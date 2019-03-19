РЛС "Дарьял" модернизируют без снятия с боевого дежурства

Расположенная в Печоре самая мощная в мире радиолокационная станция (РЛС) "Дарьял", построенная 35 лет назад, в настоящий момент проходит модернизацию без снятия с боевого дежурства. Об этом сообщил в интервью "Известиям" ее разработчик, советник председателя совета директоров Радиотехнического института им. А.Л.Минца, Герой Социалистического Труда Виктор Иванцов.Как рассказал Виктор Михайлович, на приемной станции произвели замену системы управления, отображения и вычислительный комплекс. Станцию переводят на цифровые технологии, при этом она продолжает нести боевое дежурство. Окончание работ запланировано на конец этого года.Он пояснил, что станция "Дарьял" является самой мощной РЛС метрового диапазона в мире. Это единственная станция, способная обнаруживать малоразмерные цели на сверхбольших дальностях, вплоть до высокоорбитальных космических объектов на геостационарных орбитах. Кроме этого РЛС способна обнаружить гиперзвуковой аппарат и следить за ним на всей траектории его полета. Из-за излишней мощности сигнала на станции из 12 этажей пришлось отключить три.Иванцов подчеркнул, что в США так и не смогли создать по настоящему рабочую станцию метрового диапазона. Все американские станции такого типа испытывают проблемы в работе при дожде и снеге.РЛС "Дарьял" - входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) наряду с другими РЛС. Станция отвечает за контроль воздушного пространства до северного побережья Аляски и Канады и полностью покрывает Гренландию и частично Исландию.