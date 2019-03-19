Ледовый поход русской армии
210 лет назад, в марте 1809 года, русская армия совершила знаменитый Ледовый поход, который принёс ей победу в Русско-шведской войне 1808 – 1809 годов. Во время этого похода русские войска под командованием Петра Багратиона и Барклая де Толли совершили беспримерный в истории поход по льду Ботнического залива к островам Аландского архипелага и берегам Швеции.
План кампании русской армии на 1809 год предусматривал захват Аландских островов, вторжение в Шведское королевство с трёх направлений, занятие Стокгольма и принуждении противника к миру на условиях России. С этой целью к началу боевых действий было сформировано три отряда: 1) Южный корпус под командованием П. И. Багратиона (по разным данным около 15 – 18 тыс. человек при 20 орудиях); 2) Средний корпус под началом М. Б. Барклая де Толли (3,5 тыс. человек при 8 орудиях); 3) Северный корпус под началом П. А. Шувалова (около 4 – 5 тыс. человек при 8 орудиях).
Главнокомандующий русской армией в Финляндии генерал Б. Ф. Кнорринг считал, что этот план нельзя реализовать. Поэтому всячески затягивал начало наступления. Надеясь, что с началом таяния льда в Ботническом заливе от него откажутся. Однако под давлением военного министра А. А. Аракчеева вынужден был начать наступление. Корпус Багратиона выступил 26 февраля (10 марта) 1809 года из Або (Финляндия) и, форсировав по льду Ботнический залив, вышел к Аландским островам. Подавив слабое сопротивление 6-тыс. шведского гарнизона генерала Г. Дебельна, русские войска 6 (18) марта заняли архипелаг, захватив 2 тыс. человек пленными, 32 орудия и около 150 кораблей и судов, скованных льдом. Преследуя отступающих шведов, русский 1-тыс. передовой отряд под началом генерала Я. П. Кульнева вышел 7 (19) марта на шведский берег, захватил г. Грислехамн (Харгсхамн). Тем самым русская армия создала угрозу шведской столице. В Стокгольме началась паника.
Войска Барклая де Толли, перейдя по льду пролив Кваркен (соединяет северную и южную части Ботнического залива), 12 (24) марта заняли г. Умео. Северный корпус Шувалова, наступая вдоль берега, без боя занял Торнио (Торнео), и 13 (25) марта захватил Каликс. Наши войска обошли оборонявшийся здесь 7-тыс. шведский корпус генерала Гриппенберга, противник капитулировал.
Тем временем в шведской столице 1 (13) марта 1809 года был свергнут король Густав IV Адольф. Заговоров возглавили военные, недовольные политикой короля, которая привела к экономическому и военному кризису. Регент герцог Карл Сёдерманландский (будущий король Карл XIII) попросило у русскому командования перемирия. Генерал Кноррин, который опасался, что вскрытие льдов приведёт к блокаде русской армии в Швеции и её поражению, это предложение принял. Хотя имелась стратегическая возможность довершить разгром Швеции. 20 -25 марта 1809 года войска Багратиона отошли на исходные позиции. На Аландских островах был оставлен небольшой гарнизон.
Вскоре прибывший в Финляндию государь Александр Первый отменил перемирие. Боевые действия были продолжены. Кнорринга заменили на Барклая де Толли. Отряд Шувалова занял Умео. Новое шведское правительство решило продолжить боевые действия и отбить Эстерботнию (Остроботния – средняя часть Финляндии). Однако шведы не смогли переломить ход войны и организовать партизанскую войну на территории Финляндии, занятой русской армией. В сентябре 1809 года Швеция подписал мир, уступив Российской империи Финляндию и Аландские острова.
Таким образом, Ледовый поход марта 1809 года, хотя и не достиг поставленной цели, но в итоге предрешил исход войны. 5 (17) сентября 1809 года истощенная войной Швеция подписала во Фридрихсгаме мирный договор.
«Переход русских войск через Ботнический залив в марте 1809 года». Ксилография Л.Веселовского, К.Крыжановского по оригиналу А.Коцебу 1870-е
Русско-шведская война
Швеция была старым врагом России. Со шведами воевали великие русские князья, Новгород, Московское царство и Российская империя. Военно-стратегические и экономические интересы Швеции и России сталкивались в Прибалтике и Финляндии. В ходе ослабления Русского государства шведы смогли занять русскую сферу влияния в Финляндии и Прибалтике, русские северо-западные земли.
Пётр Первый в ходе длительной Северной войны 1700 – 1721 гг. вернул ранее утраченные города и территории – часть Карелии, Ижорскую землю (Ингерманландия), Эстляндию и Лифляндию. В ходе войн 1741 – 1743 гг. и 1788 – 1790 гг. Швеция пыталась взять реванш, но потерпела поражение. В начале XIX столетия Стокгольм ещё наделся взять реванш и вернуть хоть часть утраченных территорий. Шведское королевство в это время оставалось одной из самых мощных европейских держав с сильной армией и флотом. Швеция имела развитую промышленность, являлась главным центром европейской металлургии.
Первоначально Россия и Швеция были союзниками в борьбе с наполеоновской Францией. Однако Александр I потерпел поражение в борьбе с Наполеоном и в 1807 году Россия и Франция стали союзниками, заключив Тильзитское соглашение. Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии, главного врага Франции. Англичане напали на союзника России – Данию. Россия и Англия оказались в состоянии вялотекущей войны (нет общей границы для активного противостояния). Петербург потребовал поддержки Швеции – на основании прежних соглашения закрыть Балтийское море для англичан Густав IV отверг эти требования и взял курс на сближение с Лондоном. Британцы пообещали шведам помощь в борьбе с Россией – деньги и флот. Кроме того, шведы собирались отвоевать у Дании Норвегию, а датчане были союзниками России. В итоге Петербург решил начать войну со Швецией, чтобы обезопасить столицу от давней угрозы с севера. В свою очередь, Наполеон обещал России полную поддержку, даже если Александр пожелает присоединить к себе всю Швецию.
Боевые действия начались в феврале 1808 года. Неблагоприятным обстоятельством для России было то, что Петербург не желал сосредотачивать против Швеции серьёзную армию. Русская армия в это время воевала с Османской империей. Кроме того, Петербург по-прежнему тайно считал главным врагом империю Наполеона, и на западном стратегическом направлении стояли главные и лучшие силы Российской империи. Поэтому русская армия в начале войны насчитывала всего 24 тыс. человек против 19 тыс. шведов. При этом рассчитывать на серьёзное усиление не приходилось. Русский флот на Балтике был слаб по составу и качеству, был запущен, поэтому на серьёзную поддержку с моря рассчитывать также не приходилось.
Весной 1808 года русская армия взяла главную, стратегическую крепость шведов – Свеаборг, с сотнями орудий, огромными запасами и частью шведского флота. В ходе кампании 1808 года русская армия с упорными боями заняла всю Финляндию. Все шведские крепости были захвачены, шведские десанты отразили. Главной трудность была партизанская война финнов во главе со шведскими офицерами. Однако и партизан победили. Шведские войска отступили на территорию самой Швеции. Английский флот не смог оказать на войну на суше никакого влияния.
Таким образом, в ходе кампании 1808 года русская армия захватила Финляндию и все тамошние шведские крепости, включая крупнейшую базу и арсенал шведов – Свеаборг. Однако шведская армия, отступив на территорию Шведского королевства, сохранила боеспособность. Зимой шведы имели возможность восстановить силы и продолжить войну с новыми силами. Шведский флот при поддержке английского имел превосходство на море. Дальнейшее наступление по берегу моря осложнялось плохими коммуникациями и проблемами в снабжении войск. Было понятно, что весной отдохнувшая и пополненная шведская армия попытается вернуть Финляндию, снова будет организована партизанская война. Изрезанное заливами финское побережье тянулось на многие сотни вёрст, поэтому его нельзя было надежно прикрыть от шведских десантов. Затягивать войну было нельзя, в Европе назревала новая большая война.
План Ледового похода
Русское главное командование во главе с императором Александром это хорошо понимало. Несмотря на завоевание Финляндии вражеская армия сохранила боеспособность и весной 1809 года борьба должна была начаться снова. Война затягивалась. Это было очень опасно. Войну со шведами нужно было завершить как можно быстрее, решительным ударом. Так родилась идея перехода русских войск по льду замерзшего Балтийского моря, чтобы захватить Аланды и ударить в сердце Швеции. Вынудить врага признать поражение.
План был решительным и дерзким. Огромный Ботнический залив между Финляндией и Швецией временами покрывался льдом. Но в любой момент могла наступить оттепель. На Балтике бывали зимние шторма, которые легко бы взломали лёд и погубили войска. Надо было пройти около 100 вёрст по ненадёжному морскому льду навстречу сильному врагу. При этом это не был ровный лёд замерзших рек и озёр. Морские штормы часто ломали ледяной панцирь, затем мороз снова сковывал обломки. Получались целые ледяные горы, непроходимые торосы, в которых нужно было искать новый путь. Во льдах встречались огромные полыньи и трещины, они могли быть прикрыты снегом.
Кроме того, была опасность, что шторма или оттепель разрушат лёд сразу же после успешного перехода, и наша армия окажется отрезанной от подкреплений и без снабжения. Флот же в такой ситуации ещё не мог оказать помощь сухопутным войскам. Автором этого замысла, видимо, был молодой талантливый генерал Николай Каменский, который отличился в боях за Финляндию в 1808 году. В конце 1808 года Каменский заболел и покинул финский фронт. В 1810 году он возглавит Дунайскую армию и нанесёт туркам ряд тяжелых поражений. Однако в 1811 году его убьет лихорадка.
Главнокомандующим русской армией в Финляндии тогда был граф Фёдор Фёдорович Буксгевден (Фридрих Вильгельм фон Буксхёвден. Он был русским немецкого происхождения. Это был храбрый и умелый командир, он воевал с турками, шведами, бил поляков под началом Суворова. Командовал корпусами в ходе антифранцузских кампаний 1805 и 1806-1807 гг. Командовал русской армией в войне со Швецией и в ходе кампании 1808 года его войска установили контроль над всей Финляндией. Однако в Петербурге Буксгевдена считали слишком острожным. Он не решился вести армию по льду, всё в любой момент могло завершиться катастрофой: «Батальоны не фрегаты, чтобы ходить по заливам…».
Император Александр назначил нового командующего — Богдана Фёдоровича Кнорринга, также из прибалтийских немецких дворян. Он тоже имел огромный боевой опыт, воевал с турками, поляками и французами. Однако и Кнорринг, считая план похода армии по льду Ботнического залив слишком рискованным и не имея воли прямо выступить против плана Петербурга, всячески затягивал начало операции под предлогом отсутствия должной подготовки и необходимых припасов. Он не хотел идти на риск, который нельзя было просчитать. Кнорринг выжидал, надеясь, что с таянием льда, от плана можно будет отказаться.
Так, главнокомандующий Кнорринг тянул всю зиму. Наконец, в феврале 1809 года он признался, что не готов на Ледяной поход и попросил отставки. Зима заканчивалась, и война грозила стать затяжной. Тогда Александр направил на фронт своего фаворита Алексея Аракчеева. Про него либералами был создан «чёрный миф» про тупого солдата, негативного и реакционного гонителя всего передового, «дубинке» царя. Действительно это был решительный и жесткий государственный деятель, талантливый управленец и артиллерист, который к войне 1812 года создал такую артиллерию, которая ничем не ступала французской или даже превосходила её.
Аракчеев получил неограниченную власть в Финляндии. На совещании в Або все командиры высказались о сложности и огромном риске операции. Только Багратион решительно сказал: «… прикажите пойдём!» Аракчеев решил идти. Его стараниями войска были снабжены всем необходимым. В частности, войска получили зимнюю одежду – меховые шапки, полушубки, овчинные безрукавки под шинели и валенки. На льду нельзя было жечь костры для приготовления пищи, поэтому солдат снабдили порциями сала и флягами водки. Лошадей перековали новыми зимними подковами, пушки поставили на зимние сани.
Русские войска в Финляндии были сведены в три отряда-корпуса под командованием Шувалова, Барклая де Толли и Багратиона. Северный корпус Шувалова должен был наступать по берегу моря из района города Улеаборга на город Торнио (Торнео) и далее на запад и юг на г. Умео. Средний корпус Барклая де Толли получил задачу идти от города Васа (Ваза) на берегу Финляндии на Умео по льду пролива Кваркен, всего около 90 вёрст. Главный удар наносили силами Южного корпуса Багратиона. Наши войска должны были из района Або по льду Ботнического залива пройти около 90 вёрст, захватить Аланды и затем пройти по льду ещё около 40 вёрст и выйти в район Стокгольма. Воинам Багратиона надо было в мороз и метель преодолеть ледяные просторы Ботнического залива, разбить сильный шведский гарнизон на Аландах, занять укрепленные острова, выйти к шведскому берегу и закрепиться там.
