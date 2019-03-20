Много песка и амбиций. Страны Ближнего Востока обновляют военную технику

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Некоторые страны на Ближнем Востоке в настоящее время организовывают мощности по ремонту и модернизации своих парков боевых бронированных машин (ББМ) и артиллерии с целью обеспечения занятости местного населения и сокращения зависимости от зарубежных поставщиков в наше непростое время.Кроме того, некоторые страны в регионе начали производство своих собственных машин, которые, как правило, являются зарубежными проектами, доработанными под местные требования, хотя ключевые подсистемы для них, например, двигатель, трансмиссия, подвеска и приводы, все же импортируются.Хорошим примером платформы местного производства является многоцелевая минозащищенная машина Jais MPMPV (Mine Protected Multi-Purpose Vehicle), изготавливаемая эмиратской компанией Nimr Automotive. Jais MPMPV представляет собой доработанный вариант машины RG35 4x4 южноафриканской компании Denel Vehicle Systems. Планируется выпуск варианта Jais 6x6 с большим объемом и грузоподъемностью, который сможет выполнять более широкий круг задач.Государства региона зачастую закупают вооружение сразу у нескольких стран, при этом подрядчики могут меняться по политическим причинам. Это приводит к тому, что ББМ и вооружение невозможно обслуживать из-за отсутствия запасных частей. Подобное разнообразие источников может также серьезно влиять на обучение и материально-техническое обеспечение на всем сроке эксплуатации.С другой стороны привлечение множества поставщиков помогает некоторым образом защитить закупки в случае объявления запрета на поставки вооружений, а также боеприпасов и запчастей, как например, произошло с Саудовской Аравией, когда Дания, Финляндия и Германия наложили на нее санкции из-за участия этой страны в боевых действиях в Йемене.Впрочем, как отметил представитель отрасли, «проблема с множеством контрактов для Ближнего Востока заключается в том, что подсистемы, например, башни, прицелы и силовые блоки, поступают из разных стран и источников и, если одна из них становится недоступной, то может быть остановлена вся программа».Кроме того, такие страны, как Китай и Россия, могут поставить вооружение намного быстрее и по меньшей цене, чем западные страны и к ним не применяются строгие экспортные правила и нормы, которые часто меняются из-за политического или общественного давления. Вдобавок, они могут предложить более широкий ассортимент, чем их западные конкуренты.В качестве примера можно привести поставку танков, ведь танк Leopard 2A7 немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) является единственной моделью, серийно выпускающейся на Западе. При этом даже в немецкой армии нет этой модели, там парк танков состоит из платформ более ранних выпусков.В то время как большинство стран Ближнего Востока эксплуатируют гусеничные БТР и БМП, некоторые страны региона стремятся иметь более сбалансированный парк гусеничных и колесных платформ.Хотя до сих пор в эксплуатации находятся БТР 6x6, четко просматривается тенденция эксплуатации машин в конфигурации 8x8, которые имеют сравнительно больший объем и грузоподъемность. Также все больше стран склоняются к закупке самоходных артиллерийских систем, а не более традиционных буксируемых орудий.Хотя последние дешевле при закупках, самоходные варианты могут открыть огонь гораздо быстрее, выполнить огневую задачу и затем сняться с позиции, избежав контрбатарейного огня.В прошлом Алжир закупал большую часть вооружений у Франции, но в последние годы начал закупать его в других странах, включая Китай, Германию и Россию. Алжир всегда эксплуатировал российские танки, но в последние годы устаревшие модели Т-54/Т-55, Т-62 и Т-72 были дополнены новейшими машинами серии Т-90.Вдобавок к эксплуатации старых БМП-1 страна также эксплуатирует машины БМП-2, многие из них были модернизированы за счет установки пусковой установки с ПТУР "Корнет" с лазерным наведением.Совсем недавно в Алжир были поставлены БМП-3 производства Курганмашзавода, которые являются самыми хорошо вооруженными БМП в мире, поскольку оснащены двухместной башней с блоком вооружения, включающим 100-мм орудие-пусковую установку и 30-мм пушку с селективным питанием и 7,62-мм пулемет. Также впереди с обеих сторон корпуса установлены курсовые 7,62-мм пулеметы.