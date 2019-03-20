Зачем столько глупостей вокруг советских линкоров?

«Во время Второй мировой войны Советский флот занимал третье место по приоритетам. Главным была Красная Армия, которая вела наземные сражения и кампании, которые победили Германию. Её поддерживали ВВС, оптимизированные, как и Люфтваффе, на тактическую боевую поддержку сухопутных войск.



Военно-морской флот, с другой стороны, играл весьма ограниченную роль, обеспечивая охрану конвоев с поставками по ленд-лизу из США и поддержку сухопутных операций и преследования немецких военных в Балтийском и Черноморском регионах».

«Мощная армия или нет, но если Сталин хотел владеть крупной военной державой, ему нужен был мощный флот».

«Несмотря на успех, Сталин не любил авианосцы и предпочитал боевые корабли».