Вечерний разговор: Шесть поводов не признавать итоги выборов на Украине

Остаётся менее двух недель до президентских выборов на Украине. В экспериментальной рубрике «Военного обозрения» «Вечерний разговор» обсудим ситуацию с тем, как России реагировать на украинские выборы. Одно из мнений, ранее высказанных российскими экспертами, звучит так: выборы президента Украины на этот раз признавать нет смысла. Вот и обсудим ситуацию, есть ли поводы для непризнания итогов выборов украинского президента.Поводов, на самом деле, предостаточно.Киев открывает участки для голосования повсеместно, за исключением пары регионов своей собственной (как сам считает) страны и России. Голосовать будут украинские граждане даже на Антарктиде – те, кто участвует в экспедиции. А миллионы граждан Украины, проживающих в Донецком и Луганском регионах, а также на территории Российской Федерации, лишены Киевом базового права – права избирать.Выборы без участия как минимум 18-20% граждан Украины вряд ли можно будет назвать легитимными.Власти Украины отказывают российским наблюдателям во въезде на Украину, даже если эти наблюдатели будут входить в состав ОБСЕ.Выборы в стране, заявляющей о стремлении к европейским ценностям, без допуска иностранных наблюдателей, в том числе в составе международных миссий, априори не будут легитимными.Власти Украины не признают территориальной целостности России, постоянно говорят о готовности к отторжению части территории Российской Федерации (Крыма и Севастополя). Это явный повод для отказа от признания итогов президентских выборов.Украина поставлена международными институтами на 1-е место в Европе (и на одно из первых мест в мире) по уровню коррупции, в том числе по уровню коррумпированности власти. Это означает, что есть высокая вероятность фальсификации выборов.На Украине 5-й год действует запрет на деятельность партий, которые разрешены во всех демократических странах мира. Речь в первую очередь о Коммунистической партии. Одно это является деформацией политического поля в стране, что говорит о невозможности проведения честных выборов.Идём по следу «главной демократии мира». Если США и большинство стран ЕС решили не признать выборы в Венесуэле, «назначив» при этом подходящего для себя «президента», то и Россия могла бы перенять «опыт», перенеся его на украинскую действительность.И есть мнение, что это далеко не все поводы, которые актуальны с точки зрения самой возможности непризнания выборов на Украине.