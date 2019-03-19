В Южном военном округе сформирована новая ракетная бригада. Об этом стало известно из статьи командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в газете "Красная Звезда" (Номер 29 от 18.03.2019 г.), пишет блог bmpd.Как пишет издание, решение о формировании ракетной бригады в Южном военном округе было озвучено 27 февраля 2019 г. на коллегии Министерства Обороны РФ. Скорее всего, речь идет о возрождении 464-й ракетной бригады, которая после вывода в 1991 году из Германии и до 2009 года дислоцировалась в г. Знаменск Астраханской области. Бригада до вывода из Германии входила в состав 20-й гвардейской отдельной армии ЗГВ и дислоцировалась в Фюрстенвальде. На вооружении стояли тактические ракетные комплексы ТРК 9К79 "Точка". В 2009 году бригада была расформирована.На вооружение новой бригады поступили новые оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК "Искандер-М", которые входили в один из двух дополнительных бригадных комплектов ОТРК, произведенных по дополнительному контракту, заключенному в августе 2017 года. Первый бригадный комплект был направлен на перевооружение дислоцированной в Курске 448-й ракетной бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО.Таким образом новая бригада стала уже тринадцатой по счету в российской армии, оснащенной ОТРК "Искандер-М". Бригада войдет в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии.