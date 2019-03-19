Ярославль в огне. На что способна сотня заговорщиков без винтовок

Александр Перхуров в 1922 году. После неудачи восстания он прорвется в Казань, вступит в армию Колчака, но будет пленен недалеко от Байкала в 1920 году. Расстреляют Перхурова в Ярославле – том самом городе, в разрушении которого есть и его вина

Колокольня Успенского собора после обстрела