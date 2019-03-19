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Скончался выдающийся режиссёр Марлен Хуциев

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Приходят сообщения о трагическом событии. Ушёл из жизни по-настоящему выдающийся режиссёр, мастер своего дела Марлен Хуциев. О смерти режиссёра сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей кинематографического сообщества. Скончался Марлен Хуциев в клинике около 7 часов утра (мск).

Скончался выдающийся режиссёр Марлен Хуциев


В больницу он попал ещё в декабре прошлого года, и всё это время медики предпринимали попытки продлить жизнь Марлена Мартыновича. В январе 2018 года скончалась его супруга Ирина Соловьёва. С 16 марта режиссёр находился в реанимации.

Марлен Хуциев прожил долгую, наполненную творчеством, жизнь. Родители назвали мальчика в честь Маркса и Ленина. Родился он в Тифлисе в октябре 1925 года. В 1952 году Марлен Мартынович окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

Его работы вошли в настоящую сокровищницу отечественной кинематографии, на них выросли несколько поколений соотечественников. Среди настоящих режиссёрских жемчужин Марлена Хуциева такие работы как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Был месяц май…».

Марлен Мартынович в течение своей творческой жизни награждался орденами и медали – в знак признательности за его творчество. Среди наград – три ордена За заслуги перед Отечеством, ордена Дружбы и Почёта, орден «Знак Почёта». Марлен Хуциев являлся народным артистом СССР, почётным членом Российской академии художеств. Был лауреатом Госпремии России, обладателем наград множества международных кинофестивалей, включая МКФ в Берлине, Праге, Локарно и Венеции.

Выражаем соболезнования родным и близким выдающегося человека, гражданина, мастера.
Использованы фотографии:
программа "Человек в кадре", канал "Время"
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