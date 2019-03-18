Латвийским ветеранам запретят носить форму "тоталитарных режимов"

Люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства

Ветеранам Второй мировой войны, проживающим в Латвии, в скором времени законодательно запретят носить военную форму, в том числе и на 9 мая. Об этом заявил генеральный секретарь национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Райвис Зелтитс, передает Delfi Соответствующие поправки, запрещающие ношение "формы тоталитарных режимов" на любых общественных мероприятиях в закон о собраниях, шествиях и пикетах внес представитель националистов Эдвинс Шноре. При этом под тоталитарной формой понимается форма Красной армии, НКВД, а также форма нацистской Германии. За нарушение предлагается выписывать штраф, а его сумма может составить 700 евро.- заявил Шноре, добавив, что очень надеется, что поправки к закону вступят в силу до 9 мая.Второе чтение законопроекта в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам пройдет 19 марта.В начале прошлого года в Латвии приняли закон, уравнивающий в правах ветеранов Советской армии и нацистской Германии. Статус ветерана Второй мировой войны не предоставляется членам Национал-социалистической партии Германии, сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности.