - СПГ-9 (9), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
18:30 - РПГ (2), АГС (20), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
19:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущена 1 граната СПГ-9, 10 гранат АГС;
19:50 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Чермалык – н.п. Набережное: выпущено 15 гранат АГС, применяется стрелковое оружие;
22:00 - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:10-23:30 - н.п. Жованка – н.п. Зайцево южное: выпущена 1 граната СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ЛНР 3 раза.
Всем терпения и здоровья!
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 52 раза. Обстрел производился по районам двадцати населенным пунктов Республики с применением минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ЛНР 17 раз. При обстрелах противник применял запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометов различных видов, вооружение БМП-1, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено более 260 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Лозовое, Калиновка, Золотое-5, Голубовское, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Пришиб и Смелое.
С 8 марта по 14 марта 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погиб один и ранено двое военнослужащих, ранен один мирный житель.
С 8 марта по 14 марта 2019 года на территории Луганской Народной Республики погибло двое и ранен один военнослужащий.
11 марта, прибывший лейтенант Павлович И.С 24-й механизированной бригады ВФУ. Во время проведения занятий по метанию боевых гранат РГД-5 в районе н.п. Невельское, грубо нарушил требование безопасности, допустив на рубеж метания сразу двух своих подчиненных, один из которых при выполнении упражнения уронил гранату в окоп. Результатом данного происшествия, два карателя получили осколочные ранения несовместимые с жизнью, руководитель занятия-лейтенант Павлович получил тяжелые ранения и в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь.
12 марта, в районе н.п. Золотое-4, при перевозке личного состава 54-й механизированной бригады ВФУ, автомобиль «ЗиЛ» совершил наезд на мину, установленную своими же карателями. В результате подрыва двое карателей погибли, трое получили ранения.
12 марта, в 19:30 в районе н.п. Желобок, диверсионно-разведывательная группа из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ в количестве 10 карателей, предприняла попытку проникновения на территорию ЛНР, но была замечена нашими военнослужащими. В ходе попытки прохода, противник зашел на минное поле и понес потери в количестве трех карателей. Тела двоих диверсанты спешно эвакуировали, тело еще одного осталось брошенным в ходе бегства. Противник предпринимает попытки его эвакуировать под прикрытием минометного и снайперского огня.
13 марта, в 11:45 во время проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи Васильевской насосной станции I подъема Южно-Донбасского водопровода, со стороны позиций 93 механизированной бригады попала под гранатометный обстрел оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК и ремонтная бригада КП «Компания «Вода Донбасса». Несмотря на согласованный сторонами переговоров режим перемирия, а также на полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК, ВФУ целенаправленно вели обстрел по выполнявшим ремонт рабочим и жизненно важному объекту инфраструктуры. По счастливой случайности жертв среди сотрудников СЦКК и ремонтной бригады удалось избежать.
14 марта, в районе н.п. Авдеевка в 93-й отдельной механизированной бригаде, из-за неправильного обращения с гранатой РГД-5, произошел подрыв. В результате которого, один каратель получил осколочные ранения.
14 марта, силовыми ведомствами совместно с Народной милицией ЛНР успешно проведена операция по обеспечению перехода на нашу территорию военнослужащего 54-й бригады рядового Магденко, пожелавшего перейти на сторону ЛНР.
Рядовой Магденко, осознавший несправедливость и подлость проводимой киевским режимом политики в отношении населения Донбасса, предоставил нам не только данные о положении войск противника, но и сообщил информацию, отражающую реальное положение дел в украинской армии.
За истекшую неделю потери противника составили: - 5 погибших и 8 раненных. Основную часть небоевых потерь по-прежнему составляют неосторожное обращение с оружием и подрывы на взрывных устройствах.
Тема дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих ВФУ по-прежнему остается головной болью для командования. По данным военной прокуратуры, только с начала года было зафиксировано 285 случаев совершения ДТП на личном и служебном транспорте украинскими военными. В результате более погибли 35 военных и 15 гражданских лиц.
Разведка ДНР:
Данных о передвижении л/с и техники нет.
Разведка ЛНР:
Наблюдатели СММ ОБСЕ регулярно фиксируют результаты обстрелов территории Республики со стороны ВСУ.
БЛА Миссии зафиксировал боевую машину пехоты ВСУ в районе н.п. Золотое-4. Еще одну боевую бронированную машину представители спецмиссии зафиксировали вблизи н.п. Попасная и 7 единиц БМП в районе н.п. Муратово. В районе подконтрольного киевским силовикам н.п. Старый Айдар, в непосредственной близости от ЛБС, беспилотник миссии обнаружил ЗУ-23.
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено:
9 единиц САУ 122 мм «Гвоздика» в районе н.п. Новоайдар;
3 единицы САО «Нона-С» в районе н.п. Новоайдар;
1 единица ЗРК «Оса» в районе н.п. Новохтырка.