Самой крупной программой по ББМ в Алжире предусматривается локализованное производство/сборка немецких БТР Fuchs 2 компании Rheinmetall MAN Military Vehicles с ожидаемым объемом производства 920 машин. Первые машины были собраны на заводе в немецком городе Касселе, а оставшиеся будут изготавливаться в стране при постепенном росте темпов выпуска. Эта платформа оборудована дистанционно управляемым модулем вооружения с 12,7-мм пулеметом.Большая часть алжирских артиллерийских систем российского происхождения, но также были поставлены гусеничные 155-мм/45 кал PLZ45 и 155-мм/ 45 кал самоходные установки плюс буксируемые пушки PLL-01 (или WAC 21) китайской компании North Industries Corporation (NORINCO).Бахрейн эксплуатирует танки М60АЗ производства американской компании General Dynamics Land Systems (GDLS), которые планируется в будущем модернизировать. Кроме гусеничных БТР М113АЗ были закуплены БМП AIFV из наличия бельгийской армии, которые ранее стояли на вооружении голландской армии, а также некоторое количество специализированных вариантов. В страну также были поставлены новейшие бронетранспортеры Arma 8x8 и 6x6 турецкой компании Otokar. Артиллерийские системы у армии Бахрейна в основном американского производства, включая гусеничные реактивные системы залпового огня М270 Multiple Launch Rocket Systems (MLRS), которые могут вести огонь стандартными 227-мм неуправляемыми ракетами и тактическими управляемыми ракетами Army Tactical Missile большей дальности.Много лет основным поставщиков вооружений и военной техники в Египет была Россия, но в 80-х годах страна закупила у США большое количество танков М60АЗ с 105-мм пушкой. Позднее было организовано совместное производство американских же танков М1А1 Abrams и ремонтно-эвакуационных машин М88А2 на танковом заводе в пригороде Каира.Большой парк БТР серии М113 был дополнен БМП AIFV из запасов нидерландской армии, оборудованными одноместной башней, вооруженной стабилизированной 25-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом. Кроме того, Египет принял поставки специализированных вариантов AIFV, включая машины со сдвоенной пусковой установкой ракет TOW.Каир в свое время закупил большое количество БМП-1, но понятно, что большая часть находится в резерве, хотя несколько лет назад на них были заменены двигатели. Впрочем, до сих пор страна имеет на вооружении российские артиллерийские системы калибров 122 мм и 152 мм. Причем часть 122-мм пушек Д-30 была установлена на гусеничное шасси разработки компании BMY (в настоящее время принадлежит ВАЕ).Д-30 изготавливалась в Египте компанией Abu Zaabal Engineering Industries — также известной как Factory 100, — которая помимо поставок собственной армии также экспортировала некоторое количество этих орудий.Каиру также было поставлено большое количество 155-мм/39 кал самоходных установок М109А5 из наличия американской армии, транспортно-заряжающие машины М992 Field Artillery Ammunition Support Vehicle плюс пункты управления огнем на этом же шасси.Египет также развернул большое количество 122-мм и 130-мм РСЗО с неуправляемыми ракетами, добавив к ним недавно американские РСЗО М270 MLRS.После освобождения Кувейта страна должна была заново создать свои вооруженные силы и закупить вооружение всех основных членов Совета Безопасности ООН.В итоге страна купила 218 американских танков М1А2 Abrams, 236 БМП Desert Warrior и ее варианты у Великобритании, БМП-3 у России и 155-мм/45 кал САУ PLZ-45 у Китая.Перед вторжением Ирака страна заказала 150 танков М-34 у Югославии, некоторые из них приняли участие в освобождении стран. Имелись планы по модернизации этих платформ, но по известным причинам эта идея была отклонена. Кувейт в настоящее время получает 12 машин разведки ОМП Fuchs 2 от немецкой компании Rheinmetall MAN Military Vehicles.Между тем, Марокко получило вооружение из разных источников, включая Францию, Россию и США. Парк танков Марокко включает недавно купленные M1A1SA из наличия американской армии, которые дополнили устаревшие варианты М60А1 и М60АЗ, плюс небольшое количество танков Т-72; самые же старые танки М48А5 стоят в резерве.Парк разведывательных платформ включает машины AMX-10RC компании Nexter плюс французские бронемашины 4x4 серии AML компании Panhard (в настоящее время Arquus), которые были поставлены много лет назад и теперь нуждаются в модернизации и замене.