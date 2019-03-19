Перегрузка мозга. Шок для митингующих?

Средняя величина акустического давления на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не более 135 дБ.

Величина освещенности относительно оси светового потока в непрерывном режиме на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не менее 20 000 лк.

Максимальная величина плотности потока мощности лазерного излучения 1-го канала – длина волны λ=532 нм (зеленый цвет) на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не более 43 мВт/см2

Максимальная величина плотности потока мощности лазерного излучения 2-го канала – длина волны λ=635 нм (красный цвет) на расстоянии 10,0 ± 0,5 м – не более 90 мВт/см2.

Когда пять лет назад «мирные протэстувальники» плясали на площадях Киева и организованными отрядами атаковали подразделения украинской полиции, казалось, что остановить разгул «гидности» можно только с помощью жестких силовых методов. То есть, говоря простым русским языком, нужно было стрелять. А стрелять никто не хотел – ни сами полицейские, ни их непосредственное начальство, ни руководство страны. На стрельбу решились только те, кто организовал расстрел так называемой «небесной сотни», но это уже отдельный разговор.Кризис в Киеве, более известный нам как события на Майдане, со всей очевидностью обнажил одну проблему: власть довольно сильно ограничена в использовании силовых методов при разгоне разного рода демонстраций. С одной стороны, это даже неплохо: люди должны иметь право выразить свое несогласие с действиями власти, и, если проведение митингов и протестов зарегулировано сотней статей и десятком согласований, очевидно, что загнанная внутрь проблема рано или поздно прорвется наружу в виде именно стихийных выступлений.А с другой стороны, подобные выступления слишком часто (особенно в последнее время) становятся мощнейшим диверсионным оружием разных закулисных манипуляторов, пекущихся отнюдь не о свободе волеизъявления масс, а о вещах гораздо более прагматичных и даже циничных. И это диверсионное оружие может иметь такой эффект, что соображения гуманизма требуют как раз не смиренного наблюдения за происходящим, а как можно более жесткого и последовательного подавления протестов.Хотя мы не наблюдаем в современной России столь острых проявлений протестной активности, как это было в Киеве и других столицах, переживших «цветные революции», очевидно, что соответствующая работа ведется и против нашей страны. И её нельзя назвать совсем уж безуспешной – экономические сложности с каждым годом бьют по популярности действующего президента страны, да и его «соратники» дают слишком много поводов для неприятия власти и используемых ею методов управления. А значит, забурлить может и на наших площадях, и хорошо, если все будет проходить достаточно мирно.Но если «что-то пойдет не так»? Готовы ли наши силовики действовать в случае настоящего обострения ситуации? Вопрос не так уж прост, и комплексно мы на него ответить, конечно, не сможем. Да и слишком много в таком случае зависит от того, кем эти силовики будут себя ощущать – «государевыми людьми» или частью обманутого народа. Но, тем не менее, есть некоторые свидетельства того, что наша полиция к подобным событиям подготовлена чуть-чуть лучше своих киевских коллег.В прошлом году Росгвардия провела тендерную закупку двух автомобилей, оснащенных системами комплексного нелетального воздействия (СКНВ). Это фургоны на базе всем известных «Газелей», вооруженные мощными системами направленного акустического и светового воздействия. По данным, которые удалось найти в открытых источниках, СКНВ имеет следующие характеристики:Для сравнения: мощность сирены пожарного автомобиля составляет примерно 80-90 дБ. А при мощности звука в 140 дБ слушатель может получить травму внутреннего уха. Светошумовая граната близко к точке разрыва создает акустический сигнал мощностью 170-180 дБ. Поэтому 135 дБ – значение действительно пороговое, максимально приближенное к предельно допустимым значениям, за которыми уже наступают как минимум травматические последствия для пострадавшего.Помимо звука, СКНВ использует световые и лазерные сигналы, воздействующие на сетчатку глаза. Мощность их также является пороговой, близкой к критическим значениям для человеческого глаза. Но разработчики отдельно уточняют, что основной целью является не ослепление (пусть даже частичное и временное) человека, а своеобразная перегрузка мозга, который под совокупным одновременным действием всех сигналов несколько минут находится в шоковом состоянии и перестает адекватно реагировать на происходящее.Дальность действия установок невелика: эффективное подавление осуществляется на дистанции примерно 10 метров. Этого мало, чтобы использовать данную систему как оружие, но вполне достаточно, чтобы подавить толпу агрессивных «протестувальников» и спокойно их всех «упаковать» для отправки в ближайшее отделение полиции.Правда, руководство Росгвардии ещё в момент закупки этих систем выступило с отдельным разъяснением, согласно которому данные интересные автомобили предназначаются не для разгона демонстраций, а для проведения контртеррористических операций. Наверное, кто-то этому поверил, но вопросы все-таки остались.Самый первый и базовый вопрос: а когда это у нас Росгвардия стала ответственной за проведение контртеррористических операций? Этим у нас занимается ФСБ, помогает ей МВД, а участие Росгвардии сводится к обеспечению порядка на внешнем периметре оцепления, обеспечению запрета доступа, фильтрации входящих-выходящих и так далее. Да, чисто теоретически мы можем допустить катастрофу, сравнимую, например, с терактом на Дубровке, когда в руках террористов оказались одновременно сотни заложников, при которой сотни родственников пострадавших могут попытаться прорвать оцепление и тем самым ещё больше осложнить ситуацию. Но как-то даже не хочется думать о том, что против них могут применить подобные спецсредства. Тут бы на психологов тратиться, а не на машины со средствами нелетального воздействия…Крайне сомнительно выглядит и возможное применение подобных автомобилей при проведении КТО где-нибудь в Дагестане или Чечне. Ну, хотя бы потому, что там террористы неплохо вооружены, и просто при попытке подъехать к позициям боевиков из «Газели» сделают дуршлаг. Опять-таки, в теории мы можем смоделировать ситуацию, когда их применение станет возможным: например, несколько боевиков забаррикадировались в частном доме, к которому есть защищенный подъезд. Но и в этом случае мы с вами прекрасно понимаем, кто будет осуществлять операцию. И вопрос «а при чем тут Росгвардия?» все равно остается актуальным.Все становится на свои места только в том случае, если мы все-таки не поверим официальным представителям Росгвардии и придем к выводу, что СКНВ закуплены именно в расчете на подавление возможных протестов где-нибудь в Москве. И это, наверное, неплохо: применение их в каждом конкретном случае является вопросом чести и совести офицера, отдающего подобный приказ, но готовыми мы должны быть ко всему.Поэтому пусть будут, если это хоть немного подстрахует нас от возвращения времен Ельцина и его подельников.