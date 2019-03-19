Гиперзвуковой "Циркон" испытают с борта АПЛ "Казань" в 2020 году

Применение российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта подводной лодки будет произведено в следующем году. Ракетой выстрелит новейшая многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Казань", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, в рамках испытаний новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон" в 2020 году будут произведены стрельбы с надводных кораблей и подводных лодок. Подводную часть испытаний начнет многоцелевая подлодка проекта 885М "Казань", с борта которой произведут пуск ракеты в подводном положении. Сама субмарина войдет в состав Военно-морского флота России до конца этого года. На данный момент "Казань" проходит государственные испытания.Также в марте сообщалось, что первый пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта боевого корабля запланирован на конец 2019 года. В Минобороны запланировали запустить ракету с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".Ранее Минобороны РФ заявляло, что испытания ракеты "Циркон" проводилось только с наземного берегового стенда. Во время испытаний ракета развила скорость около 9 Махов. По словам разработчиков, ракета может применяться как по морским, так и по наземным целям на дальности до 1 тысячи километров.