Кроме того, на этой неделе Миссия фиксировала отсутствие в местах отвода
57 единиц запрещенного Минскими соглашениями вооружения:
28 единиц САУ 152 мм «Акация»;
3 единицы САУ 122 мм «Гвоздика»;
22 единицы противотанковые пушки «Рапира»;
2 единицы САО «Нона-С»;
2 единицы РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
08.03.19, пятница
01:05-01:35 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 6 мин калибром 120 мм;
02:40-03:10 – н.п. Пески – Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 82 мм;
06:30-07:30 – н.п. Гнутово - н.п. Куликово: применялось стрелковое оружие;
07:15-07:45 – н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов БМП-1, 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущена 1 граната СПГ-9;
11:30 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
17:15 - н.п. Гнутово - н.п. Куликово: выпущено 10 гранат АГС;
19:45 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
20:45 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты РПГ;
21:25 - н.п. Павлополь - н.п. Украинское: выпущено 15 гранат АГС;
22:00 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС, 2 гранаты РПГ.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 10 раз, ЛНР обстрелов не было.
09.03.19, суббота
07:40 – 09:00 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущена 1 ракета ПТУР, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:25 – н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущено 9 гранат СПГ-9;
10:00 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:55 – н.п. Пески - н.п. Веселое, выпущено 5 мин калибром 120 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы;
13:05-13:35 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 6 выстрелов БМП-1, 25 выстрелов БМП-2, 4 гранаты СПГ-9, 10 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы;
16:50 - СПГ-9 (2) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
17:20 – н.п. Водяное - н.п. Коминтерново, выпущено 1 граната СПГ-9, 5 гранат АГС;
17:25 - 82 мм (6) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
18:40-19:05 - н.п. Водяное - н.п. Дзержинское, выпущено 4 гранаты СПГ-9;
19:25 - ПТУР (1) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 8 раз, ЛНР 3 раза.
10.03.19, воскресенье
17:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 ракеты ПТУР;
19:20 - н.п. Пески - Аэропорт: выпущено 6 гранат АГС.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 2 раза, ЛНР обстрелов не было.
11.03.19, понедельник
10:35 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущено 12 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:55 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - 82 мм (10), БМП-1 (11) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
20:50 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также зафиксирована работа снайпера.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 3 раза, ЛНР 1 раз.
12.03.19, вторник
08:30 – н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное, применяется стрелковое оружие, а также зафиксирована работа снайпера;
09:35 - РПГ (2) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
10:40 – н.п. Новоселовка-2 - н.п. Васильевка, применяется стрелковое оружие;
11:15-11:45 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 6 гранат СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
13:35 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка, выпущена 1 мина калибром 82 мм;
19:10 - 82 мм (12), СПГ-9 (10) – с направления Новотошковское – в направлении Желобок;
19:30 - 82 мм (30), СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
19:50 - н.п. Павлополь - н.п. Сосновское, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:05 - 82 мм (5) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
20:40 - 82 мм (20), СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
21:10 – н.п. Пищевик - н.п. Октябрь, произведено 8 выстрелов АГС;
22:00 - 82 мм (17), АГС (29), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
22:05-22:25 - н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое, применялось стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 7 раз, ЛНР 6 раз.
13.03.19, среда
11:10 - РПГ (15), СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
11:45 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 10 гранат АГС, 2 гранаты СПГ-9;
14:55 - 120 мм (10) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
15:50 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
16:25 - РПГ (4) – с направления Крымское – в направлении Смелое;
17:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 5 гранат СПГ-9;
17:20 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
18:40 - 82 мм (12) – с направления Крымское – в направлении Пришиб;
18:55 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 6 гранат АГС;
20:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 гранат СПГ-9;
21:25 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 10 выстрелов БМП-1;
21:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 29 гранат АГС;
22:30 - ш-та Южная - ш-та Гагарина: произведено 10 выстрелов БМП-2;
23:20 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты СПГ-9.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз и ЛНР 4 раза.
14.03.19, четверг
08:35-08:55 - н.п. Водяное – н.п. Саханка, выпущено 7 гранат СПГ-9;
11:05 – н.п. Широкино – н.п. Саханка, выпущена 1 граната СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
12:25 – н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка, выпущено 35 гранат АГС;
13:50 - РПГ (5), АГС (29), КК – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
14:20 - СПГ-9 (9), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
18:30 - РПГ (2), АГС (20), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
19:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, выпущена 1 граната СПГ-9, 10 гранат АГС;
19:50 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Чермалык – н.п. Набережное: выпущено 15 гранат АГС, применяется стрелковое оружие;
22:00 - н.п. Новолуганское – н.п. Доломитное: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:10-23:30 - н.п. Жованка – н.п. Зайцево южное: выпущена 1 граната СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 11 раз, ЛНР 3 раза.
Всем терпения и здоровья!
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter