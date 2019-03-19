«Летучий голландец» по-американски

Концепт надводного беспилотника от DARPA

Возможный дизайн-концепт среднего надводного беспилотника

Беспилотник Sea Hunter («Морской охотник»)

Источники информации:

https://www.defensenews.com

http://www.thedrive.com

https://nplus1.ru

https://regnum.ru

В последние годы беспилотные технологии уже никого не могут удивить. На дороги вышли первые беспилотные автомобили, к примеру, модели американской компании Tesla. Во многих странах готовятся беспилотные модели общественного транспорта. В 2019 году РЖД собирается провести тестирование беспилотного поезда на Московском центральном кольце (МЦК), а в Германии в сентябре 2018 года испытали беспилотный трамвай. При этом беспилотные технологии опускаются и на бытовой уровень, проникая в наши квартиры, достаточно простой пример – робот-пылесос.Как и многие другие современные технологии, они входят в нашу повседневную жизнь из военной сферы. Армии многих стран давно и достаточно успешно используют различные беспилотные системы. Наиболее известный и массово представленный пример – беспилотные летательные аппараты, которые меняют картину современного боя. И речь здесь идет даже не о крупных моделях ударных беспилотников, а о наиболее простых небольших разведывательных аппаратах, которые многократно повышают осведомленность частей и подразделений о складывающейся в районе боевых действий обстановке, позволяя в режиме реального времени контролировать перемещения живой силы и техники противника и корректировать артиллерийский огонь. Большое распространение в современных армиях и полиции получили также беспилотные роботы-саперы. В последние годы появляется все больше информации и о создании различных беспилотников морского базирования не только надводных, но и подводных. Самый известный сейчас пример, который на слуху у граждан России – подводный беспилотник «Посейдон».Достаточно обширная программа создания морских беспилотников есть и в США, при этом речь идет о создании как надводных, так и подводных беспилотных аппаратов. И здесь невольно вспоминается легенда о Летучем голландце, которая имеет массу различных версий. В общих чертах Летучий голландец – это собирательный образ парусного корабля-призрака, который по-прежнему находится в плавании, но уже лишен экипажа. В современных реалиях данная легенда становится вполне себе явью, так как морские беспилотники могут обходиться без матросов и помощи «проклятой команды», при этом они не вселяют ни в кого ужас, но притягивают к себе внимание высшего флотского руководства вероятных стран-противников.В середине марта 2019 года в средствах массовой информации появились новые сведения об американской программе по созданию больших роботизированных надводных кораблей. Завесу тайны над американскими военными проектами развеяла публикация оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, сообщает американское авторитетное издание Defense News. Так выяснилось, что ВМС США запросили 400 миллионов долларов, которые планируется потратить на разработку и постройку двух больших роботизированных безэкипажных надводных кораблей. В будущем до конца 2025 года данный заказ может быть увеличен до 10 беспилотных кораблей. Всего в это направление ВМС США готовы вложить в ближайшие пять лет 2,7 миллиарда долларов.В издании отмечают, что проект, над которым работает Управление стратегических исследований Пентагона, получает значительную поддержку со стороны американских ВМС. В перспективе он может завершиться созданием первого на планете большого беспилотного боевого корабля, носителя различных вооружений. Основной же целью Управления стратегических исследований при Минобороны США является добавление новых качественных улучшений в уже существующие вооружения и боевую технику. Главными проектами управления до недавнего времени были рой ударных БПЛА и вариант трансформации ЗУР корабельного базирования SM-6 в противокорабельную ракету большой дальности. При этом какие-то разработки в области создания беспилотных надводных кораблей были гораздо менее известны.Как считают журналисты Defense News, проектирование и постройка новых беспилотных надводных кораблей будет вестись в рамках проекта Large Unmanned Surface Vessel или сокращенно LUSV (большой безэкипажный надводный корабль). В свою очередь основой для реализации нового амбициозного проекта могут послужить те наработки, которые американские военные уже получили, реализуя проект Overlord (Повелитель), первая информация о котором в открытом доступе появилась только в 2017 году. В рамках проекта Overlord американские военные рассчитывают создать беспилотный боевой корабль, который будет по функциональной составляющей равен более крупным кораблям с экипажем. Корабль-беспилотник должен будет самостоятельно определять маршрут следования, выполнять все международные правила судоходства, поддерживать связь с другими судами в составе группы (как с экипажами, так и без экипажей), делая все это при минимально возможном взаимодействии с людьми.