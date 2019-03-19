Система предупредит о чужих ракетах



РЛС ДО "Днестр" в представлении художника из американской разведки. Рисунок US DoD / defenseimagery.mil



Станция ЦСО-П на полигоне Сары-Шаган, снимок разведывательного спутника KH-7 Gambit. Фото US Air Force



РЛС "Дарьял" в азербайджанском г. Габала. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Антенна заброшенной РЛС "Дуга" вблизи Чернобыля. Фото Wikimedia Commons



РЛС "Воронеж-ДМ", антенное сооружение. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Космические аппараты систем "Око" и "Око-1". Рисунок Минобороны РФ / mil.ru



Запуск КА "Космос-2518", 25 мая 2017 г. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Зоны ответственности РЛС СПРН. Синим помечены сектора работы РЛС советской постройки; оранжевым - РЛС ПРО "Дон-2Н"; красным - "Воронеж-М" и "Воронеж-ВП", зеленым - "Воронеж-ДМ". Рисунок Bmpd.livejournal.com

По материалам:

https://structure.mil.ru/

https://function.mil.ru/

http://russianarms.ru/

http://bastion-karpenko.ru/

https://военное.рф/

http://globalsecurity.org/

https://nplus1.ru/

https://tass.ru/

https://ria.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

Появление и развитие баллистических ракет разных классов привело к необходимости создания систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Первые работы в этой области в нашей стране начались еще в пятидесятых годах прошлого века, и к концу следующего десятилетия привели к появлению реальных результатов. В дальнейшем советская и российская СПРН проходила модернизацию и получала новые компоненты. Эта система функционирует до сих пор и имеет особое значение для национальной безопасности.Первые работы по созданию средств дальнего обнаружения баллистических ракет начались в нашей стране в 1954 году. Тогда было принято решение о создании системы ПРО Москвы, и в ее состав должны были входить соответствующие средства обнаружения. Вскоре были разработаны первые опытные РЛС дальнего обнаружения, испытания которых проводились на полигоне Сары-Шаган с применением баллистических ракет и имитаторов головных частей.В 1961 году был сформирован и одобрен новый вариант СПРН, предусматривавший архитектуру с двумя эшелонами. Предлагалось вывести на орбиту некоторое количество разведывательных космических аппаратов, предназначенных для дежурства над позиционными районами противника и обнаружения запусков МБР. Параллельно в приграничных районах СССР должны были дежурить РЛС ДО разных типов. Задачи отслеживания летящих ракет также возлагались на объекты ПРО Москвы и центрального промышленного района, но формально они не включались в СПРН.За прошедшие десятилетия в нашей стране было разработано несколько типов РЛС ДО и спутников предупреждения о ракетном нападении, но общие концепции системы оставались прежними, хотя и дорабатывались. Как и в прошлом, аппараты на орбите должны выявлять запуски ракет, а наземные РЛС отвечают за формирование трасс и выдачу данных на командные пункты и системы ПРО. Несмотря на известные трудности прошлого, России удалось сохранить подобную архитектуру СПРН, а также развить ее.В 1961 году на полигоне Сары-Шаган построили «Центральную станцию обнаружения полигонную» (ЦСО-П). Эта РЛС была разработана Радиотехническим институтом АН СССР (ныне РТИ им. А.Л. Минца). Она показала желаемые характеристики, и вскоре на ее основе разработали изделие 5Н15 «Днестр» – новую станцию, способную отслеживать космические аппараты и работать в составе СПРН. Тем не менее, в ходе испытаний выяснилось, что «Днестр» в существующем виде имеет недостаточные характеристики для работы в СПРН. В связи с этим была разработана РЛС «Днестр-М». Путем некоторых доработок конструкции и алгоритмов работы дальность действия довели до 2500 км, а разрешение улучшили в 15 раз.В 1965 году в Казахской ССР завершились испытания опытной станции «Днестр-М» под названием ЦСО-ПМ. После этого стартовало строительство двух РЛС для боевого дежурства. Первую разместили в г. Оленегорск (Мурманская обл.), вторую – в г. Скрунда-1 (Латвийская ССР). Под Москвой, в г. Солнечногорск-7 построили новый командный центр СПРН. В начале семидесятых новый комплекс заступил на боевое дежурство.В семидесятых годах советская промышленность во главе с РТИ реализовала два проекта семейства 5Н86 «Днепр». Первый проект этой линейки предлагал модернизацию «Днестра» с повышением основных характеристик. Дальность действия возрастала до 4 тыс. км, сектор обзора расширялся до 60° против 10-30° у предшественников. Такие характеристики достигались за счет новой конструкции антенны и современной электронной аппаратуры. В 1974 году опытный «Днепр» построили на Сары-Шагане. Вскоре началась модернизация существующих РЛС по новому проекту. Также заложили новые объекты рядом с г. Севастополь и Мукачево.С 1965 года в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи велась разработка новых РЛС типа 5Н32 «Дуга». В первой половине семидесятых прошли испытания опытного образца, и в 1975-м стартовало строительство первой такой станции в пос. Большая Картель вблизи Комсомольска-на-Амуре. Вскоре началось строительство второй «Дуги» вблизи г. Чернобыль. РЛС «Чернобыль-2» проработала лишь несколько лет. В 1987 году ее пришлось закрыть из-за аварии на ЧАЭС. Часть аппаратуры была вывезена на другой однотипный объект, но крупные металлические конструкции остались на своем месте. Объект рядом с Комсомольском-на-Амуре прослужил чуть дольше. В 1989-м его сняли с дежурства, а позже разобрали.Еще в 1968 году в РТИ АН СССР был разработан эскизный проект загоризонтной РЛС второго поколения 5Н79 «Дарьял». В течение нескольких следующих лет велось развитие этого проекта с учетом современных угроз. Новая РЛС должна была не только находить баллистические объекты, но и отличать реальные боевые блоки от ложных целей. В 1975 году появилось Постановление Совмина о строительстве «Дарьялов» на северном и южном направлениях.Для более быстрого ввода новой техники в строй было решено дополнить новейшими компонентами одну из имеющихся станций. Объект в Оленегорске модернизировали с использованием приемной части 5У83 «Даугава», взятой из состава 5Н79. В ходе адаптации для применения в составе «Днестра» сократили габариты антенны и изменили некоторые агрегаты. В начале 1984 года в эксплуатацию сдали первый образец РЛС «Дарьял» в г. Печора. Годом позже завершились работы на станции в Азербайджанской ССР.В исходной версии «Дарьял», имея активную фазированную антенную решетку, мог сопровождать 100 объектов с ЭПР 0,1 кв.м на дальностях до 6 тыс. км. Затем были разработаны улучшенные проекты РЛС 90Н6 «Дарьял-У» и 90Н6-М «Дарьял-УМ». Эти модификации отличались характеристиками излучателей и применяемыми вычислительными машинами. Прежде всего, речь шла о повышении помехозащищенности и росте КПД.До распада СССР было запланировано строительство 10 новых объектов – как собственно РЛС 5Н79, так и отдельных ее элементов. Строительство одной РЛС отменили, а остальные были введены в эксплуатацию, но позже закрыты. До 2012 года в строю оставались три станции. После закрытия объекта в азербайджанской Габале работают лишь две – в Печоре и Оленегорске. При этом еще в 2011 году оборонные предприятия указывали на выработку ресурса и скорое прекращение службы двух оставшихся РЛС.В конце семидесятых НИИДАР запустил разработку загоризонтной РЛС ДО 70М6 «Волга». Этот проект отличался от предыдущих применением цифровой аппаратуры и ряда других новейших технологий. Максимальная дальность обнаружения заявлена на уровне 4800 км. Контролируется сектор шириной 120° по азимуту. Возможно обнаружение целей с ЭПР от 0,1 кв.м. Важной особенностью «Волги» была помехозащищенность и повышенное быстродействие ЭВМ.Изначально предлагалось построить четыре «Волги» на всех основных направлениях. Головной объект планировалось разместить в Бийске для прикрытия сибирских ракетных частей. Однако в 1984 году США разместили в ФРГ новые БРСД. Из-за этого первую «Волгу» решили развернуть в пос. Озеречье (Минская обл. Белорусской ССР). Кроме того, проект переработали в сторону упрощения и удешевления для ускорения ввода в эксплуатацию. В 1986 году состоялась закладка объекта, однако уже в 1988-м, после появления Договора о РСМД, строительство было приостановлено. Его возобновили только в 1997 году в связи с закрытием РЛС в г. Скрунда-1. В конце 1999 года начались проверки оборудования. В октябре 2003-го «Волга» была принята на вооружение и заступила на боевое дежурство.С 2005 года в разных регионах России ведется строительство надгоризонтных РЛС большой дальности семейства «Воронеж» разработки концерна «РТИ Системы». На данный момент это семейство включает пять вариантов станции, работающих в разных диапазонах, от метрового до сантиметрового. Дальность обнаружения, в зависимости от типа РЛС, достигает 6 тыс. км; высотность – до 8 тыс. км. Характерной особенностью «Воронежей» является т.н. конструкция высокой заводской готовности. На строительную площадку доставляются крупные блоки, в минимальное время объединяемые в готовый объект. Строительство такой РЛС занимает не более 1,5-2 лет – в разы меньше, чем в случае с другими станциями.К настоящему времени построено и введено в строй семь станций семейства «Воронеж». Их появление еще в 2017 году позволило говорить о создании замкнутого радиолокационного поля СПРН вокруг российских границ. «Воронежи» вместе с другими РЛС СПРН контролируют обстановку на всех направлениях. Сейчас завершается подготовка к работе РЛС «Воронеж-ВП» в Оленегорске. Она должна будет заменить устаревший узел «Днепр» / «Даугава». Также строится объект в Севастополе. Две станции планируется ввести в строй в 2019-2020 годах.В этом году на боевое дежурство поставят новейшую загоризонтную РЛС 29Б6 «Контейнер» разработки НИИДАР. Она построена рядом с г. Ковылкино (Мордовия) и с 2013 года проходит необходимее проверки. Станция способна следить за сектором шириной 240° и засекать цели на расстоянии 3 тыс. км. и высотах до 100 км. Следует отметить, что основной задачей «Контейнера» является отслеживание воздушной обстановки и обнаружение аэродинамических целей. Потенциал этой РЛС в отношении баллистических ракет неясен.Концепция СПРН, выработанная в шестидесятых годах, предусматривала дополнение наземных РЛС космическими аппаратами разведки и обнаружения пусков. Своевременное обнаружение старта ракеты увеличивало доступное время реакции на угрозу: системе предупреждения не приходилось ждать, когда МБР войдет в зону ответственности РЛС.В середине шестидесятых началась проработка вопроса создания КА СПРН. Головными разработчиками такой техники стали ОКБ-41 (ныне ЦНИИ «Комета») и Машиностроительный завод им. С.А. Лавочкина. Первым элементом космического эшелона СПРН стала система УС-КС «Око». В 1972 году состоялся запуск первого КА для проведения испытаний, еще через несколько лет была сформирована небольшая орбитальная группировка «Ока», а в 1979-м систему приняли на вооружение.В составе «Ока» использовались несколько КА типа УС-К, находящихся на высокоэллиптических орбитах, а также изделия УС-КС на геостационарной орбите. Кроме КА в «Око» входили системы связи, ЭВМ и командные пункты. Аппараты с инфракрасной аппаратурой должны были следить за центральной частью США, где находились основные позиционные районы стратегических ракет. По разным данным, одновременно на орбитах находилось до 8 КА УС-К и до 4 УС-КС. Такая численность позволяла компенсировать проблемы, связанные с положением орбит, и обеспечить постоянное наблюдение за территорией вероятного противника.Известно, что система «Око» три раза давала ложные сообщения. Наибольшую известность получил инцидент 26 сентября 1983 года, когда система «обнаружила» несколько пусков МБР. Схожие события имели место в 1985 и 1995 годах. Причины этих событий были связаны с неверным опознаванием обнаруженных объектов.Система «Око» могла следить только за территорией США; она не обеспечивала обнаружение стартов БРПЛ из акваторий Мирового океана. В 1991 году состоялся запуск первого КА типа УС-КМО системы «Око-1». До 2012 года на орбиту вывели 8 таких изделий. Они предназначались для работы на геостационарной орбите и могли следить за действиями вероятного противника в океанах. В течение некоторого времени УС-КМО работали вместе с УС-К на высокоэллиптических орбитах. За счет измененного принципа работы изделия УС-КМО могли не только выявлять запуски, но и определять некоторые параметры полета цели.По известным данным, к настоящему времени система «Око» / «Око-1» имеет ограниченные возможности. Так, в начале января с орбиты сошел КА «Космос-2430» («Око»), работавший с 2007 года. Изделия «Космос-2422» («Око») и «Космос-2440» («Око-1») все еще остаются на орбите, но могут работать лишь несколько часов в сутки.В связи с моральным и физическим устареванием комплексов «Око» и «Око-1» еще в двухтысячных годах началась разработка т.н. Единой космической системы обнаружения и боевого управления. Большая часть информации по ЕКС засекречена, но известны некоторые сведения. По данным СМИ, новые аппараты должны работать на орбитах типа «Тундра» и отслеживать обстановку в позиционных районах и Мировом океане. Помимо средств обнаружения пуска на КА должны присутствовать системы боевого управления для передачи команд.Спутники для ЕКС разрабатываются ЦНИИ «Комета» и РКК «Энергия» при участии других организаций. КА нового типа известны как 14Ф142 «Тундра». Первое изделие этого типа, «Космос-2510», вывели на орбиту в ноябре 2015 года. В мае 2017-го состоялся запуск «Космоса-2518». Согласно планам прошлых лет, до 2018 года включительно следовало отправить на орбиты 8-10 изделий «Тундра». Выполнение работ отстает от такого графика, и пока дежурство несут только два КА. Строительство необходимой группировки будет завершено только в первой половине двадцатых годов.В настоящее время российские вооруженные силы располагают достаточно развитой системой предупреждения о ракетном нападении, в которой имеется значительная доля современных компонентов. При этом имеется немало старых объектов, а также присутствуют определенные слабые места. Таким образом, отечественной оборонной промышленности еще предстоит поработать для получения требуемой СПРН со всеми необходимыми возможностями.