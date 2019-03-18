Порошенко пообещал сразу после выборов вернуть Крым Украине

Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов

Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала Крымской весны. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Крымчане его встретили, проводили замечательно, такси ему дали