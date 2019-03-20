Короткоствол. Последний довод оппонентов?
Пушки — последний довод королей.
Крылатая фраза
Крылатая фраза
Для меня уже давно стали привычкой и частью рабочего процесса просмотры комментариев к моим публикациям. Комментарии смотрю как на ресурсе, опубликовавшем мою статью, так и на сайтах, которые сделали её репосты. И всегда эти просмотры подсказывают мне идеи для новых писаний!
Вот и в данном случае материал родился после изучения массива оппонирующих комментариев к моим последним статьям. Познакомившись с ними, я решил высказать свою точку зрения на "трынды"(от слова "трындеть"!), которые в этих комментариях обозначились... "Трындами" я "обзываю" группы похожих высказываний со стороны разных комментаторов по тем или иным темам.
Ну, как обычно, ничего принципиально нового мои "супостаты" высказать не сумели. Впрочем, это было, есть и будет вовеки веков, аминь. Всё, чем они способны "блеснуть", есть только форма их всегдашних откликов. Вот и на этот раз некоторые "выдали", будто я своими статьями проталкиваю "короткоствол в массы" то ли для того, чтобы затеять и нажиться на бизнесе по его продаже, то ли для того, чтобы расширить бизнес, который уже имею. Даже не знаю, смеяться на это или обижаться? Ведь вот же целый цикл, три статьи опубликовал, где на цифрах и фактах показываю, что нет выгоды в продаже короткоствола:
Одна.
Вторая.
Третья.
Нет среди бизнеса наивных, которые бы финансировали закон о его легализации в надежде окупить затраты будущей продажей пистолетов. И теперь выходит, если верить оппонентам, что из всех дельцов только я такой дурак, который верит, что сможет на пистолетах озолотиться!
Ладно, предлагаю улыбнуться над наивностью оппонентов, которые надеялись этим домыслом меня опорочить.
Или вот ещё одно старое "новое" высказывание. Тычут мне в пример Германию, мол, там нет короткоствола, и вопрос о нём не стоит, ибо полиция работает идеально, вот и нам надо к этому стремиться (?!). Господа оппоненты, вы что? Решили заставить меня бесконечно цитировать самого себя? Да пожалуйста!
В одной из давних своих статей я рассказывал об абсолютно подлинных исторических фактах. О том, что впервые в Германии личный короткоствол запретили гражданам при Гитлере, и этот запрет оккупационные власти союзных армий сохранили после разгрома гитлеровской Германии. Но в 1956 году, когда режим оккупации в Германии кончился, то власти Федеративной Республики Германии, которая тогда возникла на территории зон оккупации Англии, Франции и Америки, первым делом разрешили личный гражданский короткоствол со всеми видами личной вооружённой самообороны. И это сыграло решающую роль в восстановлении правопорядка. Сами немцы очень склонны к дисциплине, поэтому у них всегда было мало мелкого уличного насилия, то бишь хулиганства, даже в среде самой дикой молодёжи. Так что основными хулиганами в тогдашней Германии были солдаты оккупационных частей, которые остались в стране и после 1956 года в виде союзников по НАТО. Особенно «гопничали» чернокожие из американской армии, а также чернокожие и арабы, набранные в армию англичанами и французами из их тогдашних колоний (подчёркиваю: я не расист, а факты есть факты). Как только немцы заполучили легальные пистолеты, начались отстрелы иноземных солдат-гопников, соответственно, пошли суды, причём солдат судили их армейские суды, а немцев — местные. И те, и другие старались своих либо оправдать, либо наказать по минимуму, но результат был достигнут, англо-франко-американская солдатня в Германии поджала хвост и присмирела. А вот в нынешней Японии, где личное оружие под запретом уже чуть ли не триста лет, американцы, служащие на своих военных базах, и ныне регулярно беспредельничают в отношении японцев, а те в ответ могут только демонстрации устраивать.
