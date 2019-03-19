Битвы патриотов. От Стрелкова и Пургина вреда больше, чем от украинского агитпропа

Грызня между лидерами ДНР образца 2014 года уже вышла за рамки разумного. Люди, вынужденные по ряду обстоятельств покинуть республику, выходя за рамки минимального здравого смысла, поливают грязью друг друга, ЛДНР и Россию, да так, что украинским пропагандистам еще учиться и учиться. При этом разглашают военные тайны и различные обстоятельства, от которых киевская нечисть только успевает облизываться.Абсурдность ситуации, наконец, подметил даже один из участников перепалок в социальных сетях – экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Тем не менее, его слова вряд ли остановят свару между недавними героями, сегодня активно причиняющими вред не только Новороссии, за которую сами же и воевали, но и России.И ладно бы тень на плетень наводили только персоналии типа того же Гиркина, который при всех сомнительных моментах все равно сыграл судьбоносную роль в становлении ЛДНР, или Безлера-Беса, который, несмотря на свою жестокость, прославился командирскими навыками. Бесконечный поток грязи извергают и куда менее именитые товарищи – тот же Тинянский, Червонец, а за ними еще несколько дюжин малоизвестных персонажей, причастность которых к ополчению и вовсе вызывает сомнение.Справедливости ради стоит заметить, что абсолютным чемпионом по «чернухе» и оскорблениям в адрес недавних соратников, а также ЛДНР и России, является Игорь Стрелков. Именно он открыл в 2015 году марафон по перманентному очернению всего, что связано с Новороссией. За ним последовал Пургин (который Донецкий Абориген), активно поливавший и поливающий по сей день грязью что покойного Захарченко, что ныне здравствующего Пушилина.Самое обидное, что разобраться во всей этой кутерьме и набросах не представляется возможным. В 2014 г. (как и сейчас, пожалуй) подавляющее большинство рядовых бойцов видело только то, что обычно можно рассмотреть сквозь прицел, и могло более или менее объективно судить о действиях только своего командира. Что творится в соседнем подразделении (не то что в соседнем городе), толком не знал никто. В итоге понять, кто там в этой драке прав или виноват, невозможно априори.Рискуя, как обычно, сорвать шквал конструктивной и не очень критики со стороны аудитории, автор рискнет высказать мнение, что правых в этой драке нет. Если все эти товарищи так яростно и болезненно (в первую очередь для Новороссии) грызутся сегодня, когда они лишены власти и мандатов, можно только предположить, какими пауками в банке они были в 2014 году. Впрочем, может, это их до такой степени собственная невостребованность гнетет…В любом случае, вреда все эти патриоты и герои наносят куда больше, чем вся украинская пропаганда, вместе взятая. В том-то и дело, что украинской пропаганде давно никто не верит и любых украинских спикеров никто не воспринимает всерьез. А вот этим людям верят – их привыкли считать героями и ловить каждое их слово как истину в последней инстанции. И, конечно, население ЛДНР не виновато в том, что в последние годы уста эти извергают только брань и нечистоты.Трудно оценить тот ущерб, которые эти все еще авторитетные люди наносят республикам, в особенности тем, кто служит в народной милиции и воюет на передовой. Испачкав друг друга, попутно они поливают грязью и события 2014 года, и настоящее.Что любопытно, никто ни в России, ни в ЛДНР не отвечает на все эти провокации и обвинения (порой, безусловно, заслуженные).Наверное, это одно из самых правильных решений правительств Луганска и Донецка – не вмешиваться в эти «битвы патриотов».Вероятно, республикам пора бы всерьез заняться продвижением новых героев – благо их вполне достаточно на передовой. Не говоря уже о тех, кто был незаслуженно обойден вниманием в 2014-2015 годах. Проблема в том, что позиционированием и раскруткой икон 2014 года занимались профессионалы из России. Сегодня же на Донбассе в медийной сфере правят бал совершенно невменяемые персонажи, способные родить лишь очередную «ополченочку».