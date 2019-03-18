Макаревич - поклонникам: Что ж вы орали "Уракрымнаш"?
В сети продолжается обсуждение поста в Фейсбуке Андрея Макаревича, который фактически оскорбил многих людей, по-прежнему остающихся поклонниками его творчества.
Перед одним из своих концертов Макаревич, как выяснилось, оказался раздражён в связи с тем, что с ним просят сфотографироваться люди, поддержавшие воссоединение Крыма с Россией. Некоторые слова «ВО» вынуждено пропускать в связи с возможными претензиями к их литературности.
Из поста музыканта, который продолжает «неистовствовать» по поводу воли крымчан:
Далее Макаревич оставил в топе к этому посту исключительно те комментарии, в которых высказались пользователи Фейсбука, стоящие в политическом плане на стороне Макаревича.
Зато один из пользователей изрядно потроллил музыканта с альтернативными взглядами на волеизъявление народа в другом его посте.
Из комментария пользователя Ивана Белова под фотографией Макаревича за несколько минут до концерта в Екатеринбурге:
Другой пользователь задался вопросом о том, кто же всё ещё ходит на концерты этого человека. Только вместо слово «человек» было использовано менее благозвучное слово, но тоже на букву «ч».
Напомним, что Макаревич изначально выступил против воссоединения Крыма с Россией, а когда миллионы россиян после этого высказали всё, что они думают о самом Макаревиче, музыкант выразил нечто похожее на обиду. При этом позиция российских властей по тому же Крыму не помешала Макаревичу войти в общественный совет Госдумы по культуре.
Фото Макаревича, где он помнит о Холокосте
Перед одним из своих концертов Макаревич, как выяснилось, оказался раздражён в связи с тем, что с ним просят сфотографироваться люди, поддержавшие воссоединение Крыма с Россией. Некоторые слова «ВО» вынуждено пропускать в связи с возможными претензиями к их литературности.
Из поста музыканта, который продолжает «неистовствовать» по поводу воли крымчан:
«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!»
Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так …во выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни …а она его не спасёт.
Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так …во выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Ни …а она его не спасёт.
Далее Макаревич оставил в топе к этому посту исключительно те комментарии, в которых высказались пользователи Фейсбука, стоящие в политическом плане на стороне Макаревича.
Зато один из пользователей изрядно потроллил музыканта с альтернативными взглядами на волеизъявление народа в другом его посте.
Из комментария пользователя Ивана Белова под фотографией Макаревича за несколько минут до концерта в Екатеринбурге:
18 марта 2014 года Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Поздравляю Вас от Всей души и искренне!!!
Другой пользователь задался вопросом о том, кто же всё ещё ходит на концерты этого человека. Только вместо слово «человек» было использовано менее благозвучное слово, но тоже на букву «ч».
Напомним, что Макаревич изначально выступил против воссоединения Крыма с Россией, а когда миллионы россиян после этого высказали всё, что они думают о самом Макаревиче, музыкант выразил нечто похожее на обиду. При этом позиция российских властей по тому же Крыму не помешала Макаревичу войти в общественный совет Госдумы по культуре.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/makarevichav
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