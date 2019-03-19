Эксперт назвал "Сайгу-АК12" хорошим оружием для карликов

Это говорит о том, чтобы, когда мы используем какую-то преграду (опору) для стрельбы в спорте или на войне, у нас непосредственные колебания не пошли на ствол.

Концерн «Калашников» публикует видео, на котором демонстрируется тестирование такого стрелкового оружия как «Сайга-АК12». На полигоне под Оренбургом осуществлялись тестовые стрельбы предсерийного образца упомянутой модели оружия.При внешнем осмотре новой «Сайги» эксперт отмечает эргономичную ручку, более прочную крышку, небольшие изменения по прикладу и нюансы в расположении прицельных приспособлений.Обсуждается и вариант с «вывешенным» цевьём. Эксперт в спортивной стрельбе отмечает, что, на его взгляд, вывешенность цевья важнее вывешенности ствола.Из ролика:Эксперт также отмечает, что новая «Сайга-АК12» - «плохое оружие для длинных (высоких) людей и хорошее оружие для карликов» - из-за расположения прицельного приспособления.В ролике продемонстрированы различные виды стрельбы из новой предсерийной «Сайги», включая вариант стрельбы на 100 м. При этом тестируется стрелковое оружие на различных патронах (патронах различных производителей), что вносит свои коррективы в процесс и результаты стрельбы по мишеням.