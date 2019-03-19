Записки Колорадского Таракана. Результаты выборов будут озвучены в День дурака

"Среди этих деталей — приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортеров, танков Т-72, зенитных ракетных комплексов, вертолетов и самолетов. Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам".

"Никакой связи с Аваковым. Все, что делается вокруг этого — не очень разумное повторение клише, которым администрация президента пыталась уничтожить каждый добровольческий батальон... Решили, что нашей темной стороной будет Аваков…

Полиция прикрывает Порошенко, как мать своего ребенка, в частности, в Черкассах репрессирует Нацкорпус, а связи почему-то не у Авакова с Порошенко, входящих в одну коалицию, а у меня. Это абсурд и ахинея".

«Исторический контекст этого праздника связан с протестом проституток, с которыми не рассчитались матросы. И эти проститутки вышли в Америке на демонстрацию, чтобы им вернули деньги за их мученический труд…»

"Только президент-националист сможет стать спасителем Украины, только такой президент не отбросит развитие страны лет на 50".

"Президентом Украины должен стать Руслан Кошулинский".