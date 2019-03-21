Снаряд, изменивший артиллерию
Артиллерию не зря называют богом войны, однако это ёмкое определение еще нужно было заслужить. До того как стать решающим аргументом воющих сторон, артиллерия прошла долгий путь развития. При этом речь идет не только о развитии самих артиллерийских систем, но и о развитии используемых артиллерийских боеприпасов.
Большим шагом вперед в повышении боевых возможностей артиллерии стало изобретение британского офицера Генри Шрапнеля. Он создал новый боеприпас, основным назначением которого была борьба с живой силой противника. Любопытно, что сам изобретатель не был свидетелем триумфа своего детища, но начало использования новых боеприпасов в боевых условиях он застал.
Генри Шрапнель стал создателем снаряда, который вывел артиллерию на новый уровень своего могущества. Благодаря шрапнели артиллерия получила возможность эффективно бороться с пехотой и конницей, находящейся на открытой местности и на значительном расстоянии от орудий. Шрапнель стала стальной смертью над полем боя, поражая войска в походных колоннах, в моменты перестроения и подготовки к атаке, на привалах. При этом одним из главных преимуществ была дальность использования боеприпасов, которую не могла обеспечить картечь.
Генри Шрапнель, которого уже потомки стали называть «убийцей пехоты и кавалерии», приступил к созданию нового артиллерийского боеприпаса в конце XIX века. Идея офицера британской армии заключалась в том, чтобы соединить в новом оружии – два вида уже известных снарядов – бомбу и картечь. Первый боеприпас представлял собой полое ядро, начиненное порохом, и обладающее запальной трубкой. Второй – представлял собой набор металлических поражающих элементов, которые помещались в мешок, либо на поздних этапах развития в картонную, металлическую упаковку цилиндрической формы. Идея Шрапнеля была в объединении поражающей способности двух этих боеприпасов, от бомбы он хотел заимствовать радиус поражения и мощность взрыва, а от картечи убойный эффект поражения открыто расположенной пехоты и конницы противника.
Местом рождения шрапнели можно назвать Гибралтар, куда лейтенант британской королевской артиллерии Генри Шрапнель получил назначение в 1787 году. Здесь изобретатель не просто нес службу, но и серьезно изучал опыт Большой осады Гибралтара (1779-1783 годы), главным образом применение противоборствующими сторонами артиллерии. Уже через полгода после прибытия в крепость лейтенант продемонстрировал командиру британского гарнизона свое детище. Датой первого эксперимента с использованием шрапнели считается 21 декабря 1787 года. В качестве орудия использовалась 8-дюймовая мортира, которую зарядили полым ядром, внутри которого помещалось примерно 200 мушкетных пуль и необходимый для взрыва порох. Стреляли из крепости в сторону моря с возвышенности высотой примерно в 180 метров над уровнем воды. Эксперимент был признан успешным, новый боеприпас разорвался примерно за полсекунды до встречи с водной поверхностью, вода буквально закипела от попадания сотен пуль. На присутствующих офицеров, в том числе генерал-майора О`Хара, испытания произвели хорошее впечатление, но взять реализацию проекта под свой личный патронаж командир гарнизона Гибралтара не решился.
В итоге в 1795 году Генри Шрапнель вернулся на Британские острова с идеями, результатами проведенных испытаний, но без самого боеприпаса и перспектив на его производство. Уже в звании капитана он не отказался от своей идеи и занялся «любимым делом изобретателей» – активной перепиской со всевозможными чиновниками. Продолжая совершенствовать новый боеприпас Генри Шрапнель подготовил несколько докладов в Комиссию артиллерийского совета. Здесь его бумаги лежали без движения несколько лет, после чего изобретателю пришел отказ в поддержке работ. Однако сдаваться Шрапнель не собирался и в буквальном смысле забрасывал комиссию своими посланиями и предложениями, все-таки артиллерийский офицер знал толк в проведении хорошей артподготовки. В итоге в июне 1803 года бюрократический британский монстр пал под атаками настойчивого офицера, на его послания был получен положительный отзыв. Несмотря на тот факт, что на тот момент не до конца была урегулирована проблема с преждевременной детонацией боеприпаса, результаты проведенных в Англии испытаний признавались удачными и обнадеживающими. Новый артиллерийский снаряд вошел в утвержденный перечень боеприпасов для британских полевых войск, а сам Генри Шрапнель 1 ноября 1803 года продвинулся по службе, получив звание майора артиллерии.