Рабат эксплуатирует около 500 БТР М113, а также небольшое количество южноафриканских машин Ratel 20 и Ratel 90 6x6, поставленных порядка 30 лет назад.Помимо Франции Марокко является крупнейшим эксплуатантом машин семейства VAB в конфигурации 6x6, включая такие варианты, как БМП, БТР и минометный транспортер.Самоходная артиллерия страны в основном куплена в США: большое количество 155-мм установок М109А2/3/4/5 и 203-мм установок М110 плюс некоторое количество французских 155-мм Mk F3. Также на вооружении армии имеется большое количество буксируемых систем, включая 155-мм/39 калибров FH-70, поставленные Саудовской Аравией, и британские 105-мм пушки L118 Light Gun.С целью замены своих устаревших британских танков Chieftain Оман получит 38 ОБТ Challenger 2 плюс четыре БРЭМ Challenger, машины подготовки механиков-водителей и тяжелые грузовики Heavy Equipment Transporter (НЕТ).Армия страны до сих пор эксплуатирует устаревшие танки M60AL/M60A3, которым необходима замена. На эту программу замены имеется несколько претендентов, включая южнокорейский танк К2, который недавно был продемонстрирован в Омане. Разведывательные платформы включают семейство машин Alvis Scorpion и французский бронеавтомобиль VBL 4x4.Много лет Оман эксплуатировал парк из более чем 170 бронетранспортеров Piranha III 8x8 производства компании Alvis (в настоящее время ВАЕ Systems), но теперь они дополнены более чем 170 новейшими бронемашинами турецкой компании FNSS Pars III в конфигурации 8x8 и 6x6. Страна приобрела несколько вариантов, включая БМП 8x8 с одноместной башней со стабилизированной 25-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом.Огневую поддержку в оманской армии обеспечивают 24 самоходные установки G6 155-мм/45 кал 6x6 от Denel Land Systems плюс устаревшие буксируемые орудия, например, 48 105-мм легких пушек L118.Катар в настоящее время принял поставки 62 новейших танков серии Leopard 2А7, шести инженерных машин Wisent. 24 155-мм/52 калибра самоходных гаубиц PzH 2000, защищенных машин Dingo HD 4x4, разведывательных машин Fennek 4x4, тяжелых транспортеров НЕТ и соответствующих боеприпасов и оборудования для обучения.Новая техника заменила устаревшие танки АМХ-30 и 155-мм артиллерийские системы, которые к тому времени уже более 30 лет стояли на вооружении армии. Катар также эксплуатирует устаревшие гусеничные машины Nexter AMX-10P и колесные бронетранспортеры VAB.По итогам конкурса по БТР/БМП 8x8 Доха выбрала французскую бронемашину Nexter VBCI (8x8), которых должно быть закуплено 490 штук. При этом контракт не был подтвержден и не ясно, будет ли машина оснащена обитаемой или дистанционно управляемой башней, вооруженной 30-мм или 40-мм пушкой. Представитель компании Nexter сказал, что «он горд доверием катарских вооруженных сил и его компания обязана выполнить контракт в ближайшем будущем».Королевство Саудовская Аравия (КСА) эксплуатирует большой парк танков М1А2 Abrams, которые в настоящее время модернизируются до улучшенного стандарта M1A2S.КСА также эксплуатирует крупный парк БМП Bradley М2 и более 2000 бронетранспортеров серии М113. Более 1000 из них были модернизированы в Саудовской Аравии на заводе Al Kharj, новые комплекты были поставлены турецкой компанией FNSS. Усовершенствования были проведены во многих сферах, включая новый силовой блок и дополнительную броневую защиту, что позволило довести платформы до стандарта М113А4.Помимо модернизации до стандарта М113А4 некоторое количество бронетранспортеров было доработано до более специализированных вариантов, включая санитарный, пункт управления, противотанковый (VCC-1 итальянского производства), минометный транспортер и грузовой М548.Много лет гвардия Саудовской Аравии была крупным оператором легких бронемашин Light Armoured vehicle (LAV), которые были развернуты не менее чем в восьми вариантах.Самой распространенной машиной является LAV-25, которая оборудована двухместной башней, вооруженной 25-мм пушкой М242 с селективным питанием и спаренным 7,62-мм пулеметом. В настоящее время парк LAV-25 дополнен бронемашинами LAV-700, которые имеют лучшую защиту, подвижность и огневую мощь.Самые хорошо вооруженные варианты оборудованы новейшей двухместной башней CMI Defence C3105, вооруженной 105-мм нарезной пушкой, или башней С3030, вооруженной 30-мм пушкой МК44 с селективным питанием; обе пушки дополнены также спаренным с ними 7,62-мм пулеметом.