В 70-е годы прошлого века Федеративная Республика Германия совершила своё экономическое чудо, став очень обеспеченной страной, а главное — почти самой безопасной в мире по преступности. И вот тут подоспела мода на всякие "толерантные гуманизмы" и завоз гастарбайтеров для дешёвых грязных работ. Сначала начали законодательно ограничивать права на вооружённую самооборону, мол, надо беречь жизни и здоровье "оступившихся" сограждан, чтобы добротой направить их на путь истинный, преступников в Германии мало, с ними полиция и без помощи граждан управится. В конце концов доограничивались до того, что теперь немцы, пройдя множество бюрократических барьеров, могут приобретать гражданский огнестрел, длинноствол и короткоствол только для охоты, охранной работы и спорта, но ни в коем случае для самообороны. Вот тут-то и грянуло! В стране накопилась критическая масса гастарбайтеров из стран третьего мира, они образовали целые этнический кварталы со своими порядками, а их молодёжь стала бесконечным рассадником уличной преступности. А когда в Германию хлынул поток беженцев с Ближнего Востока, то немцы хлебнули от них такой "толерантности", что сразу вспомнили массовые изнасилования времен конца войны с послевоенными "художествами" оккупационных солдат из "третьего мира". И сразу встал ребром вопрос о личном оружии, его применении в целях самообороны. Можно гордиться тем, что первыми его подняли как раз немцы — выходцы из бывшего СССР. Надо добавить, что, несмотря на все нынешние запреты, немцы по количеству единиц огнестрельного оружия в личном владении — одна из самых вооружённых наций в мире! И теперь, опять же не глядя на запреты, они стали закупать оружие ещё охотнее.
Так что вопрос о пистолетах там стоит, ещё как стоит! Это только в умах хоплофобов почему-то никогда не стоит ничего, что было бы действительно способно "клевать" мозги тех, кому они хотят доказать свою "правоту".
Но то, что я описал выше, — это всё малые "трынды" с небольшим количеством откликов, похоже, что их подняли уже самые неосведомлённые и отсталые из среды наших оппонентов. А вот основной "трынд" с откликами частыми и основательными похоже обозначил некую нарождающуюся тенденцию, на которую наши хоплофобы возлагают бо-ольшие надежды! Собственно говоря, этот большой "трынд" — тоже давнее и вполне знакомое хоплофобское занудство. Но тут дело в том, как и на фоне чего оно подано…
Для начала воспроизведу и поясню некоторые выдержки. Вот голословное утверждение о том, что я "раскручиваю" очень якобы опасную тему, которая при реализации может стать трагедией для России, из чего следует, что я — "иностранный агент", и надо немедленно выяснить, на кого я "работаю"… Причём это многократно сказано не в шутку, а со звериной серьёзностью! И далее эта "мысль" поддерживается, подхватывается, "обосновывается" на основе собранных "фактов"… Комментатор выстраивает целую "версию" о том, что, скорее всего, мне и другим, единомышленным мне авторам, платят за статьи такие, как бывший зампред Совета Федерации Торшин. Тут же про него вываливается набор общеизвестных сведений о том, что он один из создателей движения "Право на оружие", что первая руководительница движения, Мария Бутина, его бывшая помощница, что оба они — почётные члены Национальной стрелковой ассоциации США, имеют дружеские связи с её руководством, участвовали в её конференциях, а американские делегации приезжали на съезды "Право на оружие". И ещё — о, кошмар! — Торшин и Бутина принимали на съездах движения делегации сторонников личной вооружённой самообороны из Украины и даже стали почётными членами украинской Ассоциации владельцев гражданского оружия! А подана вся эта лабуда в таких словах и словосочетаниях, что, если не вдаваться в другие подробности, то просто хватай Торшина и Бутина за госизмену с терроризмом да к стенке ставь!
Но я эти и другие подробности добавлю, благо в интернете их найти так же легко, как и те, что использовали господа оппоненты. Итак… Связи движения "Право на оружие" с украинскими и американскими единомышленниками существовали и развивались до 2013 года. На съезд 2014 года делегации оттуда уже не прибыли. Сразу после возвращения Крыма Мария Бутина выехала туда и провела серию успешных публичных выступлений по праву на оружие. В сети и сейчас можно найти её выступление на крымском ТВ, а вот это видео уже более чем недвусмысленно:
Интересный вышел анекдот: наши хоплофобы шьют Бутиной "агентурную работу" на США и Украину, а хоплофобы американские, пытающиеся сковырнуть Трампа, лепят той же Бутиной подрывную работу против США и Украины в "интересах Кремля"!
Но наших хоплофобов ничто смутить не может! Выдав свой "компромат" на Торшина и Бутину, они тут же берутся за меня, раба божьего… И не моргнув глазом, заявляют, что в своей последней статье я "призываю к вооружённой революции", а употребив слово "лилипутики" по отношению к нынешнему правящему слою России, тем самым в зашифрованной форме пытался… глумиться над Путиным.
И это пишут те самые люди, которые внимательно читают и комментируют почти все мои статьи, в том числе и те, где я давно и подробно разъяснил свою позицию в отношении нынешней государственной власти, вот одна из ссылок.
