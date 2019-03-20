Зачем столько глупостей вокруг советских линкоров?
Сложно сказать, насколько был озадачен темой господин Кайл Мизоками, но видимо, не очень проникся. А может, задача стояла именно такая – плюнуть и растереть.
Но коль речь зашла о Сталине, линкорах и нашем флоте, извините, коллеги, но получите обратку. Тем более что статья по русскоязычному сегменту разошлась и вызвала своеобразный интерес и обсуждение.
Не хотелось бы прибегать к терминам покойного Задорнова, но, увы, господин Мизоками не удосужился заглянуть в Википедию (не верю, что английская версия ТАК отличается от русской), и нарыл информацию… Ну не знаю, где он ее добыл, шахта была очень глубокая.
Итак, пойдем, немного не в том порядке, в каком все было в первоисточнике, но это вынужденная мера, ибо заворот мозгов нам ни к чему.
Соглашусь с господином Мизоками в вопросе того, что советский лидер Иосиф Виссарионович Сталин был на момент окончания Второй мировой войны самым могущественным человеком в Евразии. Более того, и с Трумэном Сталин вполне мог потягаться в вопросах значимости и возможностей.
Но я совершенно не согласен с тем, что господин Мизоками говорит дальше. А он говорит о том, что «Сталин давно мечтал о сильном флоте, который распространял бы советское влияние далеко от Европы и Азии и делал бы это с размахом. Советский лидер хотел иметь линкоры, и много линкоров».
Старые ржавые грабли, но тем не менее. Громкий «клац!» слышен и по эту сторону океана.
Да, Сталин уделял должное внимание флоту. И делал это, скажем так, по мере возможностей. До начала Великой Отечественной войны приоритеты были одни, а с началом резко изменились. И об этом прекрасно сказал сам Мизоками одним абзацем.
Аплодирую, очень емко передан факт того, что да, в Великой Отечественной наш флот, мягко говоря, не блистал нигде, кроме Севера.
Но далее господин Мизоками зачем-то приписывает Сталину некое такое желание сокрушения Великобритании и США. Если уж быть честными, то план «Немыслимое», разработанный весной-летом 1945 года, предусматривал нападение союзников на СССР, а не наоборот. И разработан этот план был не по инициативе товарища Сталина, а как раз господина Черчилля.
И для этого Сталину обязательно нужен был мощный флот. С линкорами.
Мне жаль, что в США так хотят показать Сталина по образу и подобию Гитлера. Этаким недалеким и глуповатым.
Еще в далеком 1942 году, убедившись в полнейшей кривоголовости своих адмиралов, Сталин запретил им использование в операциях кораблей крупнее эсминца и лидера. Так, собственно, всю войну и провоевали, применение крейсеров и линкоров было не просто эпизодическим, оно было в разряде раритетов. И исключительно в качества плавучих батарей.
Единственный бой надводных кораблей ВМФ СССР с кораблями противника произошел опять-таки на Северном флоте? и дрались все те же эсминцы.
Откуда Мизоками взял такую любовь Сталина к линкорам, сказать сложно. Но он ее откуда-то взял? и получилась не просто сказка, а на зависть современникам и классикам.
Для основы повествования Мизоками берет… сказку! Причем сказка тоже придумана не у нас, тут бесспорно, не обвинить советские спецслужбы в попытке дезинформации, британцы сами справились.
Единственное место, где хоть как-то упоминается этот горе-проект, стал справочник Jane’s Fquoteghtquoteng Shquoteps — ежегодно издаваемый справочник по боевым кораблям мира. Основатель издания, Джон Джейн, наверное, на том свете извертелся, глядя на то, что творят его последователи.
Ибо только они расписали все корабли некоего «проекта К-1000» воочию. Больше нигде нет никакой информации. Даже Вика, проклятая и благословенная, очень задумчиво и коротко говорит на эту тему: «А кто его знает, были ли они…»
Но озвучены семь супердредноутов.
"Страна Советов".
"Советская Белоруссия".
"Красная Бессарабия".
"Красная Сибирь".
"Советская Конституция".
"Ленин".
