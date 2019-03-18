Макаревич - поклонникам: Что ж вы орали "Уракрымнаш"?

Фото Макаревича, где он помнит о Холокосте

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!»

Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так …во выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни …а она его не спасёт.

18 марта 2014 года Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Поздравляю Вас от Всей души и искренне!!!

В сети продолжается обсуждение поста в Фейсбуке Андрея Макаревича, который фактически оскорбил многих людей, по-прежнему остающихся поклонниками его творчества.Перед одним из своих концертов Макаревич, как выяснилось, оказался раздражён в связи с тем, что с ним просят сфотографироваться люди, поддержавшие воссоединение Крыма с Россией. Некоторые слова «ВО» вынуждено пропускать в связи с возможными претензиями к их литературности.Из поста музыканта, который продолжает «неистовствовать» по поводу воли крымчан:Далее Макаревич оставил в топе к этому посту исключительно те комментарии, в которых высказались пользователи Фейсбука, стоящие в политическом плане на стороне Макаревича.Зато один из пользователей изрядно потроллил музыканта с альтернативными взглядами на волеизъявление народа в другом его посте.Из комментария пользователя Ивана Белова под фотографией Макаревича за несколько минут до концерта в Екатеринбурге:Другой пользователь задался вопросом о том, кто же всё ещё ходит на концерты этого человека. Только вместо слово «человек» было использовано менее благозвучное слово, но тоже на букву «ч».Напомним, что Макаревич изначально выступил против воссоединения Крыма с Россией, а когда миллионы россиян после этого высказали всё, что они думают о самом Макаревиче, музыкант выразил нечто похожее на обиду. При этом позиция российских властей по тому же Крыму не помешала Макаревичу войти в общественный совет Госдумы по культуре.