Россия никогда не отдаст Арктику добровольно. Так думают в Дании

Мировая экспансия развитых государств уже давно закончилась: больше некуда плыть и открывать новые земли. Однако остались еще территории на Земном шаре, формально не принадлежащие никому. Только сейчас определяется, кто будет главенствовать в Арктике, какая страна будет владеть Северным полюсом. В ООН соответствующие собственнические заявки подали Дания, Канада и Россия. Но кто реально станет хозяином северного морского дна, пока непонятно.По мнению датских СМИ, Арктика – символ новой экономической эры. Её ресурсы пока не принадлежат никому, но Москва, Оттава и Копенгаген имеют самые веские основания считать эти территории (хотя бы частично) своими.Зимой 2014 года Дания обратилась в ООН с заявлением о том, что она претендует на территории морского дна вокруг Северного полюса площадью, в двадцать раз превышающую размеры самого королевства. Свои заявки в Организацию Объединенных Наций подали и Россия с Канадой. При этом географические притязания этих трех стран пересекаются. В скором будущем представители ООН должны будут сделать соответствующий выбор.Очевидно, что раздел Арктики представляется отчасти авантюрой. Однако рано или поздно это все-таки должно произойти. Россия рассчитывает на этот регион и уже вовсю готовится к военному и ресурсно-природному использованию этой части Земного шара. Заявка Москвы относительно российского владения арктическим морским дном была расширена после получения данных о шельфе российскими учёными. После этого она стала еще больше конфликтовать с претензиями Дании, которые предполагают, что именно Копенгаген должен владеть Северным полюсом Земли.Анализируя ситуацию в Арктике, датские журналисты отмечают, что северные амбиции России масштабны, но Кремль никому не уступит Северный полюс и Северный морской путь. Недооценивать оба географических объекта нельзя: Арктика – это символ новой экономической эры, а Севморпуть – это кратчайший путь из Восточной Азии в Европу. Помимо этого, арктические недра сулят владение огромными объёмами природных ресурсов и экономических выгод тем, кто освоит их раньше других.При использовании коридора Северного морского пути транспортировка грузов из Поднебесной в страны Старого Света занимает времени на целую неделю меньше, чем когда они идут по любому другому маршруту. Поэтому выход в арктические воды для того же Пекина – это одна из первостепенных экономических задач. Вот почему Китай проявляет особый интерес к Арктике.И не только Китай стремится на север: Америка и Европа не в меньшей степени заинтересованы в этом кратчайшем торговом пути и шельфовых ресурсах. Учитывая все вышесказанное, датчане обоснованно сомневаются в том, что Россия отдаст кому-то еще контроль над морскими водами и шельфовыми богатствами вдоль своих северных границ. По крайней мере, добровольно.