Ладно, не буду плохо говорить об этих людях, но разъяснить им ещё раз — придётся. Итак… Если бы я имел что-то против Путина, то я бы это высказал без обиняков и "шифровок", ибо не боязливее тех, кто так и делает во всех СМИ и ресурсах, готовых публиковать подобные высказывания. На самом деле мне глубоко "по барабану" все партии, правительства, политические строи и государственные персоны, пусть они все будут здоровы! Я считаю, что в наше время настоящая борьба за всестороннюю власть над людьми, их умами и поведением во всех странах постиндустриальной цивилизации идёт между двумя человеческими психотипами: слабым, подверженным вырожденческой психологии, и сильным, сохраняющим созидательно-воинский дух и приверженность здоровой традиционной морали, сберегающей и развивающей человечество всю его историю. Исходя из этого убеждения, я считаю, что людям сильного психотипа пришло время осознать свои общие интересы, временно прекратив все виды конкуренции между собой, и начать законно двигаться к власти, завоёвывая умы большинства народа, чтобы на такой основе абсолютно законно, мирно и убедительно ликвидировать засилье представителей слабого психотипа в политике, культуре, медиа и во всех ветвях государственной власти. А подлинная легализация личной вооружённой самообороны есть один из важных методов ликвидации вышеназванного засилья. И "революцией" это впервые обозвали как раз не мы, а наши комментаторы-оппоненты.
Сильный психотип — это психотип хозяина, а хозяева революционерами не бывают, ибо неспособны бить посуду, ломать мебель в собственном доме и — тем более — крушить собственную страну.
Могу ещё достаточно долго приводить и комментировать высказывания оппонентов, похожих на те, что выше, их много, они в этот раз составили самый большой "трынд". Но не буду, ибо скучно и незачем. Гораздо интереснее разобраться, что это за явление, почему возникло именно сейчас?
И вот как я это толкую. Данный большой "трынд" есть не что иное, как набор публичных клеветнических доносов, говоря по-старинному, кляуз! Сей "жанр" хорошо известен как в отечественной, так и в мировой истории. Не так уж давно в нашей стране после похожих публикаций в газетах или выступлений на митингах людей арестовывали, расстреливали, сгнаивали в лагерях либо лишали работы, жилья и средств к существованию. В 60-е годы прошлого века в Китае во время "культурной революции" можно было самому сделать "дацзыбао", самодельный плакатик, в котором обвинить кого угодно в чём угодно, повесить на городскую стену, и "разоблачённого" ждала бы страшная участь. Почти так же действовала инквизиция в Италии в эпоху Возрождения. В каждом городе тогда была стена, где ночами можно было писать анонимные доносы. И однажды на такой стене обнаружили донос на гениального художника, архитектора и инженера Леонардо да Винчи. Он, честный семьянин, обвинялся в педерастии на том основании, что к нему в мастерскую в качестве натурщиков приходили молодые парни, некоторые из них занимались проституцией для извращенцев. Обвинение не подтвердилось, но с тех пор ЛГБТ гордо числят Леонардо "своим".
Полагаю, что этот доносный "трынд" появился потому, что кляузники почуяли — может сработать!! И ведь не без оснований! Как раз сейчас довольно гладко прошёл инстанции законопроект о запрете "…неуважения к обществу, государству, органам власти…"(цитата из текста законопроекта!). Я называю его закон "об оскорблении величества". Утвердится он или нет? А если утвердится, то в каком виде? Не суть важно. Главное — у нынешней власти появилось такое стремление-намерение. Типичное для власти людей слабых, чувствующих и боящихся своего несоответствия собственному рангу. Вот они и пытаются себя оградить на уровне законов, а слабаки вне власти начинают такие законы использовать для конкуренции с теми, кого честно превзойти не способны. Кляузный донос — последний довод слабака! В принципе и по большому счёту это выглядит достаточно смешно, можно было бы неплохо поострить, особенно политическим сатирикам. Но когда понимаешь, что вот под такими людьми сейчас вся Россия "ходит", что это они задумывают всяческие "рывки", зовут нас к их "осуществлению", а главное, ворочают госбюджетом, смех исчезает. А всем, кого не покинули хозяйские инстинкты, за страну делается обидно и тревожно…
P. S. Постоянно замечаю, что комментаторы-единомышленники то мне возражают, то между собой поспорят, но ни разу не видел этого у оппонентов. Возможно, что некоторые из оппонентов обидятся (я надеюсь!), прочитав этот материал. Кляузничество — дело паскудное и позорное, поэтому кто-то не захочет, чтобы его с такими смешивали. Но это уже не ко мне. Как теперь узнаешь, что делали остальные, читая такие вот "творения" своих сотоварищей? А может они просто злорадствовали, так сказать, в кулачок?
- Автор:
- Михаил Гольдреер
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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