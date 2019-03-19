В США затопило военную базу с самолётами "судного дня"
В штате Небраска США разлившаяся река Миссури затопила военную базу "Оффат", где располагается штаб-квартира Стратегического командования Вооружённых сил и самолеты "судного дня". Об этом на своей странице в Facebook сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.
Как пишет полковник, разлившаяся из-за обильных осадков река Миссури затопила треть военной базы, водой повреждено около 30 зданий из 200, в том числе несколько ангаров с самолетами E-4B Nightwatch. Также затоплено около километра взлетно-посадочной полосы. Причиной всего это стал резкий подъем уровня реки после прошедших снегопадов и резкого таяния снега. Попытки спасти территорию базы с помощью построенной стены из мешков с песком, не увенчались успехом. Несмотря на уложенные около 200 тысяч мешков, вода все равно прорвалась на территорию базы, сведя все усилия американских военных к минимуму.
База "Оффат" является одной из важнейших в системе вооруженных сил страны, так как на ней дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, также называемые самолётами "судного дня", на борту которых в случае ядерной войны будет находиться правительство и командование США. Кроме этого, на территории базы расположен новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.
Как пишет полковник, разлившаяся из-за обильных осадков река Миссури затопила треть военной базы, водой повреждено около 30 зданий из 200, в том числе несколько ангаров с самолетами E-4B Nightwatch. Также затоплено около километра взлетно-посадочной полосы. Причиной всего это стал резкий подъем уровня реки после прошедших снегопадов и резкого таяния снега. Попытки спасти территорию базы с помощью построенной стены из мешков с песком, не увенчались успехом. Несмотря на уложенные около 200 тысяч мешков, вода все равно прорвалась на территорию базы, сведя все усилия американских военных к минимуму.
База "Оффат" является одной из важнейших в системе вооруженных сил страны, так как на ней дислоцируются самолеты Boeing E-4B Nightwatch, также называемые самолётами "судного дня", на борту которых в случае ядерной войны будет находиться правительство и командование США. Кроме этого, на территории базы расположен новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/55.WG.Commander
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