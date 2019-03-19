МИД России отверг требования США об уничтожении комплексов с ракетой 9М729

США зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в адрес России, добиваясь односторонних действий с российской стороны, в частности проверяемого уничтожения комплексов с ракетами 9М729, якобы нарушающими договор. На это мы пойти не можем. Наши предложения остаются в силе, но стучаться в закрытую дверь мы больше не будем

США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию