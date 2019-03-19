Критика от военного министра Франции в адрес США: В НАТО есть пункт 5, а не F-35

Я скажу так: в уставе НАТО есть пункт 5 (о коллективной самообороне), а не пункт «F-35». Я обеспокоена тем, что солидарность с нами союзников вдруг стала зависеть от того, будем ли мы или другие европейские страны покупать те или иные вооружения. Принцип коллективной самообороны в альянсе должен быть безусловным, иначе это не альянс.

Стало известно о том, что от Франции очередная порция критики досталась Вашингтону. Критические стрелы в направлении американских властей позволила себе метнуть министр вооружённых сил страны Флоранс Парли (она возглавляет ведомство с 2017 года).По словам г-жи Парли, Франция хочет углублять своё военно-техническое сотрудничество с Соединёнными Штатами, однако в Вашингтоне постоянно пытаются такое сотрудничество увязать с дополнительными «обязанностями» со стороны Парижа.Флоранс Парли отмечает, что в последнее время США всё активнее эксплуатируют пункт о коллективной безопасности НАТО, рассматривая этот пункт через свою призму.Парли цитирует французская и американская пресса:Фактически речь идёт о давлении со стороны США, в том числе и плане распространения своих истребителей 5-го поколения. А Франция и Германия собираются начать производство собственного перспективного истребителя.Заявление французский министр Флоранс Парли сделала некоторое время назад в Атлантическом совете в Вашингтоне. Важно отметить, что это произошло за несколько часов до того, как Парли отправилась в здание Пентагона для встречи с и.о. министра обороны США Патрика Шанахана.Во Франции отметили, что основная тема разговора между Парли и её американским коллегой была связана с обсуждением вопроса «политики Дональда Трампа». Париж выражает недовольство тем фактом, что США наращивают расходы на военную сферу на фоне постоянной критики в адрес европейских партнёров, направляя при этом в Европу – ближе к границам России – даже ту технику, которая была выведена ещё 20 лет назад.На этом фоне стало известно о том, что Трамп подписал чек на передачу 100 тысяч долларов из своей зарплаты на "нужды министерства внутренней безопасности".