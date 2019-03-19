У Израиля возникла проблема с новыми подвесными баками F-35A: нет покрытия стелс

Израиль внёс определённого рода изменения в конструкцию самолётов F-35A американского производства. Теперь, как сообщается, усовершенствованные израильские самолёты пятого поколения «не похожи ни на один F-35A ВВС других стран». Ранее о ряде готовящихся изменений сообщали в израильской прессе. В настоящее время о тех изменениях, которые уже были внесены израильтянами, пишет и американский журналСо ссылкой на израильские источники сообщается, что Израиль добавил комплект внешних топливных баков. Первый комплект топливных баков был рассчитан примерно на 1930 л реактивного топлива. Производителем стала компания Elbit.Отмечается, что новые топливные баки сразу же выводят израильский F-35 за рамки «стелс». Это проблема. Баки «светятся» в излучении радаров противника и не позволяют самолёту оставаться невидимкой. При этом заявлено, что топливные баки в момент приближения к зонам ПВО противника могут отстреливаться. В таком случае операция может выполняться следующим образом (если требуются подвесные баки): полёт до квадрата проведения операции на топливе из подвесных баков, отстрел подвесных баков при подлёте к зоне ПВО противника, выполнение операции и уход на аэродромы базирования на топливе из «штатных» баков.Израиль намеревается сотрудничать с американскими партнёрами на предмет того, чтобы добиться создания стелс-покрытия и для новых топливных баков к F-35.В израильской прессе напоминают о том, что F-35 ВВС ЦАХАЛ уже применялись в боевых операциях. Так, самолёты пятого поколения израильских ВВС использовались при нанесении ударов по району города Аль-Сафир на севере Сирии. Тогда было заявлено, что удар наносился по «иранской военной базе» самолётами, поднявшимися в воздух с авиабазы Неватим.