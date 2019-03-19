Эксперт назвал "Сайгу-АК12" хорошим оружием для карликов
Концерн «Калашников» публикует видео, на котором демонстрируется тестирование такого стрелкового оружия как «Сайга-АК12». На полигоне под Оренбургом осуществлялись тестовые стрельбы предсерийного образца упомянутой модели оружия.
При внешнем осмотре новой «Сайги» эксперт отмечает эргономичную ручку, более прочную крышку, небольшие изменения по прикладу и нюансы в расположении прицельных приспособлений.
Обсуждается и вариант с «вывешенным» цевьём. Эксперт в спортивной стрельбе отмечает, что, на его взгляд, вывешенность цевья важнее вывешенности ствола.
Из ролика:
Эксперт также отмечает, что новая «Сайга-АК12» - «плохое оружие для длинных (высоких) людей и хорошее оружие для карликов» - из-за расположения прицельного приспособления.
В ролике продемонстрированы различные виды стрельбы из новой предсерийной «Сайги», включая вариант стрельбы на 100 м. При этом тестируется стрелковое оружие на различных патронах (патронах различных производителей), что вносит свои коррективы в процесс и результаты стрельбы по мишеням.
При внешнем осмотре новой «Сайги» эксперт отмечает эргономичную ручку, более прочную крышку, небольшие изменения по прикладу и нюансы в расположении прицельных приспособлений.
Обсуждается и вариант с «вывешенным» цевьём. Эксперт в спортивной стрельбе отмечает, что, на его взгляд, вывешенность цевья важнее вывешенности ствола.
Из ролика:
Это говорит о том, чтобы, когда мы используем какую-то преграду (опору) для стрельбы в спорте или на войне, у нас непосредственные колебания не пошли на ствол.
Эксперт также отмечает, что новая «Сайга-АК12» - «плохое оружие для длинных (высоких) людей и хорошее оружие для карликов» - из-за расположения прицельного приспособления.
В ролике продемонстрированы различные виды стрельбы из новой предсерийной «Сайги», включая вариант стрельбы на 100 м. При этом тестируется стрелковое оружие на различных патронах (патронах различных производителей), что вносит свои коррективы в процесс и результаты стрельбы по мишеням.
- Использованы фотографии:
- Концерн «Калашников»
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