"Советский Союз".
Если внимательно посмотреть на названия, то станет ясно, что часть имен взята прямо из реально существовавшего проекта линкоров 23, а часть…
Рассудите сами, уважаемые россияне, насколько вероятно появление в 50-х годах корабля экстра-класса с названием «Красная Бессарабия»? Учитывая, что как таковой Бессарабии уже с 1940 года не было на карте, а была Молдавская ССР?
В общем, два названия («Советский Союз» и «Советская Белоруссия») были взяты из существующего проекта, а остальное кто-то в Лондоне придумал, тыкая пальцем в подшивку старых эмигрантских газет.
О ТТХ приводимых господином Мизоками даже говорить не стоит, они тоже из того же источника.
Но да, почему именно линкоры? И почему Сталин?
Ну, потому, что, если не гладиолус, то хотя бы редис. Кому-то же надо поставить в заслугу некий план «оккупации чужих колоний, созревших для революции», если по Мизоками. А лучше инструмента, нежели линкор, для этого не придумать.
Сарказм, конечно.
Вот с этим тоже согласен. Континентальная держава может решить все проблемы без помощи флота, и Великая Отечественная это доказала.
Примерно так же Вторая мировая доказала, что время линкоров ушло, а на поле боя появился новый класс, который более эффективен, чем артиллерийский корабль. Более точный и дальнобойный – авианосцы.
Но откуда Мизоками взял, что Сталин «не любил авианосцы»? Потому что были эксперименты и попытки построить тяжелые крейсера проектов 69 и 82? Или постройка уже упомянутых линкоров проекта 23?
Вот уж чего Сталин не любил, так это корабли вообще. Один-единственный раз почтил своим визитом борт «Молотова», и на этом все. И относился к боевым кораблям, скажем так, без фанатизма. Поскольку увы, наш флот был очень далек от совершенства. И флотоводцы.
Но и сказать, что на флот Сталин плевать хотел, нельзя. Корабли строились, были и весьма крутые проекты, которые пригодились в войне, были, конечно, и неудачи.
Просто неудачи в кораблестроении обходились значительно дороже, чем, скажем, в авиации.
Мизоками говорит о том, что в 1945 году Сталин отклонил предложение о строительстве авианосцев и вместо этого поручил советскому флоту завершить строительство линкора "Советская Россия".
Совершеннейшая глупость. Не знаю, зачем так надо выставить Сталина совершенно не умеющим считать, вот что-что, а это он умел. «Советская Россия» был заложен, да. Но работы, совершенные в плане постройки корабля, не превышали 1%. Как, впрочем, и у остальных линкоров, кроме «Советского Союза», готовность которого составляла почти 20%.
Что проще достроить? И зачем выдумывать такие глупости? Тем более что никаких приказов о достройке этих кораблей после войны Сталин не давал. Совершенно наоборот, как раз сразу после окончания войны было принято решение о прекращении строительства линкоров и разборке их на металл.
Так что Сталин прекрасно понимал ценность этих кораблей. Потому не пощадил.
Говоря о том, что Сталин поручил построить два линкора проекта 24, господин Мизоками тоже, мягко говоря, выдает желаемое за действительное. Да, проект постройки линкоров водоизмещением 75 000 тонн был. Но этот проект не существовал даже на бумаге. Это, грубо говоря, разговоры на тему, вызванные рассмотрением и работами по проекту 23, не более того.
Говоря о тяжелых крейсерах проектов 69 и 82, стоит отметить, что это не сова на глобусе, а чайка, натянутая на компас. Но суть примерно одна.
Крейсеров проекта 69, какими бы они ни планировались, было заложено два. И после войны оба были разобраны на металл за ненадобностью.
Крейсеры проекта 82, в основу которых лег немецкий «Лютцов», также после войны были признаны не соответствующими требованиям времени, и оба заложенных корабля не были построены. «Сталинград» использовали как плавучую мишень, «Москву» разобрали.
Вот и получается, что «любовь к линкорам» здесь ни при чем. А налицо совершенно прагматичный подход.
