Теракт в голландском Утрехте

Из Нидерландов приходят сообщения о террористическом акте. В сводках сообщается о том, что теракт произошёл в городе Утрехт. Неизвестный мужчина на одной из остановок общественного транспорта вошёл в трамвай и открыл огонь. Сообщает о по меньшей мере троих раненых. При этом точных данных о жертвах и пострадавших в результате стрельбы пока не приводится.Известно о том, что происшествие произошло в районе железнодорожного вокзала города Утрехт. Стрелявший вышел из трамвая и скрылся в неизвестном направлении. Его поисками заняты сотрудники голландских правоохранительных органов. Площадь у вокзала Утрехта оцеплена. Работают антитеррористические подразделения полиции.В сообщениях голландских СМИ содержится информация о том, что в адрес местных мусульманских общин начали поступать угрозы. В этой связи принято решение закрыть мечети Утрехта и других крупных городов Нидерландов, а рядом с мечетями выставить вооружённую охрану из числа сотрудников полиции.К 15:40 мск подтвердилась информация о том, что в результате стрельбы один человек погиб.Уровень террористической угрозы в Нидерландах повышен до пятого. Это максимальный уровень. В небе над Утрехтом появились военные и полицейские вертолёты. Осуществляется досмотр всех пассажиров, которые уезжают с вокзала Утрехта.