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Словакия незаконно проводит ремонт афганских вертолётов Ми-17В-5

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Ремонт второго вертолета Ми-17В-5 афганских ВВС, проведенный словацкой компанией LOTN, является нелигитимным, разработчик машины холдинг "Вертолеты России" снимает с себя ответственность за их безопасную эксплуатацию в Афганистане, заявили в пресс-службе холдинга, пишет РИА Новости.

Словакия незаконно проводит ремонт афганских вертолётов Ми-17В-5



Как ранее сообщалось, словацкая компания LOTN, которая провела ремонт уже двух вертолетов Ми-17В-5 афганских ВВС, ремонтно-конструкторской документации, запасные части и ремонтно-групповые комплекты от российского производителя не получала. Капитальный ремонт был проведен по документации, разработанной LOTN самостоятельно.

Ссылки на сотрудничество с АО "МВЗ им. М.Л. Миля" и российской стороной не соответствуют действительности. Холдинг снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию вертолета, отремонтированного компанией LOTN, и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации данного воздушного судна


- заявили в "Вертолетах России".

63 вертолета Ми-17В-5 были поставлены в Афганистан по договору между правительством США и "Рособоронэкспортом". В 2015 году был объявлен конкурс на обслуживание этих вертолетов, однако из-за антироссийских санкций, наложенных США, Россия в нем участвовать не смогла и конкурс выиграла словацкая компания LOTN. Согласно контракту, заключенному между компанией и Агентством обеспечения и закупок НАТО, капитальный ремонт вертолетов должен был осуществляться с привлечением документации и запасных частей разработчика вертолетов.
Использованы фотографии:
http://aviationnews.ru/
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