Согласно информации о проекте Overlord, представленной в 2017 году, речь шла о создании средних и больших по водоизмещению надводных беспилотников, которые могли бы достаточно долгое время функционировать в море без вмешательства и обслуживания со стороны людей. Тогда же оговаривалось, что корабли должны нести на борту не мене 40 тонн полезной нагрузки. Мореходность кораблей должна была составить – до 5 баллов (высота волны 2,5-4 метра), автономность плавания вдали от родных берегов – до 90 суток. При этом дальность плавания кораблей-беспилотников должна была составить не менее 4500 морских миль. При этом программа изначально разрабатывается под возможную интеграцию и испытания разных наборов полезной нагрузки: средства РЭБ, средства для ударов по наземным целям, средства противокорабельной борьбы. Сообщается, что новый представленный проект LUSV сохраняет обозначенные требования, но будущие серийные корабли-роботы их явно превзойдут.Известно, что процесс создания безэкипажных кораблей пройдет в два этапа. На первом продолжительностью один год будет осуществляться сбор предложений от различных американских судостроительных компаний, на втором этапе – выбор самых перспективных проектов. Известно также, что разработки второго этапа будут вестись под грифом секретно. В то же время контр-адмирал Рэнди Критс, который присутствовал при представлении проекта бюджета ВМС на 2020 финансовый год, рассказал представителям СМИ, что американские большие беспилотные надводные корабли станут составной частью так называемого «призрачного флота» (ghost fleet). По его словам, в законченном виде корабли класса LUSV должны будут иметь длину около 200-300 футов (от 61 до 91 метра) и водоизмещение примерно в треть от перспективного американского фрегата FFG (X). Так как водоизмещение данных фрегатов известно и оценивается в 6000 тонн, можно говорить о том, что будущие большие безэкипажные надводные корабли будут иметь водоизмещение до 2000 тонн, что приравнивает их к классу современных корветов.В Пентагоне создание большого количества беспилотных кораблей различных классов и назначения рассматривают как один из вариантов развития ВМС страны. Считается, что подобные беспилотники смогут решить вопрос со значительным наращиванием возможностей флота США на фоне постепенного роста боевых возможностей флотов КНР и России. Помимо этого, в американском оборонном ведомстве уверены, что постройка безэкипажных кораблей позволит снизить расходы на содержание флота. Ранее уже говорилось о том, что ВМС США рассчитывают в перспективе получить беспилотные корабли четырех разных классов. По мнению американских адмиралов, это позволит на практике реализовать концепцию рассредоточенных морских операций (DMO – Distributed Maritime Operations). Считается, что концепция поможет США сдерживать растущее влияние Пекина в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях за счет рассредоточения большого количества ударных надводных кораблей американского флота, в том числе и беспилотных, в разных точках мирового океана, что повлечет за собой распыление средств наблюдения и разведки со стороны Китай и предоставит американскому флоту возможность для нанесения наступательных ударов.Успешные проекты создания надводных беспилотных кораблей в США уже имеются. В ноябре прошлого года Тихоокеанский флот США рассказал о том, что в базу флота Пёрл-Харбор прибыл морской надводный беспилотник Sea Hunter (Морской Охотник). Представители американских ВМС подчеркивали тот факт, что прибытие беспилотного корабля в Пёрл-Харбор живое доказательство того, что такие суда без экипажа на борту в состоянии совершать в открытом океане переходы длиной в тысячи миль и могут находиться в море месяцами. Именно надводный беспилотник «Морской охотник» стал первым кораблем подобного класса в составе ВМС США. Известно, что ранее новая разработка уже взаимодействовала с подлодками, эсминцами, крейсерами и авианосцами американского флота. Это происходило в рамках учений Trident Warrior в 2017 и 2018 годах.По своей конструкции демонстрировавшийся аппарат представляет собой классический тримаран, подобная конструкция позволяет добиваться повышенных мореходных качеств и устойчивости. Длина корпуса Sea Hunter составляет 40 метров, максимальная скорость хода 27 узлов (50 км/ч). Корабль рассматривается американским флотским командованием, как своеобразный трамплин к будущему переходу на беспилотные надводные корабли среднего водоизмещения (MUSV). Основное предназначение корабля на данном этапе – противолодочные действия. Стоимость новинки оценивали в 23 миллиона долларов, что существенно меньше стоимости обыкновенного боевого корабля с подготовленным экипажем. На морской шахматной доске американские стратеги в будущем собираются разместить как можно больше подобных «пешек», а также более мелких морских беспилотников.