По известным данным, функционирует три РЛС семейства «Днестр». Одна находится на полигоне Сары-Шаган и является опытной. Второй образец работает в Оленегорске и играет роль передатчика для изделия «Даугава». Аналогичная РЛС в Мишелевке используется Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Работают два «Дарьяла», в Печоре и в Оленегорске. Продолжает работу единственная «Волга». Построены восемь «Воронежей» и ожидается появление еще двух. Итого, в СПРН входят 12 РЛС разных типов.Космический эшелон выглядит иначе. На орбитах сейчас работают только два современных КА. Еще два спутника устаревшего типа, предположительно, сохраняют ограниченную работоспособность.Таким образом, главным поводом для беспокойства сейчас является состояние космического эшелона СПРН. Космический эшелон не может следить за всеми потенциально опасными районами, что приводит к известным рискам. В частности, имея сведения об орбитах российских КА, вероятный противник может организовать атаку из мертвой зоны СПРН, что сократит доступное время реакции.Впрочем, проблемы с количеством могут компенсироваться качеством. В отличие от предшественников, современные КА «Тундра» способны не только определять факт пуска, но и выдавать предварительное целеуказание, а также участвовать в управлении войсками. Это означает, что часть задач по определению угроз решается уже на стадии первого обнаружения пуска. Следовательно увеличивается время для реагирования и повышается общий потенциал СПРН.Нетрудно представить, какие возможности получит система предупреждения после вывода на орбиту всех требуемых КА и формирования полноценной группировки. ЕКС в составе 8-10 КА «Тундра» сможет постоянно следить едва ли не за всей территорией США, Китая и других стран-обладателей МБР, а также наблюдать за Мировым океаном.Состояние наземного эшелона СПРН дает поводы для оптимизма. В строю все еще остается несколько достаточно старых объектов, выработавших свой ресурс или близких к этому. При этом стоятся новые станции с достаточными характеристиками. За счет новейших РЛС линейки «Воронеж» в 2005-2017 годах удалось закрыть все пробелы в существующем радиолокационном поле вокруг границ страны. Развертывание новых станций позволит сохранить такое положение дел даже после закрытия и демонтажа устаревших объектов.РЛС ДО всех типов обеспечивают обзор окружающих регионов на дальность до 6 тыс. км. Работая вместе, они следят за всей территорией Европы и ближайшими морями, значительную часть Евразии и Тихого океана. Другие ракетоопасные районы должны находиться под наблюдением КА старых и новых типов. Также возможна совместная работа разных эшелонов по одним и тем же участкам. Однако ввиду ограниченной численности и возможностей космического эшелона это крайне затруднительно.Из открытых данных следует, что в настоящее время российская СПРН способна засекать летящие МБР противника едва ли не в момент запуска. Таким образом, время для реагирования на угрозу почти сравнивается с подлетным временем ракеты. Это означает, что верховное командование успеет принять необходимые решения, части противоракетной обороны смогут подготовиться к отражению нападения, а стратегические ядерные силы выполнят ответный удар до потери своих средств и вооружений.Министерство обороны уже определило пути дальнейшего развития СПРН и опубликовало такие данные. Считается необходимым расширение состава информационных средств предупреждения и повышение достоверности информации. Следует совершенствовать командные пункты и прочие средства управления. При такой модернизации необходимо учитывать появление новых рисков и угроз. СПРН следует связать с ПВО и ПРО.Командование считает необходимым развитие космического эшелона, за счет чего возможно увеличение контролируемых районов с ростом общего потенциала СПРН. Следует наращивать характеристики РЛС, используемых в рамках единого радиолокационного поля. Все существующие и перспективные средства из состава СПРН должны постоянно разведывать фоновую обстановку и выявлять испытательные и учебные пуски баллистических ракет третьих стран.Таким образом, нынешнее состояние российской СПРН нельзя назвать идеальным. Требуется строительство новых объектов, а также восстановление одного из существующих эшелонов. В то же время, и в существующем состоянии она соответствует возлагаемым задачам и может обеспечивать защиту страны. Согласно текущим планам, в обозримом будущем развитие СПРН продолжится, и она приобретет желаемый облик. Вместе с новыми компонентами, изделиями и объектами система предупреждения о ракетном нападении должна будет получить все требуемые возможности.