Да, мы не смогли бы построить эти чудовища, которые устарели еще на стадии конструирования. Слишком мизерная ценность, слишком огромная нагрузка на промышленность, по которой катком прошлась война. Особенно Николаев, Мариуполь, Севастополь, Керчь. Там все вообще сметено было.
Так что соглашусь здесь с автором, мы не осилили бы постройку такого количества таких кораблей. Но ее никто в Советском Союзе и не планировал! Догнать США по количеству линкоров мы все равно не смогли бы.
А про авианосцы, которые мы тогда просто не умели (да и сейчас, в общем) строить, даже и говорить не хочется.
То, что на Западе придумали себе пугалочку в лице проекта «К-1000», — это проблемы Запада. Мы за чужое сумасшествие ответственности не несем.
Но и приписывать себе невнятные и глупые амбиции, типа захвата чужих колоний с помощью линкоров – простите, это тоже не к нам.
Да, нашей промышленности был нанесен войною огромный ущерб. Да, мы не смогли бы строить большие корабли в таких количествах, как это делали в США.
Но давайте смотреть серьезно на вещи, все-таки у нас не «Веселые картинки». СССР тогда, а теперь Россия – не океанская, точнее, не совсем океанская держава. Но даже не в этом суть. Суть в том, что воевать на чужих берегах нам все-таки не свойственно. Потому как бы флот из линкоров и авианосцев нам не очень нужен, ни вчера, ни завтра.
С другой стороны, то, что нужно для спокойной жизни, у нас есть. Например – не самый плохой подводный флот.
Господа Маджумдар и Мизоками, почему бы нам не поговорить именно о подводных лодках? А линкоры пусть пребывают там, на более теплых берегах истории.
Источник.
Но коль речь зашла о Сталине, линкорах и нашем флоте, извините, коллеги, но получите обратку. Тем более что статья по русскоязычному сегменту разошлась и вызвала своеобразный интерес и обсуждение.
Не хотелось бы прибегать к терминам покойного Задорнова, но, увы, господин Мизоками не удосужился заглянуть в Википедию (не верю, что английская версия ТАК отличается от русской), и нарыл информацию… Ну не знаю, где он ее добыл, шахта была очень глубокая.
Итак, пойдем, немного не в том порядке, в каком все было в первоисточнике, но это вынужденная мера, ибо заворот мозгов нам ни к чему.
Соглашусь с господином Мизоками в вопросе того, что советский лидер Иосиф Виссарионович Сталин был на момент окончания Второй мировой войны самым могущественным человеком в Евразии. Более того, и с Трумэном Сталин вполне мог потягаться в вопросах значимости и возможностей.
Но я совершенно не согласен с тем, что господин Мизоками говорит дальше. А он говорит о том, что «Сталин давно мечтал о сильном флоте, который распространял бы советское влияние далеко от Европы и Азии и делал бы это с размахом. Советский лидер хотел иметь линкоры, и много линкоров».
Старые ржавые грабли, но тем не менее. Громкий «клац!» слышен и по эту сторону океана.
Да, Сталин уделял должное внимание флоту. И делал это, скажем так, по мере возможностей. До начала Великой Отечественной войны приоритеты были одни, а с началом резко изменились. И об этом прекрасно сказал сам Мизоками одним абзацем.
«Во время Второй мировой войны Советский флот занимал третье место по приоритетам. Главным была Красная Армия, которая вела наземные сражения и кампании, которые победили Германию. Её поддерживали ВВС, оптимизированные, как и Люфтваффе, на тактическую боевую поддержку сухопутных войск.
Военно-морской флот, с другой стороны, играл весьма ограниченную роль, обеспечивая охрану конвоев с поставками по ленд-лизу из США и поддержку сухопутных операций и преследования немецких военных в Балтийском и Черноморском регионах».
Военно-морской флот, с другой стороны, играл весьма ограниченную роль, обеспечивая охрану конвоев с поставками по ленд-лизу из США и поддержку сухопутных операций и преследования немецких военных в Балтийском и Черноморском регионах».
Аплодирую, очень емко передан факт того, что да, в Великой Отечественной наш флот, мягко говоря, не блистал нигде, кроме Севера.