Предложенная офицером Генри Шрапнелем картечная граната была выполнена в виде полой прочной сферы, внутри которой располагался заряд пороха, а также пули. Главной особенностью предложенной изобретателем гранаты было отверстие в корпусе, в которое помещалась запальная трубка. Запальная трубка выполнялась из дерева и вмещала в себя некоторое количество пороха. Такая трубка служила одновременно замедлителем и запалом. При выстреле из орудия еще при нахождении в канале ствола в запальной трубке воспламенялся порох. Постепенно, пока снаряд летел к своей цели, порох прогорал, как только он выгорал весь, огонь подбирался к пороховому заряду, который располагался в полом корпусе самой гранаты, что вело к взрыву снаряда. Эффект от такого взрыва легко себе представить, он приводил к разрушению корпуса гранаты, который в виде осколков вместе с пулями разлетался в стороны, поражая пехоту и конницу неприятеля. Особенностью нового снаряда было то, что длину запальной трубки можно было регулировать самим артиллеристам еще до выстрела. Благодаря такому решению можно было с приемлемым на тот момент времени уровнем точности добиться взрыва гранаты в желаемое время и в желаемом месте.
Детище Генри Шрапнеля было впервые испытано в реальных боевых условиях 30 апреля 1804 года. Дебют нового снаряда пришелся на атаку на форт Новый Амстердам, расположенный на территории Голландской Гвианы (Суринам). Майор Уильям Уилсон, который в том бою руководил действиями английской артиллерии, позднее писал, что эффект от применения новых шрапнельных снарядов был потрясающим. Гарнизон Нового Амстердама решил капитулировать уже после второго залпа, голландцы были поражены тем, что они несут потери от попадания мушкетных пуль на столь большом удалении от противника. Здесь следует отметить, что гладкоствольные орудия той эпохи могли эффективно стрелять картечью на дальность 300-400 метров, в то время как ядра летели на расстояние до 1200 метров, это же было справедливо для гладкоствольных ружей, дальность стрельбы которых ограничивалась 300 метрами. В том же 1804 году Шрапнель был произведен в подполковники, в дальнейшем этот артиллерийский офицер и изобретатель успешно дослужился до звания генерал и даже получил денежное содержание от британского правительства в размере 1200 фунтов в год (очень серьезная на тот момент денежная сумма), что также свидетельствует о признании его заслуг. А шрапнель получала все большее распространение. В январе 1806 года новые боеприпасы несли смерть и ужас противникам англичан на юге Африки, где империя, над которой никогда не заходило солнце, восстанавливала свой контроль над Капской колонией, после новый снаряд использовался в Индии, а в июле 1806 года и в сражении при Майде. Новый артиллерийский боеприпас достаточно быстро занял свое место под солнцем и с каждым годом все чаще использовался в боях по всему миру.
Исконно британское изобретение со временем получило распространение в армиях всех стран. Одним из примеров удачного применения шрапнели является известная «атака легкой кавалерии» в годы Крымской войны 1853-1856 годов. Лучше всех ее в свое время описал свидетель сражения генерал французской армии Пьер Боске: «Это великолепно, но это не война: это безумие». С французским генералом можно лишь согласиться, атака английской бригады легкой кавалерии, которой командовал лорд Кардиган, вошла в историю. Данному событию были посвящены стихи, картины, а затем и фильмы. Сама атака под Балаклавой под огнем русской артиллерии, которая использовала шрапнель, и стрелков, расположившихся на господствующих над местностью высотах, стоила англичанам потери примерно половины личного состава бригады и еще большего количества лошадей.
