Новости

РЛС "Дарьял" модернизируют без снятия с боевого дежурства

29
Расположенная в Печоре самая мощная в мире радиолокационная станция (РЛС) "Дарьял", построенная 35 лет назад, в настоящий момент проходит модернизацию без снятия с боевого дежурства. Об этом сообщил в интервью "Известиям" ее разработчик, советник председателя совета директоров Радиотехнического института им. А.Л.Минца, Герой Социалистического Труда Виктор Иванцов.

РЛС "Дарьял" модернизируют без снятия с боевого дежурства



Как рассказал Виктор Михайлович, на приемной станции произвели замену системы управления, отображения и вычислительный комплекс. Станцию переводят на цифровые технологии, при этом она продолжает нести боевое дежурство. Окончание работ запланировано на конец этого года.

Он пояснил, что станция "Дарьял" является самой мощной РЛС метрового диапазона в мире. Это единственная станция, способная обнаруживать малоразмерные цели на сверхбольших дальностях, вплоть до высокоорбитальных космических объектов на геостационарных орбитах. Кроме этого РЛС способна обнаружить гиперзвуковой аппарат и следить за ним на всей траектории его полета. Из-за излишней мощности сигнала на станции из 12 этажей пришлось отключить три.

Иванцов подчеркнул, что в США так и не смогли создать по настоящему рабочую станцию метрового диапазона. Все американские станции такого типа испытывают проблемы в работе при дожде и снеге.

РЛС "Дарьял" - входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) наряду с другими РЛС. Станция отвечает за контроль воздушного пространства до северного побережья Аляски и Канады и полностью покрывает Гренландию и частично Исландию.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Российскую воинскую часть противоракетной станции «Дарьял» в Азербайджане переводят на вахтовый метод
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти