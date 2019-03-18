Вечерний разговор: Шесть поводов не признавать итоги выборов на Украине
Остаётся менее двух недель до президентских выборов на Украине. В экспериментальной рубрике «Военного обозрения» «Вечерний разговор» обсудим ситуацию с тем, как России реагировать на украинские выборы. Одно из мнений, ранее высказанных российскими экспертами, звучит так: выборы президента Украины на этот раз признавать нет смысла. Вот и обсудим ситуацию, есть ли поводы для непризнания итогов выборов украинского президента.
Поводов, на самом деле, предостаточно.
Повод первый.
Киев открывает участки для голосования повсеместно, за исключением пары регионов своей собственной (как сам считает) страны и России. Голосовать будут украинские граждане даже на Антарктиде – те, кто участвует в экспедиции. А миллионы граждан Украины, проживающих в Донецком и Луганском регионах, а также на территории Российской Федерации, лишены Киевом базового права – права избирать.
Выборы без участия как минимум 18-20% граждан Украины вряд ли можно будет назвать легитимными.
Повод второй.
Власти Украины отказывают российским наблюдателям во въезде на Украину, даже если эти наблюдатели будут входить в состав ОБСЕ.
Выборы в стране, заявляющей о стремлении к европейским ценностям, без допуска иностранных наблюдателей, в том числе в составе международных миссий, априори не будут легитимными.
Повод третий.
Власти Украины не признают территориальной целостности России, постоянно говорят о готовности к отторжению части территории Российской Федерации (Крыма и Севастополя). Это явный повод для отказа от признания итогов президентских выборов.
Повод четвёртый.
Украина поставлена международными институтами на 1-е место в Европе (и на одно из первых мест в мире) по уровню коррупции, в том числе по уровню коррумпированности власти. Это означает, что есть высокая вероятность фальсификации выборов.
Повод пятый.
На Украине 5-й год действует запрет на деятельность партий, которые разрешены во всех демократических странах мира. Речь в первую очередь о Коммунистической партии. Одно это является деформацией политического поля в стране, что говорит о невозможности проведения честных выборов.
Повод шестой.
Идём по следу «главной демократии мира». Если США и большинство стран ЕС решили не признать выборы в Венесуэле, «назначив» при этом подходящего для себя «президента», то и Россия могла бы перенять «опыт», перенеся его на украинскую действительность.
И есть мнение, что это далеко не все поводы, которые актуальны с точки зрения самой возможности непризнания выборов на Украине.
Поводов, на самом деле, предостаточно.
Повод первый.
Киев открывает участки для голосования повсеместно, за исключением пары регионов своей собственной (как сам считает) страны и России. Голосовать будут украинские граждане даже на Антарктиде – те, кто участвует в экспедиции. А миллионы граждан Украины, проживающих в Донецком и Луганском регионах, а также на территории Российской Федерации, лишены Киевом базового права – права избирать.
Выборы без участия как минимум 18-20% граждан Украины вряд ли можно будет назвать легитимными.
Повод второй.
Власти Украины отказывают российским наблюдателям во въезде на Украину, даже если эти наблюдатели будут входить в состав ОБСЕ.
Выборы в стране, заявляющей о стремлении к европейским ценностям, без допуска иностранных наблюдателей, в том числе в составе международных миссий, априори не будут легитимными.
Повод третий.
Власти Украины не признают территориальной целостности России, постоянно говорят о готовности к отторжению части территории Российской Федерации (Крыма и Севастополя). Это явный повод для отказа от признания итогов президентских выборов.
Повод четвёртый.
Украина поставлена международными институтами на 1-е место в Европе (и на одно из первых мест в мире) по уровню коррупции, в том числе по уровню коррумпированности власти. Это означает, что есть высокая вероятность фальсификации выборов.
Повод пятый.
На Украине 5-й год действует запрет на деятельность партий, которые разрешены во всех демократических странах мира. Речь в первую очередь о Коммунистической партии. Одно это является деформацией политического поля в стране, что говорит о невозможности проведения честных выборов.
Повод шестой.
Идём по следу «главной демократии мира». Если США и большинство стран ЕС решили не признать выборы в Венесуэле, «назначив» при этом подходящего для себя «президента», то и Россия могла бы перенять «опыт», перенеся его на украинскую действительность.
И есть мнение, что это далеко не все поводы, которые актуальны с точки зрения самой возможности непризнания выборов на Украине.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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