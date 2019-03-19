Гиперзвук на водороде. Лишь бы не строить двигатель для Су-57
Начну с цитаты, ибо она будет не одна. А после мы прокомментируем, да не просто так, а с бывшим сотрудником водородного цеха КБХА. На самом деле это не совсем цех, это фактически завод в заводе. Был.
Сегодня водородное производство на предприятии свернуто и кануло в историю вместе с ракетой-носителем «Энергия». Остались никому не нужные цеха и люди, которые работают где угодно, только не в космической отрасли, но мой собеседник – редкое исключение, поскольку все еще верен космосу.
Почему, прочитав статью «Военный гиперзвук на водородной тяге — истребители шестого поколения», я обратился именно к нему, думаю, понятно. С кем еще обсуждать столь наполеоновские планы, как не со специалистом по водороду?
Но пойдем от самого начала.
Традиционный набор штампов, ничего такого нового. Действительно, складывается впечатление как от анекдота про японцев и УАЗ. «Вот что только русские не придумают, лишь бы дороги не строить». Так и здесь – чего только не придумаем, каких фантастических проектов не реализуем, лишь бы простой авиадвигатель не доделать.
Хотя, получается, не такое уж он и простое, это «Изделие 30». По аналогии с морскими дизелями, все сходится. Не можем построить ГТД для эсминца или фрегата – запилим хреновину больше «Петра Великого» водоизмещением, на атомной тяге и назовем ее «эсминец».
То же самое начинает проглядывать и в плане авиационных двигателей. Не можем доделать задуманное – не вопрос. Объявим его устаревшим «пятым поколением» и громогласно заявим, что меньше чем на шестое мы не согласны!
Главное – крикнуть погромче, чтобы все услышали и прониклись торжеством момента.
Не нужен нам этот фиговый листок – истребитель пятого поколения. Нам нужен шестого, а лучше восьмого, на плазменном, ионном, ядерном приводе. Ну ладно, минимум – на водороде.
А на керосине пусть тупые сами знаете кто летают. На своих Фу-22 и Фу-35. А мы, российские ВКС, будем завтра летать на технологиях послезавтра! Ура!
И никого, правда, не волнует огромное количество новейших Су-27 и МиГ-29 в ВВС страны.
Но вернемся к водородному двигателю, о котором столь красноречиво говорит Артамонов. Упомянув об огромных достижениях страны в виде создания «Авангарда», «Кинжала» и прочих чудо-вооружений, которых еще нет, но которые точно когда-нибудь будут, он плавно перешел к тому, что надо что-то делать и в авиации.
В принципе, все понятно. Раз мы не в состоянии сделать нормальный самолет пятого поколения, значит, нам нужно восьмое, которое позволит выходить в космос, и там…
А что там?
Действительно, а с кем мы будем воевать в космосе? Вроде бы никто из потенциальных противников не высказывал планов по столь невероятным проектам.
Более того, если включить фантазию на всю катушку, то можно нарисовать себе этакую посудину размером, наверное, с Ил-96 или «Мрию», способную взлететь и, используя водородный двигатель, залететь зачем-то в космос.
Хорошо, в космос залетит. Это еще теоретически МиГ-25 мог сделать, причем на керосине. Дальше что? Артамонов на этот вопрос не отвечает, просто пишет, что надо – и все тут. Главное, чтобы было на чем вылететь в космос, а что там делать, как говорится, потом разбираться станем, так получается?
То, что эта огромная бандура (запас горючего никто не отменял) сможет, скажем, посшибать спутники на низкой орбите, не буду ставить под сомнение. Но для этого, говорят, достаточно С-500, которая явно будет проще. И дешевле.
Можно, конечно, нагрузить на этот катер-космолет какого-нибудь оружия и доставить… Но простите, а зачем тогда «Авангарды», «Кинжалы», «Тополя», «Ярсы» и прочие ракеты, которые все это могут сделать не менее эффективно, но намного дешевле?
Так что вопрос «зачем?» пока (до конца статьи) оставляем открытым.
Перейдем плавно к двигателю, который должен будет перемещать эту чудо-жуть в пространстве.
Господин Артамонов приводит в пример эксперимент с самолетом Ту-155, на который поставили один (!!!) экспериментальный двигатель НК-88.
