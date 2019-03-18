ВМС США приняли решение закупить подержанные истребители F-5 Tiger II
Военно-морские силы США заявили о планах приобретения устаревших самолетов F-5 Tiger II. Как передает "Warspot" со ссылкой на портал fighterjetsworld.com, американский флот заложил в бюджет на следующий год средства на закупку 22 самолетов данного типа у Швейцарии.
На сегодняшний день на вооружении американских ВМС числятся 44 истребителя F-5 Tiger II, которые используются для обучения пилотов, а также на учениях изображают самолеты противника. Однако парк этих истребителей, несмотря на модернизацию, в ближайшем будущем будет сокращен по причине списания части самолетов из-за выработанного летного ресурса. Конечно, выкупаемые у Швейцарии двадцать два самолета тоже не "совсем новые", но после необходимого ремонта они смогут заменить списанные истребители.
В пресс-службе ВМС США объяснили желание закупить старые самолеты вместо новых нежеланием увеличивать расходы на приобретение и содержание "самолетов других типов", в то время, как F-5 "предлагает невероятно экономичное и проверенное решение".
F-5 — лёгкий многоцелевой истребитель, разработанный компанией Northrop в 50-е годы. За время производства (с 1959 по 1987 год) было собрано более 2000 единиц. На сегодняшний день все еще стоит на вооружении 10 стран.
Ранее сообщалось, что Минобороны США заказало компании Northrop Grumman ремонт 44 истребителей F-5N/F ВМС и Корпуса морской пехоты США.
F-5E ВВС Швейцарии
На сегодняшний день на вооружении американских ВМС числятся 44 истребителя F-5 Tiger II, которые используются для обучения пилотов, а также на учениях изображают самолеты противника. Однако парк этих истребителей, несмотря на модернизацию, в ближайшем будущем будет сокращен по причине списания части самолетов из-за выработанного летного ресурса. Конечно, выкупаемые у Швейцарии двадцать два самолета тоже не "совсем новые", но после необходимого ремонта они смогут заменить списанные истребители.
В пресс-службе ВМС США объяснили желание закупить старые самолеты вместо новых нежеланием увеличивать расходы на приобретение и содержание "самолетов других типов", в то время, как F-5 "предлагает невероятно экономичное и проверенное решение".
F-5 — лёгкий многоцелевой истребитель, разработанный компанией Northrop в 50-е годы. За время производства (с 1959 по 1987 год) было собрано более 2000 единиц. На сегодняшний день все еще стоит на вооружении 10 стран.
Ранее сообщалось, что Минобороны США заказало компании Northrop Grumman ремонт 44 истребителей F-5N/F ВМС и Корпуса морской пехоты США.
- Использованы фотографии:
- defence-blog.com
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