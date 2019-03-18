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Российские военные проведут инспекцию латвийской военной базы Адажи

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Российские военные проведут инспекцию латвийской военной базы в Адажи и других военных объектов республики, где проведут контроль вооружения республики, сообщает пресс-служба министерства обороны Латвии.

Российские военные проведут инспекцию латвийской военной базы Адажи



Проверка будет проводиться с 18 по 20 марта в рамках сотрудничества ОБСЕ согласно Венскому договору.

Цель визита инспекции - посетить механизированную пехотную бригады сухопутных сил Национальных вооруженных сил в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли ежегодно предоставляемая ОБСЕ общая военная информация действительности


- говорится в сообщении латвийского военного ведомства.

Латвийское командование напоминает, что согласно квотам ОБСЕ, Латвия обязана за год принять один раз наблюдателей и три контрольные инспекции.

Военная база в Адажи является бывшим танковым полигоном Прибалтийского военного округа в Советском Союзе, а также самой крупной на территории всех трех прибалтийских республик. В настоящее время на базе размещается возглавляемый Канадой многонациональный батальон НАТО, который был развернут в республике в июне 2017 года. Кроме того, в начале марта этого года на базе в Адажи был открыт штаб многонациональной дивизии "Север".
Использованы фотографии:
Минобороны Латвии
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