Имеются также специализированные варианты, включая санитарный и пункт управления плюс вариант, оборудованный башней со 120-мм минометом NEMO финской компании Рatria.КСА профинансировало большую оружейную сделку с Ливаном, но, в конце концов, большая часть вооружения ушло в другие страны, включая 110 машин VAB МкЗ, оборудованных 25-мм башней.Национальная гвардия также получила 136 155-мм/52 кал САУ Nexter CAESAR на базе вездеходного шасси Mercedes-Benz Unimog, хотя во французской армии они эксплуатируются на шасси Arquus Sherpa.КСА также эксплуатирует большой парк машин безопасности Tactica 4x4 компании BAE Systems для различных задач, некоторые из них были развернуты в Бахрейне во время гражданских протестов.ОАЭ являются единственным зарубежным покупателем французских танков Leclerc. Страна купила 388 танков, 44 БРЭМ и две машины подготовки механиков-водителей.Танки Leclerc для ОАЭ изготовлены в более продвинутом стандарте, чем для французской армии. На них установлен силовой блок MTU EuroFowerPack, а также комплект дополнительного бронирования. Некоторые из эмиратских танков Leclerc были развернуты в Йемене, а несколько машин были оснащены комплектом для действий в городе Nexter AZUR.ОАЭ являются также самым крупным зарубежным заказчиком БМП-3, также они купили партию БРЭМ-Л на базе шасси БМП-3.Страна получила пять плавающих машин Рatria 8x8 Armoured Modular Vehicle (AMV) финской компании в удлиненной конфигурации, они были оборудованы башней от БМП-3 с целью удовлетворения срочных оперативных потребностей.ОАЭ хотели получить дополнительные машины Patria AMV в сжатые сроки. Они были изготовлены на польском заводе, который выпускал эти машины для польской армии под местным названием Rosomak. Машины были поставлены в ОАЭ напрямую и без вооружения; позднее страна установила свои системы, некоторые машины были оборудованы комплектной башней БМП-3.На выставке IDEX 2017 было объявлено, что ОАЭ должны закупить большое количество бронемашин Аrma (8x8) турецкой компании Otokar, доработанных под улучшенный стандарт Rabdan. Первый экземпляр был показан в амфибийной конфигурации. Недавно машина Armа была показана с дистанционно управляемой башней, вооруженной 30-мм пушкой с селективным питанием и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом.ОАЭ также эксплуатирует парк машин Fuchs 2 (6x6) от Rheinmetall MAN в трех вариантах, которые предназначены для ведения химико-биологической разведки.Местная компания Nimr Automotive производит платформу Nimr, которая изначально была изготовлена в варианте 4x4 как в бронированной, так и в небронированной конфигурациях. Линейка была расширена за счет модели 6x6 с большим объемом и грузоподъемностью, что позволяет ей выполнять более широкий круг боевых задач.Помимо варианта с полностью закрытым корпусом, который после соответствующей комплектации может выполнять задачи санитарной машины, пункта управления или бронетранспортера, существует также модель с грузовой платформой, на которую можно установить цистерну с топливом или комплекс вооружения. Хорошим примером такого комплекса является дистанционно управляемая башня Tactical Remote Turret 30 южноафриканской компании Denel, вооруженная стабилизированной 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом.ОАЭ вложили немало средств в свои системы для ведения огня непрямой наводкой и сегодня располагают самоходными артиллерийскими установками 155-мм/45кал (6x6) G6 и модернизированными гаубицами М109, оснащенными новой пушкой 155-мм/47 калибров и новой компьютеризированной системой управления огнем.Имеющиеся итальянские реактивные системы залпового огня FIROS были модернизированы турецкой компанией Roketsan. Кроме того, ОАЭ недавно купили РСЗО М142 High-Mobility Artillery Rocket System у американской компании Lockheed Martin вместе с управляемыми ракетами MLRS и Army Tactical Missile для поражения целей на существенно больших дальностях.Компании Jobaria Defense Systems и Roketsan разработали и запустили в серию огромную РСЗО на базе грузовика, дав ей название Multiple Cradle Launcher. Комплекс включает грузовик НЕТ, буксирующий трейлер, на котором устанавливаются четыре пусковых контейнера по 60 122-мм ракет или контейнеры для 300-мм ракет с большей дальностью и более мощной боеголовкой.