Записки Колорадского Таракана. Результаты выборов будут озвучены в День дурака
Приветствую вас, мои уважаемые читатели! Понимаю, что у вас, у тех, кому интересна ситуация на Украине, сегодня происходит в мозгу. Столько грязи, столько разоблачений, клеветы, грязных технологий, откровенного вранья, даже мы не ожидали. Селяне, да и горожане, просто не могут понять, кто есть кто сегодня. Вроде все за счастливую Украину, за народ, за будущее. Но рвут друг другу глотки не хуже псів ланцюгових. Собак цепных, по-вашему.
Почему даже мы? Да потому, что нет сегодня на Украине человека, который хоть на долю процента верил в то, что предстоящие выборы могут быть честными. Даже бабки, которые за сотню гривен продадут свой голос хоть Богу, хоть черту, и те прекрасно понимают, что выборы будут выигрывать не люди, а деньги. Кто больше пообещает, то и выиграет. Заметьте, не даст, а только пообещает...
Вспомнился мне один эпизод из личной жизни. Мы молодожены. Ну и, как часто бывает в молодых семья, боремся за патриархат или матриархат в семье. Тараканушку мою и её острый язык вы знаете. Так вот, стою у раковины, мою посуду после ужина и готовлюсь начать "боевые действия" за правильное распределение обязанностей по дому.
"Любимая, а не кажется ли тебе, что происходящее сейчас, я имею в виду мытьё грязной посуды, вредит моему мужскому достоинству?" Красиво сказал, да? Но она меня мгновенно срезала. "Тю. Спробуй посуд лапками мити. А гідність для іншого побережи". И ведь специально на мову перешла. Чтобы, значит, побольнее уколоть.
Примерно так же дело обстоит у нас с выбором президента. Ждем, что "будем мыть посуду лапками", а на деле будем голосовать "достоинством". Даже то, что происходит среди националистов и радикалов, больше напоминает кино. Помните "Иван Васильевич меняет профессию..."? Знаменитую, но мало цитируемую фразу: "Войско взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий!"
Начну с одной новости, на которую почти никто у нас внимания не обратил. В свете скандала с запчастями к технике и вооружению, которые закупались в России. А стоило бы. 11 марта, в ходе брифинга в Генштабе украинской армии, начальник Управления вооружения ВС Украины генерал-майор Николай Шевцов прямо заявил, что без российских комплектующих наша армия не может!
Вот честно, не понимаю, почему нельзя покупать все эти детали прямо у вас? Все же прекрасно понимают, что все давно придумано и объяснить это можно достаточно просто. Да, Россия агрессор, но гибридный! А значит, покупать можно и нужно. Во славу Украины.
Но мы подняли бузу на всю страну. Мы требуем наказать всех тех, кто занимался снабжением нашей же армии тогда, когда сами разрушили все предприятия и конструкторские бюро. Неужели так сложно понять простую истину? Не умеешь держать ответ, будь готов держать удар! Что и произошло реально.
Мне приходит множество вопросов от читателей. Ответить на все и сразу невозможно, потому буду отвечать постепенно. Думаю, начать стоит именно с радикалов. Что происходит с националистами сегодня. Почему на телеэкранах стали происходить бурные дискуссии между их лидерами. Кто и кого использует?
Изучая историю я пришел к выводу, что часто горстка фактов способна испортить самую хорошо продуманную сплетню. Фейк, по-молодежному. Причем даже у наших любимых, с их интересной логикой. Кстати, вы не задумывались почему женщины с утра "пшикают" лаком себе на прическу? Тараканов своих травят! Потому и логика такая... Не тараканья.
Итак, главным возмутителем спокойствия на Украине называют Национальный корпус. Читал много комментариев по этому Корпусу и понял, что вы мало себе представляете структуру этого образования. Поэтому позволю себе кое-что объяснить.
