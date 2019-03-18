В США высказались о модернизации армии: Мы модернизируем, русские притворяются

Уже неоднократно на страницах «Военного обозрения» обсуждалась тема очередного повышения объёмов американского военного бюджета. Напомним, что конгресс США одобрил на 2020 год выделение 750 млрд долларов, 57 из которых пойдут на перспективные разработки. К таким разработкам в США сегодня относят: оснащение артиллерии дальнобойными корректируемыми боеприпасами, оснащение армии новейшими бронемашинами, создание высокоскоростного вертолёта, создание эффективной сети управления войсками и вооружениями, работы в области противоракетной обороны и создание новейших комплектов снаряжения и и вооружения для пехотинцев.В военном бюджете США предусмотрено ещё и несколько миллиардов на «незапланированные расходы».Обращает на себя внимание то, как финансовые планы по модернизации американской армии и саму модернизацию комментируют американские пользователи. «ВО» представляет подборку комментариев подписчиков периодических изданий из США, среди которых присутствуют и военные эксперты.