Новости

В Крыму на полную мощность заработали две ТЭС - президент дал старт

39
В день пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией визит на полуостров совершает президент Владимир Путин. Один из пунктов поездки – запуск двух крымских электростанций на полную мощность. Речь идёт о Балаклавской и Таврической ТЭС.

В Крыму на полную мощность заработали две ТЭС - президент дал старт



Пресс-служба Кремля приводит заявление главы государства:

Здесь, в Севастополе, на полную мощность выходит Балаклавская ТЭС и симферопольская - Таврическая ТЭС. Эти станции с октября прошлого года уже работают (…) сегодня вводится еще два новых блока. Их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 МВт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Это 90% текущего энергопотребления всего Крыма.


Таким образом, Крымский полуостров фактически ушёл от зависимости при получении электроэнергии от Украины. При учёте того, что радикалы на Украине неоднократно пытались нарушить передачу электроэнергии в Крым, в том числе и прибегая к терактам, ввод в эксплуатацию двух ТЭС в Крыму – по-настоящему значимое событие.

Путин:

Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании этих важнейших энергетических объектов. Напомню, в 2014 году собственная генерация на Крымском полуострове составляла всего 160 мегаватт.


Владимир Путин отметил, что в Крым будут вкладываться новые инвестиции – для развития полуострова.

Для обслуживания Крымского моста и порта «Тамань» в Краснодарском крае создаётся современная подстанция «Порт». Об этом инфраструктурном объекте президент России также сообщил на встрече с крымскими энергетиками.

Напомним, что в декабре текущего года откроется железнодорожное движение по мосту через Керченский пролив. Новая подстанция «Порт» будет обслуживать и это направление эксплуатации Крымского моста (электрофицированную ветку, соединяющую Крым с Кубанью).
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму официально запустят 18 марта
Конец "энергоболокады" Крыма. Запущены первые блоки двух новых ТЭС
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти