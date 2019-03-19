Литовский День независимости. Кто и куда марширует?
Не успела Литва прийти в себя от «ликования» после новости о постройке трёх новых военных городков для доблестной армии и возведении 2,5-метрового забора на границе в идейно близкой соседней Латвии, как на её улицу пришёл праздник.
При этом, несмотря на то, что цены на электричество растут (светлая память распиленной на металл по требованию ЕС Игналинской АЭС), экономисты как один пророчат новый глубокий кризис, дотационные деньги ЕС решил не сокращать, а вовсе обнулить к 2021-му году, транзит товаров из России в Европу сокращается неуклонно, праздник провели на широкую ногу.
Литва праздновала день восстановления независимости Литвы. И на это власти не жалели народных средств: прикручивались новые таблички застарелым военным преступникам, устраивались концерты, печатались очередные книги из серии «проклинаем тюрьму народов» и т.д.
Народ новой Литвы празднует независимость
Человека, не имеющего опыта знакомства с информационным полем прибалтийских стран, может хватить удар в виде когнитивного диссонанса. В самом деле, очень тяжело объяснить, как бывшие рьяные комсомольцы, нежно обнявшись с оставшимися в живых «лесными братьями», яростно разоблачают социалистический строй. Наверное, это также тяжело, как объяснить, по какой причине эта идеологическая ненависть к социализму перекинулась на современную Россию с её диким капитализмом.
Праздники накрывают Литву в первый же день Нового года – 1 января. Пока «отсталые» россияне рыскают по друзьям с подарками, а их дети водят хороводы, политически сознательные литовцы отмечают День флага, впервые поднятого в 1919 году, пока литовские националисты расстреливали литовских же коммунистов. Поэтому не забывают на всякий случай проклясть советскую власть, правда, забывают, что у руля литовских коммунистов находился этнический литовец Винцас Мицкявичюс-Капсукас, и война шла гражданская…
Далее праздники льются как из рога изобилия. 13 января, видимо, чтобы отбить у народа желание праздновать старый Новый год, правильные литовцы должны отмечать День защитников свободы в Литве. В этот день поминают «жертв» января 1991 года. 16 февраля празднуют День восстановления Литовского государства, а уже 11 марта празднуют День восстановления независимости Литвы.
14 июня литовцам снова следует облачиться в чёрное и плюнуть в советское прошлое – отмечают День надежды и траура. Этот «праздник» активно внедрял Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, в общем, характер понятен.
Ещё не кончилось лето, как литовцам опять необходима чёрная материя. 23 августа наступает День памяти жертв сталинизма и нацизма в Литве. К нему автоматически пришиты фальсифицированные «секретные протоколы» к Договору о ненападении между СССР и Германией. И опять всё та же драма на болотах.
Яркие персонажи присутствовали на празднике
23 сентября здравомыслящего гражданина может передёрнуть – наступает День геноцида евреев Литвы. Как такой день возможен в стране, в которой главным героем назначен нацистский пособник Адольфас Раманаускас, – загадка.
Чтобы траурные одежды не залежались, 28 сентября в Литве отмечается День памяти жертв Тускуленай, 16 октября — День памяти жертв геноцида Малой Литвы. 25 октября – День Конституции, а 23 ноября — День воинов Литвы. Но прятать траур не стоит – уже через месяц колесо начнёт свой новый оборот.
Итак, 11 марта в Литве торжественно отмечали День восстановления независимости. И отмечали с помпой и традиционным скандалом, который сами же литовские власти и раздули. Для начала литовский парламент облагодетельствовал народ… ещё одной праздничной датой! Появился День имени Литвы! Также власти решили расцветить столичные мосты и памятник Три креста в цвета флага, правда, украинцы тут ни при чём, т.к. для этого применили световую технику.
Официальный старт был дан 11 числа в полдень на площади Независимости. Сначала торжественно подняли флаги всех трёх прибалтийских республик. Толпа для торжества была собрана. Над головами реяли флаги всех братских стран: Эстонии, Латвии, Украины, ЕС и т.д. Вперёд вышел политически зарекомендовавший себя Витаутас Ландсбергис и затянул ожидаемую песню: «Рухнула очередная империя, лживо названная Советским Союзом…»
Правильный настрой сохранялся и в речах остальных политиков. Грибаускайте вставила фразу, что «слышит поющую революцию» и какую-то «победу». Председатель сейма Викторас Пранцкетис разглагольствовал про «геном нашей свободы, нашей независимости и нашего сопротивления». «Ложку дёгтя» в сладкие речи коллег добавил премьер-министр Сквернялис, разочаровав граждан внезапным фактом: «Работы по созданию процветающего Литовского государства не завершены».
Вышла рота почётного караула, способная поместиться в грузовом лифте, и, как писала прибалтийская пресса, показала владение оружием. В жизни это обернулось тремя взмахами винтовки и парочкой холостых залпов. Наконец, колонны европейцев, поддержанные различными «скаутами» и идеологически проверенными товарищами, двинулись вперёд, неся 400-метровый флаг Литвы.
Кроме того, граждан обрадовали благой вестью, что уже 17 марта председатель сейма передаст представителям Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса знатную реликвию – книгу «Обещание Литве». Этот фолиант целый год ходил по рукам всей страны. В нём правильные литовцы по желанию писали своё моральное обязательство перед страной, которое клялись выполнить. Будет ли сей фундаментальный труд обшит кожей и уложен в несгораемый саркофаг, неизвестно, но мероприятие, думаю, обещает быть красочным.
Ближе к вечеру состоялся традиционный народный марш, который в Литве также традиционно является шествием банальных, как табурет, националистов. Около тысячи нациствующих персонажей торжественно проследовали от Кафедральной до Лукишской площади, распевая народные песни под национальными флагами и всевозможной геральдикой, к которой нацисты питают буквально интимные чувства. Толпа на совершенно законных в литовской действительности основаниях скандировала: «Литва для литовцев» и «Защищай свою литовскость».
Но вишенкой на этом и без того сочном торте стала установка в Клайпедском университете мемориальной доски Адольфасу Раманаускасу. Тому самому Адольфасу, который был одним из руководителей этнических чисток еврейского и русского народов, который был расстрелян как предатель и военный преступник в 1957 году. Арестовал этого подонка сотрудник НКВД Нахман Душанский, родителей которого приспешники Адольфаса убили. Товарищ Душанский в числе прочих вёл дело Раманаускаса и после войны однозначно утверждал о фактах участия этого литовского преступника в самых людобойских этнических чистках. Сейчас же Адольфас в Литве не просто герой страны, но и признанный парламентом заочный глава республики.
Мемориальная доска Раманаускасу
Однако и на этом запал официального Вильнюса не иссяк. Новый толчок получил скандал с судебным преследованием Станиславаса Дрелингаса. Товарищ Дрелингас участвовал в операции по аресту Раманаускаса. Мстительный нациствующий Вильнюс в 2014-м году осудил этого литовского коммуниста за… геноцид. Но закваска Дрелингаса оказалась покрепче, нежели ожидали власти Литвы, накинувшиеся на 80-летнего мужчину.
Станиславас обратился в Европейский суд по правам человека, т.к. литовский суд нарушил 7 статью Европейской конвенции по правам человека. Она гласит о недопущении наказания «за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое, согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву, не являлось уголовным преступлением». Как нетрудно догадаться, ЕСПЧ в лучших традициях современности решил «почесать Вильнюсу за ушком», если уж Европа более не желает кормить прибалтийских лимитрофов. В итоге действующее судебное решение литовского суда остаётся в силе.
Таким образом, каждый раз, когда на литовские улицы приходит праздник, который часто можно спутать с панегириком, стоит ожидать очередной волны национализма, а быть может, и репрессий. Ведь дело Дрелингаса выдаёт прибалтийским нацистам индульгенцию. В этом контексте отток населения выглядит не миграцией, а эвакуацией. Таким образом, можно, конечно, терзаться самыми нежными чувствами ностальгии, но даже они уже не могут дать мало-мальски достойного аргумента в копилку обоснованности российско-прибалтийских взаимоотношений. Даже присутствие наших посольств в Прибалтике вызывает массу вопросов. А после того как европейские братья по разуму в лице Австрии, Бельгии, Португалии и Венгрии закрыли свои дипмиссии в прибалтийских странах, этих вопросов стало ещё больше.
При этом, несмотря на то, что цены на электричество растут (светлая память распиленной на металл по требованию ЕС Игналинской АЭС), экономисты как один пророчат новый глубокий кризис, дотационные деньги ЕС решил не сокращать, а вовсе обнулить к 2021-му году, транзит товаров из России в Европу сокращается неуклонно, праздник провели на широкую ногу.
Литва праздновала день восстановления независимости Литвы. И на это власти не жалели народных средств: прикручивались новые таблички застарелым военным преступникам, устраивались концерты, печатались очередные книги из серии «проклинаем тюрьму народов» и т.д.
Народ новой Литвы празднует независимость
Человека, не имеющего опыта знакомства с информационным полем прибалтийских стран, может хватить удар в виде когнитивного диссонанса. В самом деле, очень тяжело объяснить, как бывшие рьяные комсомольцы, нежно обнявшись с оставшимися в живых «лесными братьями», яростно разоблачают социалистический строй. Наверное, это также тяжело, как объяснить, по какой причине эта идеологическая ненависть к социализму перекинулась на современную Россию с её диким капитализмом.
Праздники накрывают Литву в первый же день Нового года – 1 января. Пока «отсталые» россияне рыскают по друзьям с подарками, а их дети водят хороводы, политически сознательные литовцы отмечают День флага, впервые поднятого в 1919 году, пока литовские националисты расстреливали литовских же коммунистов. Поэтому не забывают на всякий случай проклясть советскую власть, правда, забывают, что у руля литовских коммунистов находился этнический литовец Винцас Мицкявичюс-Капсукас, и война шла гражданская…
Далее праздники льются как из рога изобилия. 13 января, видимо, чтобы отбить у народа желание праздновать старый Новый год, правильные литовцы должны отмечать День защитников свободы в Литве. В этот день поминают «жертв» января 1991 года. 16 февраля празднуют День восстановления Литовского государства, а уже 11 марта празднуют День восстановления независимости Литвы.
14 июня литовцам снова следует облачиться в чёрное и плюнуть в советское прошлое – отмечают День надежды и траура. Этот «праздник» активно внедрял Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, в общем, характер понятен.
Ещё не кончилось лето, как литовцам опять необходима чёрная материя. 23 августа наступает День памяти жертв сталинизма и нацизма в Литве. К нему автоматически пришиты фальсифицированные «секретные протоколы» к Договору о ненападении между СССР и Германией. И опять всё та же драма на болотах.
Яркие персонажи присутствовали на празднике
23 сентября здравомыслящего гражданина может передёрнуть – наступает День геноцида евреев Литвы. Как такой день возможен в стране, в которой главным героем назначен нацистский пособник Адольфас Раманаускас, – загадка.
Чтобы траурные одежды не залежались, 28 сентября в Литве отмечается День памяти жертв Тускуленай, 16 октября — День памяти жертв геноцида Малой Литвы. 25 октября – День Конституции, а 23 ноября — День воинов Литвы. Но прятать траур не стоит – уже через месяц колесо начнёт свой новый оборот.
Итак, 11 марта в Литве торжественно отмечали День восстановления независимости. И отмечали с помпой и традиционным скандалом, который сами же литовские власти и раздули. Для начала литовский парламент облагодетельствовал народ… ещё одной праздничной датой! Появился День имени Литвы! Также власти решили расцветить столичные мосты и памятник Три креста в цвета флага, правда, украинцы тут ни при чём, т.к. для этого применили световую технику.
Официальный старт был дан 11 числа в полдень на площади Независимости. Сначала торжественно подняли флаги всех трёх прибалтийских республик. Толпа для торжества была собрана. Над головами реяли флаги всех братских стран: Эстонии, Латвии, Украины, ЕС и т.д. Вперёд вышел политически зарекомендовавший себя Витаутас Ландсбергис и затянул ожидаемую песню: «Рухнула очередная империя, лживо названная Советским Союзом…»
Правильный настрой сохранялся и в речах остальных политиков. Грибаускайте вставила фразу, что «слышит поющую революцию» и какую-то «победу». Председатель сейма Викторас Пранцкетис разглагольствовал про «геном нашей свободы, нашей независимости и нашего сопротивления». «Ложку дёгтя» в сладкие речи коллег добавил премьер-министр Сквернялис, разочаровав граждан внезапным фактом: «Работы по созданию процветающего Литовского государства не завершены».
Вышла рота почётного караула, способная поместиться в грузовом лифте, и, как писала прибалтийская пресса, показала владение оружием. В жизни это обернулось тремя взмахами винтовки и парочкой холостых залпов. Наконец, колонны европейцев, поддержанные различными «скаутами» и идеологически проверенными товарищами, двинулись вперёд, неся 400-метровый флаг Литвы.
Кроме того, граждан обрадовали благой вестью, что уже 17 марта председатель сейма передаст представителям Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса знатную реликвию – книгу «Обещание Литве». Этот фолиант целый год ходил по рукам всей страны. В нём правильные литовцы по желанию писали своё моральное обязательство перед страной, которое клялись выполнить. Будет ли сей фундаментальный труд обшит кожей и уложен в несгораемый саркофаг, неизвестно, но мероприятие, думаю, обещает быть красочным.
Ближе к вечеру состоялся традиционный народный марш, который в Литве также традиционно является шествием банальных, как табурет, националистов. Около тысячи нациствующих персонажей торжественно проследовали от Кафедральной до Лукишской площади, распевая народные песни под национальными флагами и всевозможной геральдикой, к которой нацисты питают буквально интимные чувства. Толпа на совершенно законных в литовской действительности основаниях скандировала: «Литва для литовцев» и «Защищай свою литовскость».
Но вишенкой на этом и без того сочном торте стала установка в Клайпедском университете мемориальной доски Адольфасу Раманаускасу. Тому самому Адольфасу, который был одним из руководителей этнических чисток еврейского и русского народов, который был расстрелян как предатель и военный преступник в 1957 году. Арестовал этого подонка сотрудник НКВД Нахман Душанский, родителей которого приспешники Адольфаса убили. Товарищ Душанский в числе прочих вёл дело Раманаускаса и после войны однозначно утверждал о фактах участия этого литовского преступника в самых людобойских этнических чистках. Сейчас же Адольфас в Литве не просто герой страны, но и признанный парламентом заочный глава республики.
Мемориальная доска Раманаускасу
Однако и на этом запал официального Вильнюса не иссяк. Новый толчок получил скандал с судебным преследованием Станиславаса Дрелингаса. Товарищ Дрелингас участвовал в операции по аресту Раманаускаса. Мстительный нациствующий Вильнюс в 2014-м году осудил этого литовского коммуниста за… геноцид. Но закваска Дрелингаса оказалась покрепче, нежели ожидали власти Литвы, накинувшиеся на 80-летнего мужчину.
Станиславас обратился в Европейский суд по правам человека, т.к. литовский суд нарушил 7 статью Европейской конвенции по правам человека. Она гласит о недопущении наказания «за совершение какого-либо деяния или за бездействие, которое, согласно действовавшему в момент его совершения национальному или международному праву, не являлось уголовным преступлением». Как нетрудно догадаться, ЕСПЧ в лучших традициях современности решил «почесать Вильнюсу за ушком», если уж Европа более не желает кормить прибалтийских лимитрофов. В итоге действующее судебное решение литовского суда остаётся в силе.
Таким образом, каждый раз, когда на литовские улицы приходит праздник, который часто можно спутать с панегириком, стоит ожидать очередной волны национализма, а быть может, и репрессий. Ведь дело Дрелингаса выдаёт прибалтийским нацистам индульгенцию. В этом контексте отток населения выглядит не миграцией, а эвакуацией. Таким образом, можно, конечно, терзаться самыми нежными чувствами ностальгии, но даже они уже не могут дать мало-мальски достойного аргумента в копилку обоснованности российско-прибалтийских взаимоотношений. Даже присутствие наших посольств в Прибалтике вызывает массу вопросов. А после того как европейские братья по разуму в лице Австрии, Бельгии, Португалии и Венгрии закрыли свои дипмиссии в прибалтийских странах, этих вопросов стало ещё больше.
- Автор:
- Восточный ветер
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