Нацкорпус сегодня — это не одна, а сразу несколько организаций. В основе — полк «Азов». Часть специального назначения МВД Украины. Бойцы, повоевавшие на Донбассе, возвращаются домой и входят в запасное подразделение «Азова». Подготовка и идеологическая подкованность таких бойцов соответствующая. Назовем это кулаком корпуса.
Кстати, именно этим объясняется достаточно большое количество этнических русских в Нацкорпусе. На Донбассе в составе «Азова» воевало большое количество именно русскоязычных. Смешно, но именно этих "відірвалися від рідної крові, предків та історії" людей сейчас называют «проектом Кремля». Не удивляйтесь, но достаточно украинцев думают именно так.
Следующей структурной частью Нацкорпуса является политическая партия «Национальный корпус». Здесь не придумано ничего нового. Партия, как и все остальные подобные объединения, борется за власть. Это носители идеологии корпуса.
Ну и третья, во многом ещё псевдо-, но организация – «Национальные дружины», о которых я уже вам рассказывал и показывал. Объединение молодежи, которая исповедует те же идеалы, что и старшие товарищи из корпуса. Дружина проводит подготовку молодежи к военной службе. Именно в «Азове». Проводит идеологическую обработку. Это реальный, примерно 2 000-й резерв «Азова» на случай развертывания.
Пока что в противостоянии с полицией задействуют именно эти резервы. Обкатывают молодежь в стычках. Да и для телевизионной картинки мальчишки и девчонки подходят идеально. Они же дети! Корпус стоит "в засаде". Учитывая то, что полиция ничего не забыла из событий 2014-го, бойцы Нацкорпуса — это реальная сила. Именно военная сила.
Руководит всей организацией народный депутат Андрей Билецкий. В целом, скажу, может, неприятную мысль, корпус у нас считают ни плохим, ни хорошим. Часто делают вещи, которые необходимо делать. Но часто и такое, что мы осуждаем. Знаете, как зебра. В целом добрая, но в злую, даже злобную полосочку.
Парадокс ситуации в том, что выступление Нацкорпуса четко показало всей Украине, кто под кем ходит. Более того, радикалы вынуждены были занять чью-нибудь сторону. Теперь уже даже селянам стало понятно, что С14 — пропорошенковская организация, "официальные радикалы". Соответственно, Нацкорпус — детище Авакова.
Билецкий, правда, усиленно это отрицает. Приведу прямую цитату:
Не знаю, прав ли я, но думаю, что выступление Нацкорпуса — это начало реализации силового варианта выборов. Почему я так считаю? Просто логика событий подсказывает. Странно, но за две недели до выборов в штабах Тимошенко и Зеленского ничего не происходит. Тишина.
Не поверите, но в Киеве куда-то исчезло большинство агитационных палаток. Людей уже не призывают голосовать за кого-то. Мне, в эти выходные, встретилась только одна действующая палатка. Да и та — нашего радикального представителя сексуальных меньшинств Олега Ляшка.
Я никогда не уделял ему внимания, просто потому, что до гомопрезидента мы еще не докатились. Правда, сам кандидат так не считает, о чем заявляет всем, кто возьмет в руки его макулатуру.
Говорят, в туалете использовать нельзя. Опасно. Ну, вы меня поняли, правда?
И ещё. есть один факт, о котором никто не говорит. Но который, вкупе с активизацией националистов, выглядит достаточно тревожно. Нас, я имею в виду избирателей Украины, а не украинцев, которых этого права лишили, почти убедили в том, что Гидрант выйдет во второй тур! По крайней мере, в определенных кругах говорят именно об этом. Говорят, как о свершившемся факте.
Ждем День дурака.
Ладно. Вернемся к нашей оборонке. Опять же, согласно нашей национальной логике. Думаете, ваша и наша логика одинаковы? Я много раз вам говорил о разнице. Не побоюсь сказать ещё раз.
У нас, как когда-то и у вас, есть общегосударственная логика. Суть проста. Если нельзя, но очень хочется — то можно! Ничего Таракан не наврал? Советские корешки-то остались. Во-о-от... А у нас другая логика. Похожая, но другая. Если нужно, но не хочется, то можно не делать! Уловили разницу?
Короче, мы почему-то опустились в рейтинге поставщиков вооружений с 5 на 12 место. Вы сейчас удивились? Мы же разрушили промышленность и прочая... А советское продали уже давно. Все так. Только "Южмаш" пашет в две смены, выполняя американские заказы. И другие оборонные заводы не простаивают.
Знаете, кто виноват в этом прискорбном факте? Вы! Не вы конкретно. А Россия со своей гибридной агрессией. Возможно вы не знаете, но даже сейчас именно Россия является главным покупателем украинской военной продукции. Точнее, являлась. До позапрошлого года. По последним годам у меня просто нет данных.
Да, мы запретили поставлять продукцию в Россию. И что? Есть же серые схемы. Мы же вам показали, как это делается. Могли бы покупать через Белоруссию. А так, мы из-за вас потеряли 23% импорта!
Сарказм, который вы уловили в предыдущем абзаце, действительно присутствует. Бизнес, занятый оборонным производством, действительно стонет от отсутствия выхода на российский рынок. То, что говорилось и говорится о качестве и востребованности украинской продукции, в кулуарах говорится прямо.
Я-то, по своим тараканьим мозгам, думал, что развал промышленности на Украине это всего лишь проявление эргофобии нашего правительства и президента. А оказалось, это гибридная война!
Кстати, о войне. Не той, которую мы никак не закончим на Донбассе. Я о другой, которая даже больше опасна. Как у Вышиванка. Когда ему плохо, он поет. Когда он поет — плохо остальным. Когда плохо остальным — ему становится хорошо. Вот и наши военные, не особо афишируя данное событие, "запели".
Те, кто живут возле арсеналов, знают, как реагирует начальство на всякие праздники, выборы, активистов и правдолюбов. Чисто по-военному. ВСУ не оригинальны в этом отношении. Это как в шоу-бизнесе. Помните, как хороши были песни во времена, когда ещё разрешали петь некрасивым девушкам и юношам?
Так вот, почти месяц назад по представлению спецслужб ВСУ ввели усиленную охрану на арсеналах и других военных объектах. Правда, и тут был маленький такой нюансик. Мы теперь охраняем склады по-новому. Не по-русски. С учетом опыта НАТО!
Я с одним военным специалистом по этому поводу поговорил. Он хоть и в больших чинах, но вполне адекватный мужик. И юморной. Да не парься ты, говорит. Караулы усилили. Дополнительные посты выставили. И знаешь, в приказе Швеца (это начальник нашего Центрального управления безопасности воинской службы Николай Швец) сказано "в связи с выборами". Не в связи с войной или агрессией соседей, а именно с выборами.
И про натовский опыт посмеялся. Учитывая предыдущие нападения БПЛА и НЛО, всем часовым обязательно будут выдавать сачки. Чтобы нападавших отлавливать. Интересно, а часовому, который этот самый НЛО поймает, орден дадут? Или медаль? То, что эти НЛО скоро замаячат над нашими арсеналами даже не обсуждается. Традиция!
Что-то я вам сегодня очень серьезные вещи пишу. Жизнь иногда выкидывает такие фортеля, что не рассмеяться просто невозможно. Думаю, об одной такой шутке жизни, стоит рассказать сегодня. Для улучшения настроения.
Весна отличается своим непостоянством. Она действует на все и всех. В том числе и на погоду. Был у нас тут в натуре ураган 11 марта. Когда дерево так удачно упало, что депутатам из Рады выехать было невозможно. Да много тогда опасного и курьезного произошло. Мне же повезло встретить этот ураган на Соломенской площади.
Короче, меня уголовные тогда чуть не убили. Нет, не те хмурые люди в наколках и кепках. Те даже не знают о своем нападении на Таракана. Меня чуть не убили их уголовные дела!
Представляете, стоишь, никого не трогаешь и вдруг... Бац около тебя уголовное дело. В смысле упало. А потом ещё одно и ещё... И листы летают кругом как огромные снежинищи. Летают и покрывают землю белым ковром... Тысячи листов и сотни папок с делами...
Я потом, разбираться начал. Когда переместил себя на безопасное расстояние, от греха подальше. Что же произошло? Оказалось, это уголовные дела из Апелляционного суда "бежали". Якобы их ветром выдуло. Тысячи уголовных дел на улице. Даже проезжую часть бумагами закидало. Вот природа повеселилась.
У нас часто бывают случаи, которые вызывают некоторую оторопь. Мне недавно рассказали давний случай из истории войны. Когда боец уж очень бережно относился к своему оружию. После любой стрельбы буквально вылизывал автомат. Оказалось, амнистированный убийца. Привычка — вторая натура.
Примерно так же произошло с подзабытой всеми Ирой Фарион. Мне пришлось даже программы телевидения перелопатить, чтобы посмотреть её выступление. Позже, правда, выступление появилось в сети. Так что, кто интересуется, может посмотреть. Особенно полезно женщинам, поскольку Ирен лупанула про Восьмое марта.
Есть и ещё одно высказывание. Уже о выборах и кандидатах в президенты. Бывший народный депутат от фракции «Свобода» Фарион считает, что Украину может спасти только президент-националист.
Я, кажется, стал понимать женщин. Понимать почему они такие… такие! От большого ума. Тут у природы недоработка. Умной женщине почти невозможно найти равного себе мужчину. У дурочки таких проблем нет. Все мужчины хороши.
Виноват же в моем прозрении наш Гидрант! Вы в курсе последних шоу Гидранта в субботу и воскресенье? В курсе его забега по весенним лужам от любящего электората? Такого позора для лидера страны я ещё не видел. Даже побег Януковича выглядел вполне логичным. Тут же...
Короче, надо срочно становиться дурачком, чтобы выбрать нового президента.
Ну и предпоследним делом, на закуску, просто подборка фото, сделанных на прошедших выходных. Пару (каюсь, не было меня там) взял из интернета. Для контраста, так скажем.
Понимаете в чем разница? На одних фото — Киев, на других — Київ.
В конце же опять серьезно о наболевшем. О Владимире Скачко. Он сейчас в больнице. Не выдержал организм 60-летнего человека прессинга власти. Может, оно и к лучшему. Может, так специально природой задумано, чтобы спасти человека.
Я тут по своим каналам узнал об условиях содержания в херсонской тюрьме. Прямо скажу, это убьет Скачко буквально за дни. Представьте себе камеру 5 на 6 метров. 16 кроватей, но 21 заключенный. Пятеро спят по очереди. Днем приходят ещё и гости из соседних камер. В картишки перекинуться, покурить. Телевизор не выключается совсем. Даже ночью можно на полную громкость послушать музыку.
Я не знаю, увидит ли Владимир эти заметки. Может, перескажут по местному "радио". Но хочу ещё раз сказать: Владимир, мы с вами. Держитесь. Фашизм скоро сам себя съест. Мы, ваши коллеги, этому процессу поспособствуем по мере сил.
А вам, уважаемые читатели, как всегда улыбок и радости в предстоящие дни. Что бы ни случилось, будем жить! Жить по-человечески!
Почему даже мы? Да потому, что нет сегодня на Украине человека, который хоть на долю процента верил в то, что предстоящие выборы могут быть честными. Даже бабки, которые за сотню гривен продадут свой голос хоть Богу, хоть черту, и те прекрасно понимают, что выборы будут выигрывать не люди, а деньги. Кто больше пообещает, то и выиграет. Заметьте, не даст, а только пообещает...
Вспомнился мне один эпизод из личной жизни. Мы молодожены. Ну и, как часто бывает в молодых семья, боремся за патриархат или матриархат в семье. Тараканушку мою и её острый язык вы знаете. Так вот, стою у раковины, мою посуду после ужина и готовлюсь начать "боевые действия" за правильное распределение обязанностей по дому.
"Любимая, а не кажется ли тебе, что происходящее сейчас, я имею в виду мытьё грязной посуды, вредит моему мужскому достоинству?" Красиво сказал, да? Но она меня мгновенно срезала. "Тю. Спробуй посуд лапками мити. А гідність для іншого побережи". И ведь специально на мову перешла. Чтобы, значит, побольнее уколоть.
Примерно так же дело обстоит у нас с выбором президента. Ждем, что "будем мыть посуду лапками", а на деле будем голосовать "достоинством". Даже то, что происходит среди националистов и радикалов, больше напоминает кино. Помните "Иван Васильевич меняет профессию..."? Знаменитую, но мало цитируемую фразу: "Войско взбунтовалось. Говорят, царь не настоящий!"
Начну с одной новости, на которую почти никто у нас внимания не обратил. В свете скандала с запчастями к технике и вооружению, которые закупались в России. А стоило бы. 11 марта, в ходе брифинга в Генштабе украинской армии, начальник Управления вооружения ВС Украины генерал-майор Николай Шевцов прямо заявил, что без российских комплектующих наша армия не может!
"Среди этих деталей — приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортеров, танков Т-72, зенитных ракетных комплексов, вертолетов и самолетов. Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам".
Вот честно, не понимаю, почему нельзя покупать все эти детали прямо у вас? Все же прекрасно понимают, что все давно придумано и объяснить это можно достаточно просто. Да, Россия агрессор, но гибридный! А значит, покупать можно и нужно. Во славу Украины.
Но мы подняли бузу на всю страну. Мы требуем наказать всех тех, кто занимался снабжением нашей же армии тогда, когда сами разрушили все предприятия и конструкторские бюро. Неужели так сложно понять простую истину? Не умеешь держать ответ, будь готов держать удар! Что и произошло реально.
Мне приходит множество вопросов от читателей. Ответить на все и сразу невозможно, потому буду отвечать постепенно. Думаю, начать стоит именно с радикалов. Что происходит с националистами сегодня. Почему на телеэкранах стали происходить бурные дискуссии между их лидерами. Кто и кого использует?
Изучая историю я пришел к выводу, что часто горстка фактов способна испортить самую хорошо продуманную сплетню. Фейк, по-молодежному. Причем даже у наших любимых, с их интересной логикой. Кстати, вы не задумывались почему женщины с утра "пшикают" лаком себе на прическу? Тараканов своих травят! Потому и логика такая... Не тараканья.
Итак, главным возмутителем спокойствия на Украине называют Национальный корпус. Читал много комментариев по этому Корпусу и понял, что вы мало себе представляете структуру этого образования. Поэтому позволю себе кое-что объяснить.
Нацкорпус сегодня — это не одна, а сразу несколько организаций. В основе — полк «Азов». Часть специального назначения МВД Украины. Бойцы, повоевавшие на Донбассе, возвращаются домой и входят в запасное подразделение «Азова». Подготовка и идеологическая подкованность таких бойцов соответствующая. Назовем это кулаком корпуса.
Кстати, именно этим объясняется достаточно большое количество этнических русских в Нацкорпусе. На Донбассе в составе «Азова» воевало большое количество именно русскоязычных. Смешно, но именно этих "відірвалися від рідної крові, предків та історії" людей сейчас называют «проектом Кремля». Не удивляйтесь, но достаточно украинцев думают именно так.
Следующей структурной частью Нацкорпуса является политическая партия «Национальный корпус». Здесь не придумано ничего нового. Партия, как и все остальные подобные объединения, борется за власть. Это носители идеологии корпуса.
Ну и третья, во многом ещё псевдо-, но организация – «Национальные дружины», о которых я уже вам рассказывал и показывал. Объединение молодежи, которая исповедует те же идеалы, что и старшие товарищи из корпуса. Дружина проводит подготовку молодежи к военной службе. Именно в «Азове». Проводит идеологическую обработку. Это реальный, примерно 2 000-й резерв «Азова» на случай развертывания.
Пока что в противостоянии с полицией задействуют именно эти резервы. Обкатывают молодежь в стычках. Да и для телевизионной картинки мальчишки и девчонки подходят идеально. Они же дети! Корпус стоит "в засаде". Учитывая то, что полиция ничего не забыла из событий 2014-го, бойцы Нацкорпуса — это реальная сила. Именно военная сила.
Руководит всей организацией народный депутат Андрей Билецкий. В целом, скажу, может, неприятную мысль, корпус у нас считают ни плохим, ни хорошим. Часто делают вещи, которые необходимо делать. Но часто и такое, что мы осуждаем. Знаете, как зебра. В целом добрая, но в злую, даже злобную полосочку.
Парадокс ситуации в том, что выступление Нацкорпуса четко показало всей Украине, кто под кем ходит. Более того, радикалы вынуждены были занять чью-нибудь сторону. Теперь уже даже селянам стало понятно, что С14 — пропорошенковская организация, "официальные радикалы". Соответственно, Нацкорпус — детище Авакова.
Билецкий, правда, усиленно это отрицает. Приведу прямую цитату:
"Никакой связи с Аваковым. Все, что делается вокруг этого — не очень разумное повторение клише, которым администрация президента пыталась уничтожить каждый добровольческий батальон... Решили, что нашей темной стороной будет Аваков…
Полиция прикрывает Порошенко, как мать своего ребенка, в частности, в Черкассах репрессирует Нацкорпус, а связи почему-то не у Авакова с Порошенко, входящих в одну коалицию, а у меня. Это абсурд и ахинея".
Полиция прикрывает Порошенко, как мать своего ребенка, в частности, в Черкассах репрессирует Нацкорпус, а связи почему-то не у Авакова с Порошенко, входящих в одну коалицию, а у меня. Это абсурд и ахинея".
Не знаю, прав ли я, но думаю, что выступление Нацкорпуса — это начало реализации силового варианта выборов. Почему я так считаю? Просто логика событий подсказывает. Странно, но за две недели до выборов в штабах Тимошенко и Зеленского ничего не происходит. Тишина.
Не поверите, но в Киеве куда-то исчезло большинство агитационных палаток. Людей уже не призывают голосовать за кого-то. Мне, в эти выходные, встретилась только одна действующая палатка. Да и та — нашего радикального представителя сексуальных меньшинств Олега Ляшка.
Я никогда не уделял ему внимания, просто потому, что до гомопрезидента мы еще не докатились. Правда, сам кандидат так не считает, о чем заявляет всем, кто возьмет в руки его макулатуру.
Говорят, в туалете использовать нельзя. Опасно. Ну, вы меня поняли, правда?
И ещё. есть один факт, о котором никто не говорит. Но который, вкупе с активизацией националистов, выглядит достаточно тревожно. Нас, я имею в виду избирателей Украины, а не украинцев, которых этого права лишили, почти убедили в том, что Гидрант выйдет во второй тур! По крайней мере, в определенных кругах говорят именно об этом. Говорят, как о свершившемся факте.
Ждем День дурака.
Ладно. Вернемся к нашей оборонке. Опять же, согласно нашей национальной логике. Думаете, ваша и наша логика одинаковы? Я много раз вам говорил о разнице. Не побоюсь сказать ещё раз.
У нас, как когда-то и у вас, есть общегосударственная логика. Суть проста. Если нельзя, но очень хочется — то можно! Ничего Таракан не наврал? Советские корешки-то остались. Во-о-от... А у нас другая логика. Похожая, но другая. Если нужно, но не хочется, то можно не делать! Уловили разницу?
Короче, мы почему-то опустились в рейтинге поставщиков вооружений с 5 на 12 место. Вы сейчас удивились? Мы же разрушили промышленность и прочая... А советское продали уже давно. Все так. Только "Южмаш" пашет в две смены, выполняя американские заказы. И другие оборонные заводы не простаивают.
Знаете, кто виноват в этом прискорбном факте? Вы! Не вы конкретно. А Россия со своей гибридной агрессией. Возможно вы не знаете, но даже сейчас именно Россия является главным покупателем украинской военной продукции. Точнее, являлась. До позапрошлого года. По последним годам у меня просто нет данных.
Да, мы запретили поставлять продукцию в Россию. И что? Есть же серые схемы. Мы же вам показали, как это делается. Могли бы покупать через Белоруссию. А так, мы из-за вас потеряли 23% импорта!
Сарказм, который вы уловили в предыдущем абзаце, действительно присутствует. Бизнес, занятый оборонным производством, действительно стонет от отсутствия выхода на российский рынок. То, что говорилось и говорится о качестве и востребованности украинской продукции, в кулуарах говорится прямо.
Я-то, по своим тараканьим мозгам, думал, что развал промышленности на Украине это всего лишь проявление эргофобии нашего правительства и президента. А оказалось, это гибридная война!
Кстати, о войне. Не той, которую мы никак не закончим на Донбассе. Я о другой, которая даже больше опасна. Как у Вышиванка. Когда ему плохо, он поет. Когда он поет — плохо остальным. Когда плохо остальным — ему становится хорошо. Вот и наши военные, не особо афишируя данное событие, "запели".
Те, кто живут возле арсеналов, знают, как реагирует начальство на всякие праздники, выборы, активистов и правдолюбов. Чисто по-военному. ВСУ не оригинальны в этом отношении. Это как в шоу-бизнесе. Помните, как хороши были песни во времена, когда ещё разрешали петь некрасивым девушкам и юношам?
Так вот, почти месяц назад по представлению спецслужб ВСУ ввели усиленную охрану на арсеналах и других военных объектах. Правда, и тут был маленький такой нюансик. Мы теперь охраняем склады по-новому. Не по-русски. С учетом опыта НАТО!
Я с одним военным специалистом по этому поводу поговорил. Он хоть и в больших чинах, но вполне адекватный мужик. И юморной. Да не парься ты, говорит. Караулы усилили. Дополнительные посты выставили. И знаешь, в приказе Швеца (это начальник нашего Центрального управления безопасности воинской службы Николай Швец) сказано "в связи с выборами". Не в связи с войной или агрессией соседей, а именно с выборами.
И про натовский опыт посмеялся. Учитывая предыдущие нападения БПЛА и НЛО, всем часовым обязательно будут выдавать сачки. Чтобы нападавших отлавливать. Интересно, а часовому, который этот самый НЛО поймает, орден дадут? Или медаль? То, что эти НЛО скоро замаячат над нашими арсеналами даже не обсуждается. Традиция!
Что-то я вам сегодня очень серьезные вещи пишу. Жизнь иногда выкидывает такие фортеля, что не рассмеяться просто невозможно. Думаю, об одной такой шутке жизни, стоит рассказать сегодня. Для улучшения настроения.
Весна отличается своим непостоянством. Она действует на все и всех. В том числе и на погоду. Был у нас тут в натуре ураган 11 марта. Когда дерево так удачно упало, что депутатам из Рады выехать было невозможно. Да много тогда опасного и курьезного произошло. Мне же повезло встретить этот ураган на Соломенской площади.
Короче, меня уголовные тогда чуть не убили. Нет, не те хмурые люди в наколках и кепках. Те даже не знают о своем нападении на Таракана. Меня чуть не убили их уголовные дела!
Представляете, стоишь, никого не трогаешь и вдруг... Бац около тебя уголовное дело. В смысле упало. А потом ещё одно и ещё... И листы летают кругом как огромные снежинищи. Летают и покрывают землю белым ковром... Тысячи листов и сотни папок с делами...
Я потом, разбираться начал. Когда переместил себя на безопасное расстояние, от греха подальше. Что же произошло? Оказалось, это уголовные дела из Апелляционного суда "бежали". Якобы их ветром выдуло. Тысячи уголовных дел на улице. Даже проезжую часть бумагами закидало. Вот природа повеселилась.
У нас часто бывают случаи, которые вызывают некоторую оторопь. Мне недавно рассказали давний случай из истории войны. Когда боец уж очень бережно относился к своему оружию. После любой стрельбы буквально вылизывал автомат. Оказалось, амнистированный убийца. Привычка — вторая натура.
Примерно так же произошло с подзабытой всеми Ирой Фарион. Мне пришлось даже программы телевидения перелопатить, чтобы посмотреть её выступление. Позже, правда, выступление появилось в сети. Так что, кто интересуется, может посмотреть. Особенно полезно женщинам, поскольку Ирен лупанула про Восьмое марта.
«Исторический контекст этого праздника связан с протестом проституток, с которыми не рассчитались матросы. И эти проститутки вышли в Америке на демонстрацию, чтобы им вернули деньги за их мученический труд…»
Есть и ещё одно высказывание. Уже о выборах и кандидатах в президенты. Бывший народный депутат от фракции «Свобода» Фарион считает, что Украину может спасти только президент-националист.
"Только президент-националист сможет стать спасителем Украины, только такой президент не отбросит развитие страны лет на 50".
"Президентом Украины должен стать Руслан Кошулинский".
"Президентом Украины должен стать Руслан Кошулинский".
Я, кажется, стал понимать женщин. Понимать почему они такие… такие! От большого ума. Тут у природы недоработка. Умной женщине почти невозможно найти равного себе мужчину. У дурочки таких проблем нет. Все мужчины хороши.
Виноват же в моем прозрении наш Гидрант! Вы в курсе последних шоу Гидранта в субботу и воскресенье? В курсе его забега по весенним лужам от любящего электората? Такого позора для лидера страны я ещё не видел. Даже побег Януковича выглядел вполне логичным. Тут же...
Короче, надо срочно становиться дурачком, чтобы выбрать нового президента.
Ну и предпоследним делом, на закуску, просто подборка фото, сделанных на прошедших выходных. Пару (каюсь, не было меня там) взял из интернета. Для контраста, так скажем.
Понимаете в чем разница? На одних фото — Киев, на других — Київ.
В конце же опять серьезно о наболевшем. О Владимире Скачко. Он сейчас в больнице. Не выдержал организм 60-летнего человека прессинга власти. Может, оно и к лучшему. Может, так специально природой задумано, чтобы спасти человека.
Я тут по своим каналам узнал об условиях содержания в херсонской тюрьме. Прямо скажу, это убьет Скачко буквально за дни. Представьте себе камеру 5 на 6 метров. 16 кроватей, но 21 заключенный. Пятеро спят по очереди. Днем приходят ещё и гости из соседних камер. В картишки перекинуться, покурить. Телевизор не выключается совсем. Даже ночью можно на полную громкость послушать музыку.
Я не знаю, увидит ли Владимир эти заметки. Может, перескажут по местному "радио". Но хочу ещё раз сказать: Владимир, мы с вами. Держитесь. Фашизм скоро сам себя съест. Мы, ваши коллеги, этому процессу поспособствуем по мере сил.
А вам, уважаемые читатели, как всегда улыбок и радости в предстоящие дни. Что бы ни случилось, будем жить! Жить по-человечески!
- Автор:
- Таракан Околорадский
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