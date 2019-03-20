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Новая "ЭРА" в развитии российской армии

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Сегодня боеспособность и боеготовность любой современной армии во многом зависит от масштабных научных исследований фундаментального и прикладного характера, от внедрения в оборонную сферу прорывных технологий. Именно поэтому в июне 2018 года президент России подписал указ о создании военного технополиса «ЭРА» (элита российской армии).

Располагаясь в Анапе, в курортной зоне Черноморского побережья Краснодарского края, этот «южный «Сколково», как его часто называют в СМИ, должен обеспечить максимально комфортные условия для эффективной работы военных учёных и рационализаторов.


С недавних пор в этом научном центре занимаются кибернетикой, робототехникой, разработками в области нанотехнологий лучшие выпускники ведущих вузов нашей страны. Для многих служба здесь – это шанс начать новую жизнь.

Подобные научные кластеры есть и в других странах мира, но они являются гражданскими научными центрами. "ЭРА" станет первым и единственным в мире технополисом военного назначения.

Съёмочная группа программы «Военная приёмка» отправилась в новейших комплекс, чтобы познакомиться с инфраструктурой технополиса, сочетающей в себе научно-исследовательский, спортивно-оздоровительный и жилой кластеры, а также узнать, по каким направлениям сегодня там проводятся научные исследования.

Использованы фотографии:
https://www.era-tehnopolis.ru
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