Лукавит господин Артамонов, ой как лукавит… Да, двигатель такой был. И с ним самолет летал. И даже поставил несколько рекордов, но… Ту-155 летал с двигателем НК-88, а не на нем. То есть НК-88 использовался в качестве силовой установки вместе с двумя обычными керосиновыми двигателями.
Причем автор умалчивает, что установка для хранения всего 17 кубометров водорода заняла как раз половину самолета. И работать с таким количество водорода Ту-155 мог целых два часа. Используя и оба нормальных двигателя.
Да, можно сказать, что опыт этого эксперимента доказал, что водород может служить в качестве топлива. Но, во-первых, это и так было известно, во-вторых, никто не отменял и проблем, связанных с этим элементом.
Начнем с того, что смесь водорода и кислорода по эффективности в качестве взрывчатки уступает только ядерному оружию.
Товарищи летчики, кто тут в камикадзе желающий? Нет, серьезно, как вам истребитель, который сбивается ОДНОЙ пулей? Одним осколком, пробившим любую трубку? Даже второй зажигательной пули не нужно. Водород сам справится на отлично. Любая утечка водорода – это взрыв. Причем такой, вполне себе.
То есть о серьезном боевом применении этой чудо-техники мы говорить не станем.
Но до того, как подняться в космос и там повоевать, чудо-оружие космолет должен быть… что? Правильно, подготовлен соответствующим образом. Но у нас и с этим проблемы.
Дай бог, чтобы эти штуковины, о которых мечтает Артамонов, базировались на паре аэрокосмодромов. Больше и не надо, больше не потянем. И вот почему.
Водород – это очень специфичный газ. И его специфика начинается с момента добычи. Да, его надо добыть. Это раз. Потом его надо где-то хранить. Это два.
Вообще, само по себе хранилище водорода – это мечта диверсанта, поскольку изощряться особо не надо, а эффект – самое то.
Но, даже добыв и сохранив, что само по себе сложно, водород надо еще сделать жидким. Для того, чтобы больше влезло в чудо-космоплан. Сжижаем. Это три.
И тут пара нюансов.
Первый. Водород пребывает в жидком состоянии при температуре от −252,76 до −259,2 °C. Семь градусов – это весьма небольшой диапазон. И удержать его в таком диапазоне уже проблема.
Второй. Водород весьма текучий, зараза. Не такой текучий, как гелий, но тем не менее. Плюс критические параметры водорода очень низкие: температура −240,2 °C и давление 12,8 атмосфер.
Перевожу: упустили давление и температуру – привет, вот он, газ, только и ждущий момента, чтобы всем рассказать о своем появлении бабахом.
На этом, думаю, дурь про водород на аэродромах можно не продолжать. Понятно, то, что вполне допустимо в космической отрасли, которая все-таки на острие науки и техники, для наших аэродромов неприемлемо.
Да, очень сложно будет защищать такие объекты, как бы глубоко их ни прятали. Завод по производству, завод по сжижению, хранилища сжиженного газа плюс необходимо здесь же производство азота для продувки хранилищ и систем (можно и кислородом, но эффект немного не тот будет, хотя более красочный), плюс электростанция неподалеку. Потому что всю эту массу надо будет как-то запитывать. Иначе…
Ну и насколько эффективно это можно представить? Честно скажу, у меня не получается. Как бы не говорили о профессионализме наших ВКС (что в целом имеет место быть), а в таком случае любая ошибка так аукнется…
Ну и с охраной и обороной всей этой роскоши тоже непонятно. Извините, но это даже не РБМК по эффективности, если что. Это не объект, а мечта диверсанта будет. Если, конечно, диверсант выживет при объемном взрыве нескольких тонн водорода.
Короче, не очень все это смотрится.
Но еще одна цитата, которая раскрывает всю прелесть ситуации.
Макет с заявленными характеристиками… Сколько таких макетов, прости господи, мне тыкали в лицо на всех этих выставках, страшно вспомнить.
Макет – штука классная. Собрал чего-то, заявил характеристики, а строить и не обязательно. Сегодня вот обязательно мультик на компьютере снять, как это будет функционировать. И всему миру показать, дескать, бойтесь нас, у нас вон что будет!
Вот такое изображение "Авангарда" я взял с сайта Минобороны. Скромно и со вкусом.
В качестве эпилога хотелось бы сказать, что вот то, что написал Александр Артамонов, не единичный случай. Это уже какой-то вал информационный идет о наших достижениях или готовности к достижению новых высот.
Конечно, честнее было бы просто сказать, что довести до ума «Изделие 30» у нас не в состоянии. В это верится. Честнее было бы сказать, что Россия не может построить двигатель для среднего корабля, типа эсминца или корвета.
Нет, мы будем «изобретать» десятки видов «чудо-оружия» и выглядеть посмешищем. Потому что вряд ли кого напугаешь сказочкой о готовности запилить космический истребитель и уничтожить в космосе все живое.
Когда сталкиваешься с таким вот совершенно непрофессиональным сочинением сказок для ура-патриотов, становится реально обидно за державу.
И начинаешь понимать, что не будет «Арматы», не будет Су-57, не будет «Курганца», не будет эсминцев, фрегатов и десантных кораблей. Мы просто не в состоянии все это осилить.
И через 10 лет наша армия все так же будет вооружена по образцу и подобию 80-х годов прошлого века за мизерными вкраплениями в виде ПВО и РЭБ, где есть кое-какие успехи.
Зато нас будут кормить сказками про космические истребители, подводные смертоносцы, глайдеры, лазеры и прочую фантастику, зачастую ненаучную.
Печально осознавать, что сказки у нас все реже становятся былью.
Сегодня водородное производство на предприятии свернуто и кануло в историю вместе с ракетой-носителем «Энергия». Остались никому не нужные цеха и люди, которые работают где угодно, только не в космической отрасли, но мой собеседник – редкое исключение, поскольку все еще верен космосу.
Почему, прочитав статью «Военный гиперзвук на водородной тяге — истребители шестого поколения», я обратился именно к нему, думаю, понятно. С кем еще обсуждать столь наполеоновские планы, как не со специалистом по водороду?
Но пойдем от самого начала.
«Военный гиперзвук на водородной тяге — истребители шестого поколения».
«Какое-то время чистые водородные силовые установки будут соседствовать и с традиционными движками, как когда-то лошади уживались с первыми двигателями внутреннего сгорания. Но будущее уже предрешено».
«Россия готова к прорыву для перехода к технике шестого поколения» и так далее.
«Какое-то время чистые водородные силовые установки будут соседствовать и с традиционными движками, как когда-то лошади уживались с первыми двигателями внутреннего сгорания. Но будущее уже предрешено».
«Россия готова к прорыву для перехода к технике шестого поколения» и так далее.
Традиционный набор штампов, ничего такого нового. Действительно, складывается впечатление как от анекдота про японцев и УАЗ. «Вот что только русские не придумают, лишь бы дороги не строить». Так и здесь – чего только не придумаем, каких фантастических проектов не реализуем, лишь бы простой авиадвигатель не доделать.
Хотя, получается, не такое уж он и простое, это «Изделие 30». По аналогии с морскими дизелями, все сходится. Не можем построить ГТД для эсминца или фрегата – запилим хреновину больше «Петра Великого» водоизмещением, на атомной тяге и назовем ее «эсминец».
То же самое начинает проглядывать и в плане авиационных двигателей. Не можем доделать задуманное – не вопрос. Объявим его устаревшим «пятым поколением» и громогласно заявим, что меньше чем на шестое мы не согласны!
Главное – крикнуть погромче, чтобы все услышали и прониклись торжеством момента.
Не нужен нам этот фиговый листок – истребитель пятого поколения. Нам нужен шестого, а лучше восьмого, на плазменном, ионном, ядерном приводе. Ну ладно, минимум – на водороде.
А на керосине пусть тупые сами знаете кто летают. На своих Фу-22 и Фу-35. А мы, российские ВКС, будем завтра летать на технологиях послезавтра! Ура!
И никого, правда, не волнует огромное количество новейших Су-27 и МиГ-29 в ВВС страны.
Но вернемся к водородному двигателю, о котором столь красноречиво говорит Артамонов. Упомянув об огромных достижениях страны в виде создания «Авангарда», «Кинжала» и прочих чудо-вооружений, которых еще нет, но которые точно когда-нибудь будут, он плавно перешел к тому, что надо что-то делать и в авиации.
«В боевой авиации традиционно используется только один тип движителя — атмосферный, использующий в качестве топлива керосин. В ракетостроении, будь то космическом или боевом, применяются прямоточные двигатели, позволяющие выходить за пределы земной атмосферы в ближний космос. В области применения истребителей не раз вставал вопрос о такой конструкции, которая с одинаковым успехом могла бы перемещаться как в безвоздушном пространстве на околоземной орбите, так и при нормальном полете в атмосфере».
В принципе, все понятно. Раз мы не в состоянии сделать нормальный самолет пятого поколения, значит, нам нужно восьмое, которое позволит выходить в космос, и там…
А что там?
Действительно, а с кем мы будем воевать в космосе? Вроде бы никто из потенциальных противников не высказывал планов по столь невероятным проектам.
Более того, если включить фантазию на всю катушку, то можно нарисовать себе этакую посудину размером, наверное, с Ил-96 или «Мрию», способную взлететь и, используя водородный двигатель, залететь зачем-то в космос.
Хорошо, в космос залетит. Это еще теоретически МиГ-25 мог сделать, причем на керосине. Дальше что? Артамонов на этот вопрос не отвечает, просто пишет, что надо – и все тут. Главное, чтобы было на чем вылететь в космос, а что там делать, как говорится, потом разбираться станем, так получается?
То, что эта огромная бандура (запас горючего никто не отменял) сможет, скажем, посшибать спутники на низкой орбите, не буду ставить под сомнение. Но для этого, говорят, достаточно С-500, которая явно будет проще. И дешевле.
Можно, конечно, нагрузить на этот катер-космолет какого-нибудь оружия и доставить… Но простите, а зачем тогда «Авангарды», «Кинжалы», «Тополя», «Ярсы» и прочие ракеты, которые все это могут сделать не менее эффективно, но намного дешевле?
Так что вопрос «зачем?» пока (до конца статьи) оставляем открытым.
Перейдем плавно к двигателю, который должен будет перемещать эту чудо-жуть в пространстве.
Господин Артамонов приводит в пример эксперимент с самолетом Ту-155, на который поставили один (!!!) экспериментальный двигатель НК-88.
Лукавит господин Артамонов, ой как лукавит… Да, двигатель такой был. И с ним самолет летал. И даже поставил несколько рекордов, но… Ту-155 летал с двигателем НК-88, а не на нем. То есть НК-88 использовался в качестве силовой установки вместе с двумя обычными керосиновыми двигателями.
Причем автор умалчивает, что установка для хранения всего 17 кубометров водорода заняла как раз половину самолета. И работать с таким количество водорода Ту-155 мог целых два часа. Используя и оба нормальных двигателя.
Да, можно сказать, что опыт этого эксперимента доказал, что водород может служить в качестве топлива. Но, во-первых, это и так было известно, во-вторых, никто не отменял и проблем, связанных с этим элементом.
Начнем с того, что смесь водорода и кислорода по эффективности в качестве взрывчатки уступает только ядерному оружию.
Товарищи летчики, кто тут в камикадзе желающий? Нет, серьезно, как вам истребитель, который сбивается ОДНОЙ пулей? Одним осколком, пробившим любую трубку? Даже второй зажигательной пули не нужно. Водород сам справится на отлично. Любая утечка водорода – это взрыв. Причем такой, вполне себе.
То есть о серьезном боевом применении этой чудо-техники мы говорить не станем.
Но до того, как подняться в космос и там повоевать, чудо-оружие космолет должен быть… что? Правильно, подготовлен соответствующим образом. Но у нас и с этим проблемы.
Дай бог, чтобы эти штуковины, о которых мечтает Артамонов, базировались на паре аэрокосмодромов. Больше и не надо, больше не потянем. И вот почему.
Водород – это очень специфичный газ. И его специфика начинается с момента добычи. Да, его надо добыть. Это раз. Потом его надо где-то хранить. Это два.
Вообще, само по себе хранилище водорода – это мечта диверсанта, поскольку изощряться особо не надо, а эффект – самое то.
Но, даже добыв и сохранив, что само по себе сложно, водород надо еще сделать жидким. Для того, чтобы больше влезло в чудо-космоплан. Сжижаем. Это три.
И тут пара нюансов.
Первый. Водород пребывает в жидком состоянии при температуре от −252,76 до −259,2 °C. Семь градусов – это весьма небольшой диапазон. И удержать его в таком диапазоне уже проблема.
