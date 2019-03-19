Проект 941 «Акула». Гордость отечественного подводного кораблестроения? Да!

1. «Большие вес и размерность» баллистических ракет» трпк СН проекта 941.

«большая уверенность руководства ВПК, прежде всего в лице секретаря ЦК КПСС по оборонным вопросам Д. Ф. Устинова и председателя комиссии по военно-промышленным вопросам (ВПК) Л. В. Смирнова, что сможем создать твердотопливные ракеты не хуже американских»,

2. «Огромное водоизмещение» и большой запас плавучести трпк 941 проекта.

3. Якобы «плохая управляемость» проекта 941.

4. Якобы «крайне высокая стоимость» проекта.

«по настоятельной просьбе руководства Минсудпрома в начале 1980-х гг. министр обороны Д. Ф. Устинов принял решение о строительстве седьмого корабля, хотя главком ВМФ и Генеральный штаб не считали необходимым увеличение серии, в начале 1985 г. строительство этого седьмого корабля было прекращено».

5. Якобы «высокая шумность» проекта.

«Малошумность «Акул» — это не легенды. И это не попытка защитить «честь мундира», а опыт работы. «Акула» до «СиВульфа» или «Огайо», естественно, не дотягивает. До «Лос-Анжелеса» дотягивает, почти, если бы не некоторые дискретные составляющие. При замерах шумности на спектре у некоторых корпусов наблюдались 1-2 дискреты. На последнем моем «пароходе» дискреты наблюдались один раз. Из-за сорванного лючка легкого корпуса. Устранили. Спектр без дискретных оставляющих. Приведенная шумность выше, чем у «Огайо», ниже, чем у «Лос-Анжелеса».

В середине 90-х в Белом море РТМ Аликова уцепился за нас. В процессе его слежения начали выяснять: каким образом ему удаётся следить за нами?! Выяснилось: электрики забыли заменить щётки системы съема потенциала с линии вала. Держатель щетки щелкал по линии вала. После установки щеток РТМ потерял с нами контакт».

«Американцами создана новая подводная лодка «Огайо» с ракетами «Трайдент». Аналогичная система, «Тайфун», имеется и у нас».

«Скандал был грандиозным. Удар на себя принял Р.П. Тихомиров как полномочный представитель руководства «Гидроприбора». Выйдя из кабинета после совещания, которое проводил министр судпрома, он позвонил в Ленинград генеральному директору НПО:

— Радий Васильевич! Тут требуют вас лично, но вы не приезжайте. Здесь можно войти в кабинет директором, а выйти самым младшим научным сотрудником.

— Может, нам следует потребовать, чтобы …? Я дал команду…

— Уже ничего этого не нужно. Нам дали один месяц, …приказано доработать. Я сказал, что это нереально. Ну, а мне дали ясно понять, что, если при нынешнем руководстве это нереально, придется его сменить.

Итак, 26-го июня 1981-го года Исаков собрал у себя в кабинете специалистов, которые, по его мнению, способны решить поставленную министром задачу…

И ведь сделали [новую систему ввода данных в торпеды]! Не за месяц, конечно, за два. Может, чуть больше».

«Пуск ракет из-подо льда невозможен по определению. При плавании подо льдами приказ на пуск в срок выполнен быть не может, т.к. не всегда существует объективная возможность для пуска ракет — над РПКСН может не быть полыньи или слабого льда. Пуск можно производить только из надводного положения в полынье или взломав лед корпусом корабля, предварительно перед стартом очистив от него ракетную палубу. … перемножить длину ракетной палубы на ее ширину, принять толщину льда в 1,5 – 2,0 м, умножить на плотность льда хотя бы 0.8 — 0.9 и получить вес обломков льда на ракетной палубе. …тянет на 1000-1200 тонн… Усилием гидравлических приводов открытия крышек шахт лед не сдвинешь, обломаешь тяги приводов. Не позавидуешь никакому экипажу, если осколки льда попадут в открытую шахту».

«…будем давить арктический лёд на максимально возможную толщину для этого проекта корабля. Начинали проламывать лед с 1 метра и так продвигались все ближе к полюсу. Находили подходящий лед, делали замеры и всплывали, проламывая лед корпусом. Всплывали, пополняли запас ВВД и шли дальше. Легко ломали лёд 2 метра, сплывали во льдах толщиной 2,5. Тем толще лёд, тем тратили больше запас ВВД, тем больше времени уходило на его пополнение. Лёд в Арктике очень прочный. Однажды всплывали долго, когда продували ЦГБ (цистерны главного балласта), лодка тряслась как в лихорадке, прочный корпус скрипел и трещал. Но всплыли. Некоторые выдвижные устройства не выдвигались из-за того, что повело конструкцию рубки. Много вмятин на корпусе лодки, замяло крышки ракетных шахт. Все пластиковые обтекатели были разбиты. После этого похода ТК-202 больше в море не ходил».

«В процессе формирования облика этого комплекса была определена дальнейшая перспектива развития морских БР. Головной разработчик, КБ Машиностроения и Институт вооружения ВМФ, предложили создание к концу ХХ в. двух твердотопливных ракет, одна из которых оснащалась РГЧИН (шифр «Ост»), вторая — моноблочной, управляемой в полете головной частью (шифр «Вест»). Эти намерения нашли отражения в проекте Программы вооружения (ПВ) флота на 1991-2000 гг., в которой предусматривалось также проектирование и строительство новых ракетоносцев проекта 955… во второй половине 1980-х гг. было прекращено производство РСМ-52, т. к. ракетоносцы подлежали переоборудованию».

«…ставилась задача превзойти ракету США «Трайдент-2» по боевым свойствам. При необходимости сохранения габаритов ракеты и ракетной шахты, а также уровня стартового веса многократный рост боевой эффективности обеспечивался за счёт перехода на боевые блоки среднего класса мощности, повышения точности стрельбы в четыре раза, увеличения стойкости блока к поражающим факторам в 3–4 раза, а также оснащения средствами противодействия противоракетной обороне и реализации стрельбы по маневрирующим траекториям (настильным, навесным, со случайными уводами в произвольной плоскости и т.д.) с разведением боевых блоков в произвольной и увеличенной зоне… В 1992 г. завершены отработка маршевых и вспомогательных двигателей ракеты. Выполнена наземная экспериментальная отработка системы управления. До начала лётных испытаний с наземного стенда проведены: лётно-конструкторские испытания «бросковых» ракет с плавстенда, 7 пусков; отработка системы отделения амортизационной ракетной системы в 4 пусках на полномасштабных макетах; отработка процессов разделения ступеней; отработка боевых блоков среднего класса мощности 19 пусками носителя К65М-Р. Совместные лётные испытания пусками ракет с наземного стенда были начаты в 1993 г., в ноябре 1993, декабре 1994 и в ноябре 1997 гг. проведены три пуска, которые стали неуспешными… Техническая готовность комплекса на конец 1997 г. составляла 73%, готовность переоборудования ракетоносца по проекту 941У – 83,7%. Однако в сентябре 1998 г. на государственном уровне было принято предложение Министерств экономики и обороны о прекращении разработки комплекса Д-19УТТХ с ракетой Р-39УТТХ».

«Россия может лишиться целого класса ракетных подводных лодок стратегического назначения — проекта 941».

«…совершенным вымыслом являются высказывания адмирала относительно боеготовности и перспектив соединений трпк СН Северного флота класса «Акула».