Корпус Багратиона насчитывал около 17 тыс. человек: 30 батальонов пехоты, 4 эскадрона кавалерии, 600 казаков и 20 орудий. Шведский корпус на Аландах насчитывал 6 тыс. регулярных войск и 4 тыс. местного ополчения. Острова были подготовлены к обороне. Все жители островов, расположенных между Финляндией и Большим Аландом (самый крупный остров архипелага, были выселены, деревни сожжены, припасы уничтожены.
Поход
В конце февраля 1809 года отряд Багратиона из района Або выдвинулся на исходный пункт на острове Кумлинге. 3 (15) марта 1809 года русские войска начали свой удивительный поход. Двигались войска 5 колоннами. Во главе колонн шли авангарды. За колоннами следовали два резерва. Развивая стремительное наступление с фронта и одновременно обходя шведский корпус с юга, русские создали угрозу окружения противника. Опасаясь блокады и того, что начавшаяся весна отрежет их от Швеции, шведы отказались от упорной обороны и побежали. Уже 6 (18) марта отряд Багратиона захватил Аланды, взяв более 2 тыс. человек пленными и серьёзные трофеи (включая часть шведского флота, зимовавшего здесь). Преследовал врага передовой отряд генерал-майора Кульнева. Русские 7 (19) марта вышли к берегам Швеции и быстрым ударом захватили город Грислехамн в 80 км от шведской столицы. Известие о появлении русских («Русские идут!») вызвала панику в Швеции.
Другие русские корпуса также действовали успешно. На север Финляндии подкрепления подойти не успели, поэтому отряд Барклая де Толли насчитывал всего около 3,5 тыс. человек. Русские воины вышли на лёд залива Кваркен ранним утром 8 марта. С самого начала русские солдаты столкнулись со страшными трудностями. Несколько недель назад сильный шторм разорвал лёд и нагромоздил ледяные горы. Солдатам приходилось взбираться на эти препятствия или убирать их с пути, да ещё и в метель. Лошадей, пушки и обоз с припасами пришлось бросить, невозможно было их протащить через ледяные скалы. Поднялся сильный ветер и люди боялись, что это предвестник нового урагана. Впереди путь прокладывали донские казаки старшины Дмитрия Киселева. После 12 часов изнурительного перехода, в 6 часов вечера войска остановились на отдых. Чтобы избежать гибели людей во время ночёвки на льду Барклай де Толли решил не останавливаться на ночь. После привала войска в полночь снова пошли вперёд. Этот переход длился 18 часов. Последние вёрсты солдатам пришлось идти по глубокому снегу. Как писал царю Толли, «понесенные в сем переходе труды единственно русскому преодолеть только можно». Вечером 9 марта русские войска вышли на шведский берег. 12 (24) марта войска Среднего корпуса захватили Умео. Никто не ждал здесь нападения русских, замерзший пролив Кваркен считался непроходимым.
Тем временем корпус Шувалова взял Торнео. Сложившаяся ситуация заставила шведское правительство просить перемирие. Русское командование, опасаясь вскрытия ледяного покрова и изоляции передовых сил Багратиона и Барклая де Толли, отозвало войска назад. На Аландах был оставлен гарнизон. Швеция, ввиду внутренней сумятицы и военно-экономического истощения, вскоре пошла на мир. Осенью 1809 года Финляндия стала русской, и Россия обезопасила северо-западное стратегическое направление.
Петр Багратион и Михаил Барклай де Толли, командовавшие беспримерным в мировой истории Ледяным походом по льду Балтики, по праву стали считаться лучшими генералами Российской империи. Вскоре именно они возглавили две русских армии, которые приняли на себя удар «Великой армии» Наполеона.
Медаль "За проход в Швецию через Торнео", реверс. Была учреждена Александром I в апреле 1809 года в связи с военными успехами русской армии во время русско-шведской войны. Медалью награждались солдаты отряда П. А. Шувалова, участники похода в Швецию по побережью Ботнического залива через город Торнео
Медаль "За проход на шведский берег", реверс. Ею награждались солдаты, участвовавшие в переходе в Швецию по льду Ботнического залива
План кампании русской армии на 1809 год предусматривал захват Аландских островов, вторжение в Шведское королевство с трёх направлений, занятие Стокгольма и принуждении противника к миру на условиях России. С этой целью к началу боевых действий было сформировано три отряда: 1) Южный корпус под командованием П. И. Багратиона (по разным данным около 15 – 18 тыс. человек при 20 орудиях); 2) Средний корпус под началом М. Б. Барклая де Толли (3,5 тыс. человек при 8 орудиях); 3) Северный корпус под началом П. А. Шувалова (около 4 – 5 тыс. человек при 8 орудиях).
Главнокомандующий русской армией в Финляндии генерал Б. Ф. Кнорринг считал, что этот план нельзя реализовать. Поэтому всячески затягивал начало наступления. Надеясь, что с началом таяния льда в Ботническом заливе от него откажутся. Однако под давлением военного министра А. А. Аракчеева вынужден был начать наступление. Корпус Багратиона выступил 26 февраля (10 марта) 1809 года из Або (Финляндия) и, форсировав по льду Ботнический залив, вышел к Аландским островам. Подавив слабое сопротивление 6-тыс. шведского гарнизона генерала Г. Дебельна, русские войска 6 (18) марта заняли архипелаг, захватив 2 тыс. человек пленными, 32 орудия и около 150 кораблей и судов, скованных льдом. Преследуя отступающих шведов, русский 1-тыс. передовой отряд под началом генерала Я. П. Кульнева вышел 7 (19) марта на шведский берег, захватил г. Грислехамн (Харгсхамн). Тем самым русская армия создала угрозу шведской столице. В Стокгольме началась паника.
Войска Барклая де Толли, перейдя по льду пролив Кваркен (соединяет северную и южную части Ботнического залива), 12 (24) марта заняли г. Умео. Северный корпус Шувалова, наступая вдоль берега, без боя занял Торнио (Торнео), и 13 (25) марта захватил Каликс. Наши войска обошли оборонявшийся здесь 7-тыс. шведский корпус генерала Гриппенберга, противник капитулировал.
Тем временем в шведской столице 1 (13) марта 1809 года был свергнут король Густав IV Адольф. Заговоров возглавили военные, недовольные политикой короля, которая привела к экономическому и военному кризису. Регент герцог Карл Сёдерманландский (будущий король Карл XIII) попросило у русскому командования перемирия. Генерал Кноррин, который опасался, что вскрытие льдов приведёт к блокаде русской армии в Швеции и её поражению, это предложение принял. Хотя имелась стратегическая возможность довершить разгром Швеции. 20 -25 марта 1809 года войска Багратиона отошли на исходные позиции. На Аландских островах был оставлен небольшой гарнизон.
Вскоре прибывший в Финляндию государь Александр Первый отменил перемирие. Боевые действия были продолжены. Кнорринга заменили на Барклая де Толли. Отряд Шувалова занял Умео. Новое шведское правительство решило продолжить боевые действия и отбить Эстерботнию (Остроботния – средняя часть Финляндии). Однако шведы не смогли переломить ход войны и организовать партизанскую войну на территории Финляндии, занятой русской армией. В сентябре 1809 года Швеция подписал мир, уступив Российской империи Финляндию и Аландские острова.
Таким образом, Ледовый поход марта 1809 года, хотя и не достиг поставленной цели, но в итоге предрешил исход войны. 5 (17) сентября 1809 года истощенная войной Швеция подписала во Фридрихсгаме мирный договор.
«Переход русских войск через Ботнический залив в марте 1809 года». Ксилография Л.Веселовского, К.Крыжановского по оригиналу А.Коцебу 1870-е
Русско-шведская война
Швеция была старым врагом России. Со шведами воевали великие русские князья, Новгород, Московское царство и Российская империя. Военно-стратегические и экономические интересы Швеции и России сталкивались в Прибалтике и Финляндии. В ходе ослабления Русского государства шведы смогли занять русскую сферу влияния в Финляндии и Прибалтике, русские северо-западные земли.
Пётр Первый в ходе длительной Северной войны 1700 – 1721 гг. вернул ранее утраченные города и территории – часть Карелии, Ижорскую землю (Ингерманландия), Эстляндию и Лифляндию. В ходе войн 1741 – 1743 гг. и 1788 – 1790 гг. Швеция пыталась взять реванш, но потерпела поражение. В начале XIX столетия Стокгольм ещё наделся взять реванш и вернуть хоть часть утраченных территорий. Шведское королевство в это время оставалось одной из самых мощных европейских держав с сильной армией и флотом. Швеция имела развитую промышленность, являлась главным центром европейской металлургии.
Первоначально Россия и Швеция были союзниками в борьбе с наполеоновской Францией. Однако Александр I потерпел поражение в борьбе с Наполеоном и в 1807 году Россия и Франция стали союзниками, заключив Тильзитское соглашение. Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии, главного врага Франции. Англичане напали на союзника России – Данию. Россия и Англия оказались в состоянии вялотекущей войны (нет общей границы для активного противостояния). Петербург потребовал поддержки Швеции – на основании прежних соглашения закрыть Балтийское море для англичан Густав IV отверг эти требования и взял курс на сближение с Лондоном. Британцы пообещали шведам помощь в борьбе с Россией – деньги и флот. Кроме того, шведы собирались отвоевать у Дании Норвегию, а датчане были союзниками России. В итоге Петербург решил начать войну со Швецией, чтобы обезопасить столицу от давней угрозы с севера. В свою очередь, Наполеон обещал России полную поддержку, даже если Александр пожелает присоединить к себе всю Швецию.
Боевые действия начались в феврале 1808 года. Неблагоприятным обстоятельством для России было то, что Петербург не желал сосредотачивать против Швеции серьёзную армию. Русская армия в это время воевала с Османской империей. Кроме того, Петербург по-прежнему тайно считал главным врагом империю Наполеона, и на западном стратегическом направлении стояли главные и лучшие силы Российской империи. Поэтому русская армия в начале войны насчитывала всего 24 тыс. человек против 19 тыс. шведов. При этом рассчитывать на серьёзное усиление не приходилось. Русский флот на Балтике был слаб по составу и качеству, был запущен, поэтому на серьёзную поддержку с моря рассчитывать также не приходилось.
Весной 1808 года русская армия взяла главную, стратегическую крепость шведов – Свеаборг, с сотнями орудий, огромными запасами и частью шведского флота. В ходе кампании 1808 года русская армия с упорными боями заняла всю Финляндию. Все шведские крепости были захвачены, шведские десанты отразили. Главной трудность была партизанская война финнов во главе со шведскими офицерами. Однако и партизан победили. Шведские войска отступили на территорию самой Швеции. Английский флот не смог оказать на войну на суше никакого влияния.
Таким образом, в ходе кампании 1808 года русская армия захватила Финляндию и все тамошние шведские крепости, включая крупнейшую базу и арсенал шведов – Свеаборг. Однако шведская армия, отступив на территорию Шведского королевства, сохранила боеспособность. Зимой шведы имели возможность восстановить силы и продолжить войну с новыми силами. Шведский флот при поддержке английского имел превосходство на море. Дальнейшее наступление по берегу моря осложнялось плохими коммуникациями и проблемами в снабжении войск. Было понятно, что весной отдохнувшая и пополненная шведская армия попытается вернуть Финляндию, снова будет организована партизанская война. Изрезанное заливами финское побережье тянулось на многие сотни вёрст, поэтому его нельзя было надежно прикрыть от шведских десантов. Затягивать войну было нельзя, в Европе назревала новая большая война.
План Ледового похода
Русское главное командование во главе с императором Александром это хорошо понимало. Несмотря на завоевание Финляндии вражеская армия сохранила боеспособность и весной 1809 года борьба должна была начаться снова. Война затягивалась. Это было очень опасно. Войну со шведами нужно было завершить как можно быстрее, решительным ударом. Так родилась идея перехода русских войск по льду замерзшего Балтийского моря, чтобы захватить Аланды и ударить в сердце Швеции. Вынудить врага признать поражение.
План был решительным и дерзким. Огромный Ботнический залив между Финляндией и Швецией временами покрывался льдом. Но в любой момент могла наступить оттепель. На Балтике бывали зимние шторма, которые легко бы взломали лёд и погубили войска. Надо было пройти около 100 вёрст по ненадёжному морскому льду навстречу сильному врагу. При этом это не был ровный лёд замерзших рек и озёр. Морские штормы часто ломали ледяной панцирь, затем мороз снова сковывал обломки. Получались целые ледяные горы, непроходимые торосы, в которых нужно было искать новый путь. Во льдах встречались огромные полыньи и трещины, они могли быть прикрыты снегом.
Кроме того, была опасность, что шторма или оттепель разрушат лёд сразу же после успешного перехода, и наша армия окажется отрезанной от подкреплений и без снабжения. Флот же в такой ситуации ещё не мог оказать помощь сухопутным войскам. Автором этого замысла, видимо, был молодой талантливый генерал Николай Каменский, который отличился в боях за Финляндию в 1808 году. В конце 1808 года Каменский заболел и покинул финский фронт. В 1810 году он возглавит Дунайскую армию и нанесёт туркам ряд тяжелых поражений. Однако в 1811 году его убьет лихорадка.
Главнокомандующим русской армией в Финляндии тогда был граф Фёдор Фёдорович Буксгевден (Фридрих Вильгельм фон Буксхёвден. Он был русским немецкого происхождения. Это был храбрый и умелый командир, он воевал с турками, шведами, бил поляков под началом Суворова. Командовал корпусами в ходе антифранцузских кампаний 1805 и 1806-1807 гг. Командовал русской армией в войне со Швецией и в ходе кампании 1808 года его войска установили контроль над всей Финляндией. Однако в Петербурге Буксгевдена считали слишком острожным. Он не решился вести армию по льду, всё в любой момент могло завершиться катастрофой: «Батальоны не фрегаты, чтобы ходить по заливам…».
Император Александр назначил нового командующего — Богдана Фёдоровича Кнорринга, также из прибалтийских немецких дворян. Он тоже имел огромный боевой опыт, воевал с турками, поляками и французами. Однако и Кнорринг, считая план похода армии по льду Ботнического залив слишком рискованным и не имея воли прямо выступить против плана Петербурга, всячески затягивал начало операции под предлогом отсутствия должной подготовки и необходимых припасов. Он не хотел идти на риск, который нельзя было просчитать. Кнорринг выжидал, надеясь, что с таянием льда, от плана можно будет отказаться.
Так, главнокомандующий Кнорринг тянул всю зиму. Наконец, в феврале 1809 года он признался, что не готов на Ледяной поход и попросил отставки. Зима заканчивалась, и война грозила стать затяжной. Тогда Александр направил на фронт своего фаворита Алексея Аракчеева. Про него либералами был создан «чёрный миф» про тупого солдата, негативного и реакционного гонителя всего передового, «дубинке» царя. Действительно это был решительный и жесткий государственный деятель, талантливый управленец и артиллерист, который к войне 1812 года создал такую артиллерию, которая ничем не ступала французской или даже превосходила её.
Аракчеев получил неограниченную власть в Финляндии. На совещании в Або все командиры высказались о сложности и огромном риске операции. Только Багратион решительно сказал: «… прикажите пойдём!» Аракчеев решил идти. Его стараниями войска были снабжены всем необходимым. В частности, войска получили зимнюю одежду – меховые шапки, полушубки, овчинные безрукавки под шинели и валенки. На льду нельзя было жечь костры для приготовления пищи, поэтому солдат снабдили порциями сала и флягами водки. Лошадей перековали новыми зимними подковами, пушки поставили на зимние сани.
Русские войска в Финляндии были сведены в три отряда-корпуса под командованием Шувалова, Барклая де Толли и Багратиона. Северный корпус Шувалова должен был наступать по берегу моря из района города Улеаборга на город Торнио (Торнео) и далее на запад и юг на г. Умео. Средний корпус Барклая де Толли получил задачу идти от города Васа (Ваза) на берегу Финляндии на Умео по льду пролива Кваркен, всего около 90 вёрст. Главный удар наносили силами Южного корпуса Багратиона. Наши войска должны были из района Або по льду Ботнического залива пройти около 90 вёрст, захватить Аланды и затем пройти по льду ещё около 40 вёрст и выйти в район Стокгольма. Воинам Багратиона надо было в мороз и метель преодолеть ледяные просторы Ботнического залива, разбить сильный шведский гарнизон на Аландах, занять укрепленные острова, выйти к шведскому берегу и закрепиться там.
