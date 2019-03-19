Гиперзвук на водороде. Лишь бы не строить двигатель для Су-57

«Военный гиперзвук на водородной тяге — истребители шестого поколения».

«Какое-то время чистые водородные силовые установки будут соседствовать и с традиционными движками, как когда-то лошади уживались с первыми двигателями внутреннего сгорания. Но будущее уже предрешено».

«Россия готова к прорыву для перехода к технике шестого поколения» и так далее.

«В боевой авиации традиционно используется только один тип движителя — атмосферный, использующий в качестве топлива керосин. В ракетостроении, будь то космическом или боевом, применяются прямоточные двигатели, позволяющие выходить за пределы земной атмосферы в ближний космос. В области применения истребителей не раз вставал вопрос о такой конструкции, которая с одинаковым успехом могла бы перемещаться как в безвоздушном пространстве на околоземной орбите, так и при нормальном полете в атмосфере».

«В 2005 году на МАКС на одном из российских стендов был представлен макет гиперзвукового летательного аппарата «Игла».

Согласно заявленным характеристикам, такой аппарат с экипажем на борту или в режиме беспилотника достигает за 50 секунд скорости в 14 Махов! Стоит все-таки уточнить, что до сих пор, то есть и через 14 лет, специалисты пока считают более реалистичной цифру в 5-7 М. Такой аппарат вполне способен стать тем самым низкоорбитальным истребителем, способным функционировать в режиме «атмосфера-ближний космос».