В результате взрыва в Луганске пострадавших нет

Боец НМ ЛНР (2018 год)

Поступают подробности о взрыве в Луганске. По последним данным, сработало взрывное устройство, которое было установлено в одной из автомашин по улице Клубная. Луганские СМИ сообщили, что в результате взрыва, который прогремел около часа ночи, по счастливой случайности, нет жертв и пострадавших. Однако нанесён определённый ущерб.В результате срабатывания взрывного устройства, повреждён сам автомобиль. Это автомашина марки «Дэу». Также повреждение получили два многоквартирных дома. Вылетели стёкла в 12 окнах пяти квартир, повреждены балконы. Также повреждения получили несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом с местом будущего взрыва.В республиканском МЧС подтвердили информацию о взрыве в восточной части Луганска.Правоохранители выясняют, кому принадлежал автомобиль, в котором было заложено взрывное устройство.На этом фоне приходят сообщения о новых обстрелах со стороны позиций ВСУ и так называемых «добровольческих» батальонов. По одной только территории ЛНР было нанесено не менее 9 ударов. Обстрелам подверглись такие населённые пункты как Калиновка, Смелое, Молодёжное и др. При обстреле ВСУ использовали запрещённые Минскими соглашениям вооружения, включая орудия калибром 120 мм. Также применялись миномёты калибров 82 и 120 мм.Нужно отметить, что ранее на Украине в среде политических "элит" высказались за возможное административное упразднение Луганской области. На сегодняшний день часть Луганщины, подконтрольной Киевом, "управляется" так называемой военно-гражданской областной госадминистрацией.