Но далее господин Мизоками зачем-то приписывает Сталину некое такое желание сокрушения Великобритании и США. Если уж быть честными, то план «Немыслимое», разработанный весной-летом 1945 года, предусматривал нападение союзников на СССР, а не наоборот. И разработан этот план был не по инициативе товарища Сталина, а как раз господина Черчилля.
И для этого Сталину обязательно нужен был мощный флот. С линкорами.
Мне жаль, что в США так хотят показать Сталина по образу и подобию Гитлера. Этаким недалеким и глуповатым.
Еще в далеком 1942 году, убедившись в полнейшей кривоголовости своих адмиралов, Сталин запретил им использование в операциях кораблей крупнее эсминца и лидера. Так, собственно, всю войну и провоевали, применение крейсеров и линкоров было не просто эпизодическим, оно было в разряде раритетов. И исключительно в качества плавучих батарей.
Единственный бой надводных кораблей ВМФ СССР с кораблями противника произошел опять-таки на Северном флоте? и дрались все те же эсминцы.
Откуда Мизоками взял такую любовь Сталина к линкорам, сказать сложно. Но он ее откуда-то взял? и получилась не просто сказка, а на зависть современникам и классикам.
Для основы повествования Мизоками берет… сказку! Причем сказка тоже придумана не у нас, тут бесспорно, не обвинить советские спецслужбы в попытке дезинформации, британцы сами справились.
Единственное место, где хоть как-то упоминается этот горе-проект, стал справочник Jane’s Fquoteghtquoteng Shquoteps — ежегодно издаваемый справочник по боевым кораблям мира. Основатель издания, Джон Джейн, наверное, на том свете извертелся, глядя на то, что творят его последователи.
Ибо только они расписали все корабли некоего «проекта К-1000» воочию. Больше нигде нет никакой информации. Даже Вика, проклятая и благословенная, очень задумчиво и коротко говорит на эту тему: «А кто его знает, были ли они…»
Но озвучены семь супердредноутов.
"Страна Советов".
"Советская Белоруссия".
"Красная Бессарабия".
"Красная Сибирь".
"Советская Конституция".
"Ленин".
"Советский Союз".
Если внимательно посмотреть на названия, то станет ясно, что часть имен взята прямо из реально существовавшего проекта линкоров 23, а часть…
Рассудите сами, уважаемые россияне, насколько вероятно появление в 50-х годах корабля экстра-класса с названием «Красная Бессарабия»? Учитывая, что как таковой Бессарабии уже с 1940 года не было на карте, а была Молдавская ССР?
В общем, два названия («Советский Союз» и «Советская Белоруссия») были взяты из существующего проекта, а остальное кто-то в Лондоне придумал, тыкая пальцем в подшивку старых эмигрантских газет.
О ТТХ приводимых господином Мизоками даже говорить не стоит, они тоже из того же источника.
Но да, почему именно линкоры? И почему Сталин?
Ну, потому, что, если не гладиолус, то хотя бы редис. Кому-то же надо поставить в заслугу некий план «оккупации чужих колоний, созревших для революции», если по Мизоками. А лучше инструмента, нежели линкор, для этого не придумать.
Сарказм, конечно.
«Мощная армия или нет, но если Сталин хотел владеть крупной военной державой, ему нужен был мощный флот».
Вот с этим тоже согласен. Континентальная держава может решить все проблемы без помощи флота, и Великая Отечественная это доказала.
Примерно так же Вторая мировая доказала, что время линкоров ушло, а на поле боя появился новый класс, который более эффективен, чем артиллерийский корабль. Более точный и дальнобойный – авианосцы.
Но откуда Мизоками взял, что Сталин «не любил авианосцы»? Потому что были эксперименты и попытки построить тяжелые крейсера проектов 69 и 82? Или постройка уже упомянутых линкоров проекта 23?
«Несмотря на успех, Сталин не любил авианосцы и предпочитал боевые корабли».
Вот уж чего Сталин не любил, так это корабли вообще. Один-единственный раз почтил своим визитом борт «Молотова», и на этом все. И относился к боевым кораблям, скажем так, без фанатизма. Поскольку увы, наш флот был очень далек от совершенства. И флотоводцы.
Но и сказать, что на флот Сталин плевать хотел, нельзя. Корабли строились, были и весьма крутые проекты, которые пригодились в войне, были, конечно, и неудачи.
Просто неудачи в кораблестроении обходились значительно дороже, чем, скажем, в авиации.
Мизоками говорит о том, что в 1945 году Сталин отклонил предложение о строительстве авианосцев и вместо этого поручил советскому флоту завершить строительство линкора "Советская Россия".
Совершеннейшая глупость. Не знаю, зачем так надо выставить Сталина совершенно не умеющим считать, вот что-что, а это он умел. «Советская Россия» был заложен, да. Но работы, совершенные в плане постройки корабля, не превышали 1%. Как, впрочем, и у остальных линкоров, кроме «Советского Союза», готовность которого составляла почти 20%.
Что проще достроить? И зачем выдумывать такие глупости? Тем более что никаких приказов о достройке этих кораблей после войны Сталин не давал. Совершенно наоборот, как раз сразу после окончания войны было принято решение о прекращении строительства линкоров и разборке их на металл.
Так что Сталин прекрасно понимал ценность этих кораблей. Потому не пощадил.
Говоря о том, что Сталин поручил построить два линкора проекта 24, господин Мизоками тоже, мягко говоря, выдает желаемое за действительное. Да, проект постройки линкоров водоизмещением 75 000 тонн был. Но этот проект не существовал даже на бумаге. Это, грубо говоря, разговоры на тему, вызванные рассмотрением и работами по проекту 23, не более того.
Говоря о тяжелых крейсерах проектов 69 и 82, стоит отметить, что это не сова на глобусе, а чайка, натянутая на компас. Но суть примерно одна.
Крейсеров проекта 69, какими бы они ни планировались, было заложено два. И после войны оба были разобраны на металл за ненадобностью.
Крейсеры проекта 82, в основу которых лег немецкий «Лютцов», также после войны были признаны не соответствующими требованиям времени, и оба заложенных корабля не были построены. «Сталинград» использовали как плавучую мишень, «Москву» разобрали.
Вот и получается, что «любовь к линкорам» здесь ни при чем. А налицо совершенно прагматичный подход.
Да, мы не смогли бы построить эти чудовища, которые устарели еще на стадии конструирования. Слишком мизерная ценность, слишком огромная нагрузка на промышленность, по которой катком прошлась война. Особенно Николаев, Мариуполь, Севастополь, Керчь. Там все вообще сметено было.
Так что соглашусь здесь с автором, мы не осилили бы постройку такого количества таких кораблей. Но ее никто в Советском Союзе и не планировал! Догнать США по количеству линкоров мы все равно не смогли бы.
А про авианосцы, которые мы тогда просто не умели (да и сейчас, в общем) строить, даже и говорить не хочется.
То, что на Западе придумали себе пугалочку в лице проекта «К-1000», — это проблемы Запада. Мы за чужое сумасшествие ответственности не несем.
Но и приписывать себе невнятные и глупые амбиции, типа захвата чужих колоний с помощью линкоров – простите, это тоже не к нам.
Да, нашей промышленности был нанесен войною огромный ущерб. Да, мы не смогли бы строить большие корабли в таких количествах, как это делали в США.
Но давайте смотреть серьезно на вещи, все-таки у нас не «Веселые картинки». СССР тогда, а теперь Россия – не океанская, точнее, не совсем океанская держава. Но даже не в этом суть. Суть в том, что воевать на чужих берегах нам все-таки не свойственно. Потому как бы флот из линкоров и авианосцев нам не очень нужен, ни вчера, ни завтра.
С другой стороны, то, что нужно для спокойной жизни, у нас есть. Например – не самый плохой подводный флот.
Господа Маджумдар и Мизоками, почему бы нам не поговорить именно о подводных лодках? А линкоры пусть пребывают там, на более теплых берегах истории.
Источник.
- Автор:
- Роман Скоморохов
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