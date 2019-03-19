СМИ: ВМФ РФ может заказать постройку ещё двух АПРК класса "Борей"

В ВМФ рассматривают вариант дополнительного заказа еще двух атомных стратегических подводных лодок класса "Борей". С вводом их в строй группировка "Бореев" достигнет 10 единиц. В случае положительного решения постройка новых субмарин войдет уже в новую программу вооружений и произойдет после 2027 года

Командование Военно-морского флота России рассматривает возможность увеличения количества атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" с восьми до десяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.По словам источника агенства, в госпрограмме вооружений до 2027 года заложена постройка восьми подводных ракетоносцев данного класса. Три "Борея" уже вошли в состав ВМФ: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". В этом году планируется принять на вооружение четвертый - ракетный подводный крейсер "Князь Владимир". Еще четыре "Борея" находятся на различных стадиях строительства.- заявил источник агенства.АПЛ стратегического назначения "Борей" имеют длину 170 метров, ширину - 13,5 метра и полное водоизмещение - 24 тысячи тонн. Вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" (каждая субмарина несет по 16 ракет), лодки способны применяться в любой точке планеты, имеют неограниченную мореходность.