Второй. Водород весьма текучий, зараза. Не такой текучий, как гелий, но тем не менее. Плюс критические параметры водорода очень низкие: температура −240,2 °C и давление 12,8 атмосфер.
Перевожу: упустили давление и температуру – привет, вот он, газ, только и ждущий момента, чтобы всем рассказать о своем появлении бабахом.
На этом, думаю, дурь про водород на аэродромах можно не продолжать. Понятно, то, что вполне допустимо в космической отрасли, которая все-таки на острие науки и техники, для наших аэродромов неприемлемо.
Да, очень сложно будет защищать такие объекты, как бы глубоко их ни прятали. Завод по производству, завод по сжижению, хранилища сжиженного газа плюс необходимо здесь же производство азота для продувки хранилищ и систем (можно и кислородом, но эффект немного не тот будет, хотя более красочный), плюс электростанция неподалеку. Потому что всю эту массу надо будет как-то запитывать. Иначе…
Ну и насколько эффективно это можно представить? Честно скажу, у меня не получается. Как бы не говорили о профессионализме наших ВКС (что в целом имеет место быть), а в таком случае любая ошибка так аукнется…
Ну и с охраной и обороной всей этой роскоши тоже непонятно. Извините, но это даже не РБМК по эффективности, если что. Это не объект, а мечта диверсанта будет. Если, конечно, диверсант выживет при объемном взрыве нескольких тонн водорода.
Короче, не очень все это смотрится.
Но еще одна цитата, которая раскрывает всю прелесть ситуации.
«В 2005 году на МАКС на одном из российских стендов был представлен макет гиперзвукового летательного аппарата «Игла».
Согласно заявленным характеристикам, такой аппарат с экипажем на борту или в режиме беспилотника достигает за 50 секунд скорости в 14 Махов! Стоит все-таки уточнить, что до сих пор, то есть и через 14 лет, специалисты пока считают более реалистичной цифру в 5-7 М. Такой аппарат вполне способен стать тем самым низкоорбитальным истребителем, способным функционировать в режиме «атмосфера-ближний космос».
Согласно заявленным характеристикам, такой аппарат с экипажем на борту или в режиме беспилотника достигает за 50 секунд скорости в 14 Махов! Стоит все-таки уточнить, что до сих пор, то есть и через 14 лет, специалисты пока считают более реалистичной цифру в 5-7 М. Такой аппарат вполне способен стать тем самым низкоорбитальным истребителем, способным функционировать в режиме «атмосфера-ближний космос».
Макет с заявленными характеристиками… Сколько таких макетов, прости господи, мне тыкали в лицо на всех этих выставках, страшно вспомнить.
Макет – штука классная. Собрал чего-то, заявил характеристики, а строить и не обязательно. Сегодня вот обязательно мультик на компьютере снять, как это будет функционировать. И всему миру показать, дескать, бойтесь нас, у нас вон что будет!
Вот такое изображение "Авангарда" я взял с сайта Минобороны. Скромно и со вкусом.
В качестве эпилога хотелось бы сказать, что вот то, что написал Александр Артамонов, не единичный случай. Это уже какой-то вал информационный идет о наших достижениях или готовности к достижению новых высот.
Конечно, честнее было бы просто сказать, что довести до ума «Изделие 30» у нас не в состоянии. В это верится. Честнее было бы сказать, что Россия не может построить двигатель для среднего корабля, типа эсминца или корвета.
Нет, мы будем «изобретать» десятки видов «чудо-оружия» и выглядеть посмешищем. Потому что вряд ли кого напугаешь сказочкой о готовности запилить космический истребитель и уничтожить в космосе все живое.
Когда сталкиваешься с таким вот совершенно непрофессиональным сочинением сказок для ура-патриотов, становится реально обидно за державу.
И начинаешь понимать, что не будет «Арматы», не будет Су-57, не будет «Курганца», не будет эсминцев, фрегатов и десантных кораблей. Мы просто не в состоянии все это осилить.
И через 10 лет наша армия все так же будет вооружена по образцу и подобию 80-х годов прошлого века за мизерными вкраплениями в виде ПВО и РЭБ, где есть кое-какие успехи.
Зато нас будут кормить сказками про космические истребители, подводные смертоносцы, глайдеры, лазеры и прочую фантастику, зачастую ненаучную.
Печально осознавать, что сказки у нас все реже становятся былью.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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