Корпус Багратиона насчитывал около 17 тыс. человек: 30 батальонов пехоты, 4 эскадрона кавалерии, 600 казаков и 20 орудий. Шведский корпус на Аландах насчитывал 6 тыс. регулярных войск и 4 тыс. местного ополчения. Острова были подготовлены к обороне. Все жители островов, расположенных между Финляндией и Большим Аландом (самый крупный остров архипелага, были выселены, деревни сожжены, припасы уничтожены.
Поход
В конце февраля 1809 года отряд Багратиона из района Або выдвинулся на исходный пункт на острове Кумлинге. 3 (15) марта 1809 года русские войска начали свой удивительный поход. Двигались войска 5 колоннами. Во главе колонн шли авангарды. За колоннами следовали два резерва. Развивая стремительное наступление с фронта и одновременно обходя шведский корпус с юга, русские создали угрозу окружения противника. Опасаясь блокады и того, что начавшаяся весна отрежет их от Швеции, шведы отказались от упорной обороны и побежали. Уже 6 (18) марта отряд Багратиона захватил Аланды, взяв более 2 тыс. человек пленными и серьёзные трофеи (включая часть шведского флота, зимовавшего здесь). Преследовал врага передовой отряд генерал-майора Кульнева. Русские 7 (19) марта вышли к берегам Швеции и быстрым ударом захватили город Грислехамн в 80 км от шведской столицы. Известие о появлении русских («Русские идут!») вызвала панику в Швеции.
Другие русские корпуса также действовали успешно. На север Финляндии подкрепления подойти не успели, поэтому отряд Барклая де Толли насчитывал всего около 3,5 тыс. человек. Русские воины вышли на лёд залива Кваркен ранним утром 8 марта. С самого начала русские солдаты столкнулись со страшными трудностями. Несколько недель назад сильный шторм разорвал лёд и нагромоздил ледяные горы. Солдатам приходилось взбираться на эти препятствия или убирать их с пути, да ещё и в метель. Лошадей, пушки и обоз с припасами пришлось бросить, невозможно было их протащить через ледяные скалы. Поднялся сильный ветер и люди боялись, что это предвестник нового урагана. Впереди путь прокладывали донские казаки старшины Дмитрия Киселева. После 12 часов изнурительного перехода, в 6 часов вечера войска остановились на отдых. Чтобы избежать гибели людей во время ночёвки на льду Барклай де Толли решил не останавливаться на ночь. После привала войска в полночь снова пошли вперёд. Этот переход длился 18 часов. Последние вёрсты солдатам пришлось идти по глубокому снегу. Как писал царю Толли, «понесенные в сем переходе труды единственно русскому преодолеть только можно». Вечером 9 марта русские войска вышли на шведский берег. 12 (24) марта войска Среднего корпуса захватили Умео. Никто не ждал здесь нападения русских, замерзший пролив Кваркен считался непроходимым.
Тем временем корпус Шувалова взял Торнео. Сложившаяся ситуация заставила шведское правительство просить перемирие. Русское командование, опасаясь вскрытия ледяного покрова и изоляции передовых сил Багратиона и Барклая де Толли, отозвало войска назад. На Аландах был оставлен гарнизон. Швеция, ввиду внутренней сумятицы и военно-экономического истощения, вскоре пошла на мир. Осенью 1809 года Финляндия стала русской, и Россия обезопасила северо-западное стратегическое направление.
Петр Багратион и Михаил Барклай де Толли, командовавшие беспримерным в мировой истории Ледяным походом по льду Балтики, по праву стали считаться лучшими генералами Российской империи. Вскоре именно они возглавили две русских армии, которые приняли на себя удар «Великой армии» Наполеона.
Медаль "За проход в Швецию через Торнео", реверс. Была учреждена Александром I в апреле 1809 года в связи с военными успехами русской армии во время русско-шведской войны. Медалью награждались солдаты отряда П. А. Шувалова, участники похода в Швецию по побережью Ботнического залива через город Торнео
Медаль "За проход на шведский берег", реверс. Ею награждались солдаты, участвовавшие в переходе в Швецию по льду Ботнического залива
- Автор:
- Самсонов Александр
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