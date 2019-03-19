Американские военные тестируют новейшие бронированные автомобили JLTV

В феврале текущего года на военной базе Форт Стюарт, расположенной в штате Джорджия, прошел практический обучающий семинар по вождению и техобслуживанию новейших многоцелевых бронированных внедорожников JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), в котором приняли участие военнослужащие первой танковой бригады 1-й бронетанковой дивизии вооруженных сил США. Данные автомобили должны в ближайшее время поступить на вооружение бригады.Автомобили JLTV производятся американской компанией Oshkosh Defense. К 2040 году американская армия планирует закупить более 49 тысяч таких машин, а Корпус морской пехоты США — около 4,5 тыс. к 2022 году, что в два раза меньше общих требований морской пехоты. Общая стоимость программы составляет более 30 млрд долларов.Автомобиль должен выпускаться в пяти различных вариантах в зависимости от назначения: грузовом двухместном М1279 Utility (JLTV-UTL), четырехместном общего назначения М1280 General Purpose (JLTV-GP), в качестве носителя вооружения М1281 Close Combat Weapons Carrier (JLTV-CCWC), носителя 30-мм пушки M1278 Heavy Guns Carrier — General Purpose (JLTV-GP) и тягача (JLTV-T). Также ведется разработка других вариантов, в частности планируется производство разведывательного варианта автомобиля JLTV-RV.Внедорожники JLTV оснащаются 6,6-литровым дизельным двигателем Gale Banks Engineering 866Т V8, который создан на базе двигателя General Motors Duramax V8. Мощность двигателя не разглашается, однако, по некоторым оценкам, может достигать 300 л.с. Мощность двигателя Duramax V8 в коммерческом использовании достигает 397 л.с. Также автомобиль оснащен автоматической трансмиссией Allison и независимой подвеской Oshkosh TAK-4i.В зависимости от варианта, автомобиль будет иметь разную массу, так, например, четырехместный вариант JLTV имеет полную боевую массу 6400 кг и полезную нагрузку до 1600 кг. В двухместном варианте полезная нагрузка составляет 2300 кг.Защищенность JLTV не разглашается, базовая броня в полевых условиях может быть усилена комплектом дополнительной защиты. Максимальная скорость автомобиля по шоссе составляет 77 км/ч. В компании заявляют, что проходимость JLTV выше, чем у бронированных вариантов HMMWV (Hummer).