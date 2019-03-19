В Индии прокомментировали статью NI о российских Су-57

Такой крупный инвестор, как Индия, может оказаться жизненно важным для финансовой поддержки платформы Су-57 на десятилетия вперед.

Для России Су-57 станет по-настоящему флагманским истребителем, если пойдёт в крупную серию. Причём серия должна производиться в формате быстрого и доступного процесса.

Не с такими двигателями. Компоновка этого двигателя такая, что она становится своего рода открытой целью для радара противника.

Россияне заказывают буквально единицы этих истребителей в 2019 и 2020 годах. Они это делают с той целью, чтобы сохранить костяк команды на производственной линии в надежде найти покупателей.