ОСК обещает сдать "Адмирал Кузнецов" российскому флоту в 2021 году

Мы, возможно, уйдем вправо на три-четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту. План заключается в том, чтобы на судоремонтном заводе №35 в Мурманске будут модернизированы мощности. Первая часть этого процесса - сухие доки завода

Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" после ремонта будет передан Военно-морскому флоту, как и планировалось в 2021 году, но при этом не исключается задержка в три-четыре месяца. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.Рахманов пояснил, что отремонтированный авианосец передадут ВМФ в 2021 году, как и планировалось, но с возможной задержкой на три-четыре месяца, возникшей в связи с докованием корабля. Теперь работы по докованию "Адмирала Кузнецова" будут проведены на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где для этого модернизируются сухие доки.- заявил глава ОСК.Проблемы с ремонтом корабля возникли в конце октября прошлого года, когда во время спуска на воду в Мурманске под "Адмиралом Кузнецовым" из-за нештатной ситуации затонул плавучий док ПД-50. Из-за упавшего крана получила повреждения взлетная палуба. Всего корабль получил 52 повреждения, оцененный ущерб составил 70 млн. рублей. Однако из-за затопления плавучего дока второй этап докования крейсера провести было невозможно, что могло затянуть ремонт на неопределенное время.Теперь же, по словам Рахманова, все должно пройти по графику. Ремонт корабля запланирован на конец 2020 года, испытания - начало 2021 года. Передача крейсера ВМФ - середина 2021 года.Ранее сообщалось, что в ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит новые системы ПВО, на нем поменяют энергетическое оборудование, установят новые котлы, ряд новых насосов и новые системы посадки, наблюдения и управления.