Стоит отметить, что свой весомый вклад в совершенствование боеприпаса внесли именно российские артиллеристы. В Российской империи нашелся свой Генри Шрапнель, его место занял русский ученый-артиллерист Владимир Николаевич Шкларевич. После того как в армиях мира только начали появляться нарезные орудия Владимир Шкларевич представил новый тип снаряда – диафрагменную шрапнель с центральной трубкой и донной камерой, это произошло в 1871 году. Представленный боеприпас выглядел как корпус цилиндрической формы, диафрагмой (картонной перегородкой) он разделялся на два отсека. В донном отсеке снаряда Шкларевича помещался заряд взрывчатого вещества. В другом отсеке помещались пули шарообразной формы. По оси снаряда шла центральная трубка, которая наполнялась пиротехническим составом. На передней части снаряда помещалась головка с капсюлем. После выстрела из орудия происходил взрыв капсюля и воспламенение медленно горящего пиротехнического состава в продольной трубке. В полете огонь проходил трубку и доходил до порохового заряда в донном отсеке, что и приводило к взрыву снаряда. Происходящий взрыв толкал вперед по ходу полета снаряда диафрагму, а также находящиеся за ней пули, которые вылетали из снаряда. Новая схема, предложенная русским инженером, позволила использовать боеприпас в современной нарезной артиллерии. Был у нового снаряда и свой существенный плюс. Теперь при подрыве снаряда пули разлетались не равномерно во все стороны, как первоначально происходило при подрыве сферической гранаты конструкции Шрапнеля, а направленно вдоль оси полета артиллерийского снаряда с отклонением в сторону от нее. Такое решение повышало боевую эффективность артиллерийского огня при стрельбе шрапнелями.
У представленной конструкции был и существенный минус, но его быстро устранили. Первый снаряд Шкларевича предусматривал ведение огня лишь на заранее определенную дистанцию. Недостаток устранили уже в 1873 году, когда была создана трубка дистанционного подрыва нового боеприпаса с поворотным кольцом. Главное отличие заключалось в том, что теперь от капсюля до подрывного заряда огонь шел по пути, состоящему из трех частей. Одной частью, как и раньше, была центральная трубка, а два оставшихся участка представляли собой каналы с тем же пиротехническим составом, но расположенные в поворотных кольцах. Поворачивая данные кольца, артиллеристы могли изменять количество пиротехнического состава, обеспечивая подрыв шрапнели на необходимой во время боя дистанции. Тогда же в разговорной речи артиллерийских расчетов появились два термина: снаряд поставлен «на шрапнель», если необходимо было, чтобы он взорвался на большом расстоянии от орудия и «на картечь», если дистанционная трубка регулировалась на минимальное время горения. Третьим вариантом использования таких снарядов было положение «на удар», когда путь от капсюля до подрывного заряда перекрывался совсем. В таком положении снаряд взрывался только в момент встречи с препятствием.
Своего пика использование шрапнельных снарядов достигло к началу Первой мировой войны. Как отмечают специалисты, для полевой и горной артиллерии калибра 76 мм такие снаряды составляли абсолютное большинство боекомплекта. При этом шрапнель достаточно активно использовалась и артиллерийскими системами больших калибров. К примеру, в 76-мм снаряде помещалось порядка 260 пуль, а в 107-мм уже порядка 600. В случае удачного разрыва подобный смертельный рой свинца мог накрыть площадь 20-30 метров в ширину и до 150-200 метров в глубину – практически треть гектара. При удачном разрыве всего одна шрапнель могла покрыть участок большой дороги, по которому в колонне двигалась рота численностью 150-200 человек вместе со своими пулеметными двуколками.
Один из самых эффективных эпизодов использования шрапнельных снарядов пришелся на начало Первой мировой войны. 7 августа 1914 года капитан Ломбаль, командир 6-й батареи 42-го полка французской армии во время начавшегося боя вовремя сумел обнаружить на удалении пяти километров от расположения своих орудий немецкие войска, которые вышли из леса. По скоплению войск был открыт огонь шрапнельными снарядами из 75-мм орудий, 4 орудия его батареи сделали в сумме 16 выстрелов. Результат обстрела, который застал противника в момент перестройки из походного в боевые порядки, оказался для немцев катастрофическим. В результате артиллерийского удара 21-й прусский драгунский полк потерял только убитыми порядка 700 человек и примерно такое же количество подготовленных лошадей, после такого удара полк перестал быть боевой единицей.
Но уже к середине Первой мировой войны, когда стороны перешли к позиционным действиям и массированному применению артиллерии, а качество офицерского состава воющих сторон упало, начали проявляться минусы шрапнели. Среди основных недостатков выделяли:
— небольшое убойное действие сферических пуль шрапнели (обычно достаточно низкосортных), их могло остановить любое препятствие;
— бессилие против целей, укрывшихся в окопах, траншеях (при настильной траектории стрельбы), блиндажах и капонирах (при любой траектории);
— малую эффективность ведения огня на большую дальность при использовании слабо подготовленного офицерского состава, особенно резервистов;
— небольшое поражающее действие против материальной части противника, даже открыто расположенной.
— большую сложность и дороговизну подобных боеприпасов.
По этим причинам еще в ходе Первой мировой войны шрапнель постепенно была вытеснена осколочной гранатой, обладающей взрывателем мгновенного действия, которая не обладала перечисленными недостатками и к тому же отличалась большим психологическим воздействием на солдат противника. Постепенно количество шрапнелей в войсках снижалось, но даже в годы Второй мировой войны такие боеприпасы использовались достаточно массово, о чем вам могут рассказать поисковики, работающие на местах сражений. Да и само применение шрапнельных снарядов нашло свое отражение и в художественной литературе, к примеру, знаменитой повести «Волоколамское шоссе». Во второй половине XX века шрапнельный снаряд, бывший настоящей грозой пехоты на протяжении более века, практически перестал использоваться, но сами идеи, на которых базировалось данное оружие, пусть и в видоизмененном варианте продолжают использоваться и сегодня уже на новом уровне развития науки и технологий.
Источники информации:
https://fakel-history.ru
http://otvaga2004.ru
http://www.popadancev.net
http://www.battlefield.ru
https://russian.rt.com
Материалы из открытых источников
Большим шагом вперед в повышении боевых возможностей артиллерии стало изобретение британского офицера Генри Шрапнеля. Он создал новый боеприпас, основным назначением которого была борьба с живой силой противника. Любопытно, что сам изобретатель не был свидетелем триумфа своего детища, но начало использования новых боеприпасов в боевых условиях он застал.
Генри Шрапнель стал создателем снаряда, который вывел артиллерию на новый уровень своего могущества. Благодаря шрапнели артиллерия получила возможность эффективно бороться с пехотой и конницей, находящейся на открытой местности и на значительном расстоянии от орудий. Шрапнель стала стальной смертью над полем боя, поражая войска в походных колоннах, в моменты перестроения и подготовки к атаке, на привалах. При этом одним из главных преимуществ была дальность использования боеприпасов, которую не могла обеспечить картечь.
Генри Шрапнель
Генри Шрапнель, которого уже потомки стали называть «убийцей пехоты и кавалерии», приступил к созданию нового артиллерийского боеприпаса в конце XIX века. Идея офицера британской армии заключалась в том, чтобы соединить в новом оружии – два вида уже известных снарядов – бомбу и картечь. Первый боеприпас представлял собой полое ядро, начиненное порохом, и обладающее запальной трубкой. Второй – представлял собой набор металлических поражающих элементов, которые помещались в мешок, либо на поздних этапах развития в картонную, металлическую упаковку цилиндрической формы. Идея Шрапнеля была в объединении поражающей способности двух этих боеприпасов, от бомбы он хотел заимствовать радиус поражения и мощность взрыва, а от картечи убойный эффект поражения открыто расположенной пехоты и конницы противника.
