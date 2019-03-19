Кудрин сгущает краски о производительности труда в РФ

Производительность труда в России – на уровне стран «Большой семёрки» (G7) в 80-е годы и составляет 23 доллара в час на одного работающего. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты Алексей Кудрин во время петербургского Форума труда в конце февраля. Буквально "до доллара" всё подсчитал.Глава Счётной палаты отметил, что даже Турция по своей производительности труда (ПТ) обошла нашу страну. Там она (ПТ) в 1,5 раза больше. Что уж говорить о Соединённых Штатах, где этот показатель выше в три раза.Авторы выпуска «Время-вперёд!» уверены, что метод подсчёта, который использовал Кудрин, считается неточным из-за игнорирования многих важных факторов. Для более корректного подсчёта они предлагают другой метод, согласно которому отставание производительности труда в нашей стране не является таким уж безнадёжным, как многие это представляют общественности, включая и самого Кудрина.Не согласны авторы и с позицией госчиновника относительно путей ликвидации отставания. Он напрямую связывает увеличение производительности труда в России с отменой санкций. Такая позиция, подразумевающая серьёзные уступки со стороны России, вряд ли даст видимые и ощутимые результаты, - считает «Время-вперёд!».