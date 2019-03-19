День моряка-подводника. От "Форели" до АПРК нового поколения
Сегодня, 19 марта, в Военно-морском флоте России отмечают День моряка-подводника. Подводный флот Отечества имеет богатейшую и славную историю. Сегодня эта история перевернула 113 страниц-лет, начавшись ещё во времена Российской империи. По указу императора Николая II в марте 1906 года на флоте было утверждено создание отряда подводного плавания, а все подводные аппараты выделялись в отдельный класс, который и получил название подводных лодок.
Однако сами подводные лодки на флоте России появились раньше 1906 года. Первый отряд ПЛ был сформирован на Дальнем Востоке в годы Русско-японской войны (1904-1905 годы). Командовал отрядом лейтенант Александр Плотто. Само появление подводных лодок в строю Русского императорского флота имело в первую очередь сильный психологический эффект. Причём эффект этот был произведён на японцев, которые, узнав о появлении у русских ПЛ, отказались от проведения операции в районе Владивостока, которую на тот момент вынашивали.
Первой подводной лодкой Русского императорского флота считается «Форель», которая была доставлена во Владивосток в сентябре 1904 года. Лодка имела массу около 16 тонн, и транспортировали её на тихоокеанское побережье по железной дороге. Буквально через несколько дней после прибытия «Форель» уже вошла в состав сформированной СВФ (Сибирской военной флотилии).
Впоследствии подводные силы у России появились и на Балтике, где главной базой стал порт Либава (сегодня это латвийская Лиепая). Произошло это 108 лет назад.
За эти годы российский подводный флот претерпел огромные изменения. Подводные лодки и крейсеры являются одной из основ военного паритета в мире. Создаются новейшие образцы, которые будут оснащаться передовыми вооружениями, такими как стратегический подводный беспилотник «Посейдон». Первой ПЛ, которая получит такой аппарат на вооружение, станет субмарина ВМФ РФ «Белгород».
Подводный флот России защищает российские морские рубежи, а также ведёт патрулирование дальних вод Мирового океана. Это ещё и мощнейший фактор сдерживания потенциального противника от тех шагов, которые могут угрожать российскому суверенитету.
«Военное обозрение» поздравляет моряков-подводников и ветеранов подводного флота ВМФ РФ (СССР) с праздником!
Однако сами подводные лодки на флоте России появились раньше 1906 года. Первый отряд ПЛ был сформирован на Дальнем Востоке в годы Русско-японской войны (1904-1905 годы). Командовал отрядом лейтенант Александр Плотто. Само появление подводных лодок в строю Русского императорского флота имело в первую очередь сильный психологический эффект. Причём эффект этот был произведён на японцев, которые, узнав о появлении у русских ПЛ, отказались от проведения операции в районе Владивостока, которую на тот момент вынашивали.
Первой подводной лодкой Русского императорского флота считается «Форель», которая была доставлена во Владивосток в сентябре 1904 года. Лодка имела массу около 16 тонн, и транспортировали её на тихоокеанское побережье по железной дороге. Буквально через несколько дней после прибытия «Форель» уже вошла в состав сформированной СВФ (Сибирской военной флотилии).
ПЛ "Форель". Снимок 1907 года
Впоследствии подводные силы у России появились и на Балтике, где главной базой стал порт Либава (сегодня это латвийская Лиепая). Произошло это 108 лет назад.
За эти годы российский подводный флот претерпел огромные изменения. Подводные лодки и крейсеры являются одной из основ военного паритета в мире. Создаются новейшие образцы, которые будут оснащаться передовыми вооружениями, такими как стратегический подводный беспилотник «Посейдон». Первой ПЛ, которая получит такой аппарат на вооружение, станет субмарина ВМФ РФ «Белгород».
Подводный флот России защищает российские морские рубежи, а также ведёт патрулирование дальних вод Мирового океана. Это ещё и мощнейший фактор сдерживания потенциального противника от тех шагов, которые могут угрожать российскому суверенитету.
«Военное обозрение» поздравляет моряков-подводников и ветеранов подводного флота ВМФ РФ (СССР) с праздником!
- Использованы фотографии:
- "Старый Владивосток", Минобороны
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