Местом рождения шрапнели можно назвать Гибралтар, куда лейтенант британской королевской артиллерии Генри Шрапнель получил назначение в 1787 году. Здесь изобретатель не просто нес службу, но и серьезно изучал опыт Большой осады Гибралтара (1779-1783 годы), главным образом применение противоборствующими сторонами артиллерии. Уже через полгода после прибытия в крепость лейтенант продемонстрировал командиру британского гарнизона свое детище. Датой первого эксперимента с использованием шрапнели считается 21 декабря 1787 года. В качестве орудия использовалась 8-дюймовая мортира, которую зарядили полым ядром, внутри которого помещалось примерно 200 мушкетных пуль и необходимый для взрыва порох. Стреляли из крепости в сторону моря с возвышенности высотой примерно в 180 метров над уровнем воды. Эксперимент был признан успешным, новый боеприпас разорвался примерно за полсекунды до встречи с водной поверхностью, вода буквально закипела от попадания сотен пуль. На присутствующих офицеров, в том числе генерал-майора О`Хара, испытания произвели хорошее впечатление, но взять реализацию проекта под свой личный патронаж командир гарнизона Гибралтара не решился.
Картечная граната Шрапнеля
В итоге в 1795 году Генри Шрапнель вернулся на Британские острова с идеями, результатами проведенных испытаний, но без самого боеприпаса и перспектив на его производство. Уже в звании капитана он не отказался от своей идеи и занялся «любимым делом изобретателей» – активной перепиской со всевозможными чиновниками. Продолжая совершенствовать новый боеприпас Генри Шрапнель подготовил несколько докладов в Комиссию артиллерийского совета. Здесь его бумаги лежали без движения несколько лет, после чего изобретателю пришел отказ в поддержке работ. Однако сдаваться Шрапнель не собирался и в буквальном смысле забрасывал комиссию своими посланиями и предложениями, все-таки артиллерийский офицер знал толк в проведении хорошей артподготовки. В итоге в июне 1803 года бюрократический британский монстр пал под атаками настойчивого офицера, на его послания был получен положительный отзыв. Несмотря на тот факт, что на тот момент не до конца была урегулирована проблема с преждевременной детонацией боеприпаса, результаты проведенных в Англии испытаний признавались удачными и обнадеживающими. Новый артиллерийский снаряд вошел в утвержденный перечень боеприпасов для британских полевых войск, а сам Генри Шрапнель 1 ноября 1803 года продвинулся по службе, получив звание майора артиллерии.
Предложенная офицером Генри Шрапнелем картечная граната была выполнена в виде полой прочной сферы, внутри которой располагался заряд пороха, а также пули. Главной особенностью предложенной изобретателем гранаты было отверстие в корпусе, в которое помещалась запальная трубка. Запальная трубка выполнялась из дерева и вмещала в себя некоторое количество пороха. Такая трубка служила одновременно замедлителем и запалом. При выстреле из орудия еще при нахождении в канале ствола в запальной трубке воспламенялся порох. Постепенно, пока снаряд летел к своей цели, порох прогорал, как только он выгорал весь, огонь подбирался к пороховому заряду, который располагался в полом корпусе самой гранаты, что вело к взрыву снаряда. Эффект от такого взрыва легко себе представить, он приводил к разрушению корпуса гранаты, который в виде осколков вместе с пулями разлетался в стороны, поражая пехоту и конницу неприятеля. Особенностью нового снаряда было то, что длину запальной трубки можно было регулировать самим артиллеристам еще до выстрела. Благодаря такому решению можно было с приемлемым на тот момент времени уровнем точности добиться взрыва гранаты в желаемое время и в желаемом месте.
Атака бригады легкой кавалерии под огнем русской артиллерии
Детище Генри Шрапнеля было впервые испытано в реальных боевых условиях 30 апреля 1804 года. Дебют нового снаряда пришелся на атаку на форт Новый Амстердам, расположенный на территории Голландской Гвианы (Суринам). Майор Уильям Уилсон, который в том бою руководил действиями английской артиллерии, позднее писал, что эффект от применения новых шрапнельных снарядов был потрясающим. Гарнизон Нового Амстердама решил капитулировать уже после второго залпа, голландцы были поражены тем, что они несут потери от попадания мушкетных пуль на столь большом удалении от противника. Здесь следует отметить, что гладкоствольные орудия той эпохи могли эффективно стрелять картечью на дальность 300-400 метров, в то время как ядра летели на расстояние до 1200 метров, это же было справедливо для гладкоствольных ружей, дальность стрельбы которых ограничивалась 300 метрами. В том же 1804 году Шрапнель был произведен в подполковники, в дальнейшем этот артиллерийский офицер и изобретатель успешно дослужился до звания генерал и даже получил денежное содержание от британского правительства в размере 1200 фунтов в год (очень серьезная на тот момент денежная сумма), что также свидетельствует о признании его заслуг. А шрапнель получала все большее распространение. В январе 1806 года новые боеприпасы несли смерть и ужас противникам англичан на юге Африки, где империя, над которой никогда не заходило солнце, восстанавливала свой контроль над Капской колонией, после новый снаряд использовался в Индии, а в июле 1806 года и в сражении при Майде. Новый артиллерийский боеприпас достаточно быстро занял свое место под солнцем и с каждым годом все чаще использовался в боях по всему миру.
Исконно британское изобретение со временем получило распространение в армиях всех стран. Одним из примеров удачного применения шрапнели является известная «атака легкой кавалерии» в годы Крымской войны 1853-1856 годов. Лучше всех ее в свое время описал свидетель сражения генерал французской армии Пьер Боске: «Это великолепно, но это не война: это безумие». С французским генералом можно лишь согласиться, атака английской бригады легкой кавалерии, которой командовал лорд Кардиган, вошла в историю. Данному событию были посвящены стихи, картины, а затем и фильмы. Сама атака под Балаклавой под огнем русской артиллерии, которая использовала шрапнель, и стрелков, расположившихся на господствующих над местностью высотах, стоила англичанам потери примерно половины личного состава бригады и еще большего количества лошадей.
Снаряд с диафрагменной шрапнелью
Стоит отметить, что свой весомый вклад в совершенствование боеприпаса внесли именно российские артиллеристы. В Российской империи нашелся свой Генри Шрапнель, его место занял русский ученый-артиллерист Владимир Николаевич Шкларевич. После того как в армиях мира только начали появляться нарезные орудия Владимир Шкларевич представил новый тип снаряда – диафрагменную шрапнель с центральной трубкой и донной камерой, это произошло в 1871 году. Представленный боеприпас выглядел как корпус цилиндрической формы, диафрагмой (картонной перегородкой) он разделялся на два отсека. В донном отсеке снаряда Шкларевича помещался заряд взрывчатого вещества. В другом отсеке помещались пули шарообразной формы. По оси снаряда шла центральная трубка, которая наполнялась пиротехническим составом. На передней части снаряда помещалась головка с капсюлем. После выстрела из орудия происходил взрыв капсюля и воспламенение медленно горящего пиротехнического состава в продольной трубке. В полете огонь проходил трубку и доходил до порохового заряда в донном отсеке, что и приводило к взрыву снаряда. Происходящий взрыв толкал вперед по ходу полета снаряда диафрагму, а также находящиеся за ней пули, которые вылетали из снаряда. Новая схема, предложенная русским инженером, позволила использовать боеприпас в современной нарезной артиллерии. Был у нового снаряда и свой существенный плюс. Теперь при подрыве снаряда пули разлетались не равномерно во все стороны, как первоначально происходило при подрыве сферической гранаты конструкции Шрапнеля, а направленно вдоль оси полета артиллерийского снаряда с отклонением в сторону от нее. Такое решение повышало боевую эффективность артиллерийского огня при стрельбе шрапнелями.
У представленной конструкции был и существенный минус, но его быстро устранили. Первый снаряд Шкларевича предусматривал ведение огня лишь на заранее определенную дистанцию. Недостаток устранили уже в 1873 году, когда была создана трубка дистанционного подрыва нового боеприпаса с поворотным кольцом. Главное отличие заключалось в том, что теперь от капсюля до подрывного заряда огонь шел по пути, состоящему из трех частей. Одной частью, как и раньше, была центральная трубка, а два оставшихся участка представляли собой каналы с тем же пиротехническим составом, но расположенные в поворотных кольцах. Поворачивая данные кольца, артиллеристы могли изменять количество пиротехнического состава, обеспечивая подрыв шрапнели на необходимой во время боя дистанции. Тогда же в разговорной речи артиллерийских расчетов появились два термина: снаряд поставлен «на шрапнель», если необходимо было, чтобы он взорвался на большом расстоянии от орудия и «на картечь», если дистанционная трубка регулировалась на минимальное время горения. Третьим вариантом использования таких снарядов было положение «на удар», когда путь от капсюля до подрывного заряда перекрывался совсем. В таком положении снаряд взрывался только в момент встречи с препятствием.
Своего пика использование шрапнельных снарядов достигло к началу Первой мировой войны. Как отмечают специалисты, для полевой и горной артиллерии калибра 76 мм такие снаряды составляли абсолютное большинство боекомплекта. При этом шрапнель достаточно активно использовалась и артиллерийскими системами больших калибров. К примеру, в 76-мм снаряде помещалось порядка 260 пуль, а в 107-мм уже порядка 600. В случае удачного разрыва подобный смертельный рой свинца мог накрыть площадь 20-30 метров в ширину и до 150-200 метров в глубину – практически треть гектара. При удачном разрыве всего одна шрапнель могла покрыть участок большой дороги, по которому в колонне двигалась рота численностью 150-200 человек вместе со своими пулеметными двуколками.
Один из самых эффективных эпизодов использования шрапнельных снарядов пришелся на начало Первой мировой войны. 7 августа 1914 года капитан Ломбаль, командир 6-й батареи 42-го полка французской армии во время начавшегося боя вовремя сумел обнаружить на удалении пяти километров от расположения своих орудий немецкие войска, которые вышли из леса. По скоплению войск был открыт огонь шрапнельными снарядами из 75-мм орудий, 4 орудия его батареи сделали в сумме 16 выстрелов. Результат обстрела, который застал противника в момент перестройки из походного в боевые порядки, оказался для немцев катастрофическим. В результате артиллерийского удара 21-й прусский драгунский полк потерял только убитыми порядка 700 человек и примерно такое же количество подготовленных лошадей, после такого удара полк перестал быть боевой единицей.
Бой в годы Первой мировой войны
Но уже к середине Первой мировой войны, когда стороны перешли к позиционным действиям и массированному применению артиллерии, а качество офицерского состава воющих сторон упало, начали проявляться минусы шрапнели. Среди основных недостатков выделяли:
— небольшое убойное действие сферических пуль шрапнели (обычно достаточно низкосортных), их могло остановить любое препятствие;
— бессилие против целей, укрывшихся в окопах, траншеях (при настильной траектории стрельбы), блиндажах и капонирах (при любой траектории);
— малую эффективность ведения огня на большую дальность при использовании слабо подготовленного офицерского состава, особенно резервистов;
— небольшое поражающее действие против материальной части противника, даже открыто расположенной.
— большую сложность и дороговизну подобных боеприпасов.
По этим причинам еще в ходе Первой мировой войны шрапнель постепенно была вытеснена осколочной гранатой, обладающей взрывателем мгновенного действия, которая не обладала перечисленными недостатками и к тому же отличалась большим психологическим воздействием на солдат противника. Постепенно количество шрапнелей в войсках снижалось, но даже в годы Второй мировой войны такие боеприпасы использовались достаточно массово, о чем вам могут рассказать поисковики, работающие на местах сражений. Да и само применение шрапнельных снарядов нашло свое отражение и в художественной литературе, к примеру, знаменитой повести «Волоколамское шоссе». Во второй половине XX века шрапнельный снаряд, бывший настоящей грозой пехоты на протяжении более века, практически перестал использоваться, но сами идеи, на которых базировалось данное оружие, пусть и в видоизмененном варианте продолжают использоваться и сегодня уже на новом уровне развития науки и технологий.
Источники информации:
https://fakel-history.ru
http://otvaga2004.ru
http://www.popadancev.net
http://www.battlefield.ru
https://russian.rt.com
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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