Украинскому президенту пришлось объяснять свои слова о «возвращении Крыма под контроль Киева без каких-либо условий после президентских выборов». В эфире телеканала ICTV Порошенко представил свою «программу по возращению Крымского полуострова».Программа (план), как было отмечено в эфире украинского ТВ, военных методов не предполагает.По словам Петра Порошенко, его план содержит много компонентов. Первым из таких компонентов украинский президент назвал продолжение санкционного давления на Россию с расширением пакета санкций.Также президент Украины, который собирается остаться в своём нынешнем кресле на второй срок, заявил, что собирается продвигать «азовский пакет», который подразумевает «свободное судоходство» через Керченский пролив и «деоккупацию Крыма». Ещё одним пунктом своей программы Порошенко назвал усилия по развёртыванию судебных процессов против России, включая процессы через Организацию Объединённых Наций.В таком случае г-ну Порошенко стоило бы начать с самого себя, ведь именно он нарушил базовый принцип о сменяемости власти в стране, оказавшись на посту президента после осуществления государственного антиконституционного переворота.Порошенко отметил, что собирается (после выборов, конечно же...) инициировать переговоры по вводу на Донбасс международных миротворцев.А ещё Порошенко прокомментировал высказывание Владимира Путина о том, что с ним (с Порошенко) "каши не сваришь". По словам пока ещё действующего украинского президента, с президентом России он не собирается варить кашу, есть её и "бегать на рыбалку как некоторые (украинские) кандидаты".