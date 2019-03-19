Япония намерена увеличить дальность ПКР ХASM-3 из-за угрозы ВМС Китая
Японские авиационные противокорабельные ракеты будут модернизированы с целью увеличения дальности поражения как минимум в два раза. Такое заявление на пресс-конференции сделал министр обороны Японии Такэси Ивая, передает РИА Новости.
Как отмечает агенство, необходимость увеличения ПКР воздушного базирования в Японии объясняют возросшей дальностью оружия, стоящего на вооружении Военно-морских сил Китая и способного поразить японские самолеты. Министр подчеркнул, что в последние годы "другие государства продвигают свои вооружения, направленные на поражение воздушных целей".
- заявил Такэси Ивая.
Предположительно Токио намеревается модернизировать сверхзвуковые противокорабельные ракеты ХASM-3, разработанные в 2017 году Техническим научно-исследовательским институтом правительства Японии и компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракета предназначалась для применения истребителями F-2 японской разработки, дальность поражения составляла 200 км. В ходе модернизации планируется увеличить дальность ракеты до 400 км, также повысить ее скорость и приспособить ПКР под новый носитель - истребитель пятого поколения F-35, которых Япония заказала аж 142 единицы.
Истребитель F-2 с ракетами XASM-3
Как отмечает агенство, необходимость увеличения ПКР воздушного базирования в Японии объясняют возросшей дальностью оружия, стоящего на вооружении Военно-морских сил Китая и способного поразить японские самолеты. Министр подчеркнул, что в последние годы "другие государства продвигают свои вооружения, направленные на поражение воздушных целей".
Как можно скорее мы приступим к исследованиям для последующего внедрения вооружений военно-воздушными силами самообороны
- заявил Такэси Ивая.
Предположительно Токио намеревается модернизировать сверхзвуковые противокорабельные ракеты ХASM-3, разработанные в 2017 году Техническим научно-исследовательским институтом правительства Японии и компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракета предназначалась для применения истребителями F-2 японской разработки, дальность поражения составляла 200 км. В ходе модернизации планируется увеличить дальность ракеты до 400 км, также повысить ее скорость и приспособить ПКР под новый носитель - истребитель пятого поколения F-35, которых Япония заказала аж 142 единицы.
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