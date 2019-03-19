Пушков: Киев передал бы НАТО военно-морскую базу в Севастополе

Порошенко с Волкером и Йованович (посол США на Украине) на борту американского военного корабля в Одессе

НАТО предложила России «вернуть контроль над Крымом Украине». Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса (…) первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет.