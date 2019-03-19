Перед выборами солдат ВСУ стали кормить фазанами, пловом и уткой в соусе

Украинский волонтёрский корпус рассказывает о том, как изменился рацион военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой операции объединённых сил. Если ранее чаще сообщалось о том, что украинских солдат кормят в том числе и просроченными консервами, выдавая одноразовую посуду для «многоразового» использования, то чем ближе президентские выборы, тем более «сказочное» меню предлагается в ВСУ.На Фейсбук-странице одного из украинских волонтёров представлены снимки нового рациона в зоне проведения «ООС» с описанием того, что же теперь (менее чем за две недели до выборов) подаётся на солдатский и офицерский столы. При этом волонтёр объявляет, что всё это заслуга нового повара.Итак, некоторые блюда меню пехотного подразделения, которое размещается примерно в 1,2 км от линии соприкосновения.на выбор:На десерт – гренки с компотом.Сложно себе представить, чем ещё готовы потчевать военнослужащих ВСУ перед выборами. Стоит напомнить, что ранее сами украинские военные в соцсетях публиковали ролики приготовления блюд из пойманной на передовой змеи, из просроченных "Бычков в томате" и т.п.